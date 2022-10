22. Ickinger Konzertzyklus: Energiekrise erzwingt Ortswechsel

Von: Volker Camehn

Einladung angenommen: Das renommierte National Chamber Orchestra of Armenia spielt beim 22. Ickinger Konzertzyklus. © Veranstalter

Die Energiekrise erzwingt einen Ortswechsel für den 22. Ickinger Konzertzyklus. In der Ebenhausener Kirche wäre es zu kalt für die Instrumente.

Icking – Von wegen Planungssicherheit: Zwei Konzerte, die am 11. und 13. November eigentlich in der Ebenhausener Kirche St. Benedikt stattfinden sollten, finden jetzt in der Aula der Grundschule Icking statt. Der Grund hierfür ist weniger künstlerischer Natur: Das katholische Gotteshaus kann in diesem Winter, bedingt durch die Energiekrise – nicht ausreichend geheizt werden. Und Klassik und Kälte vertragen sich einfach nicht. Immerhin: Die kammermusikalische Darbietung am 12. November soll wie geplant in der Evangelischen Auferstehungskirche Icking über die Bühne gehen. „Diese Kirche ist energetisch besser aufgestellt“, sagt Philipp Amelung, der künstlerische Leiter und Dirigent der Reihe.

Philipp Amelung Künstlerischer Leiter und Dirigent © Privat

National Chamber Orchestra of Armenia spielt beim 22. Ickinger Konzertzyklus

Gut aufgestellt, vom Ortswechsel-Unbill mal abgesehen, ist der 22. Ickinger Konzertzyklus allemal. Amelung hat zusammengefügt, was eigentlich nur bedingt zusammengehört. Zum einen gibt es an den drei Abenden viel Felix Mendelsson Bartholdy, dessen 175. Todestag sich heuer jährt. Sozusagen der rote Faden im Repertoire. Andererseits hat Amelung vor einem guten Jahr seine Liebe zu Armenien entdeckt und kurz entschlossen das National Chamber Orchestra of Armenia für den diesjährigen Konzertzyklus nach Icking eingeladen. Die armenisch-klassische Musik kombiniert er so mit zahlreichen Mendelsson-Werken. Auf dem Programm stehen unter anderem dessen Violinkonzert in d-Moll sowie die Streichersinfonie in c-Moll. Für die Proben reist Amelung „nach Armenien, weil es natürlich günstiger ist, als wenn das ganze Orchester erst hierherfliegen muss“. Ein Aufwand, der sich lohnt. Die armenisch-klassische Musik sei „ein großer Schatz“, zeitgenössisch, aber tonal, schwärmt der Dirigent. Heißt: Auch für hiesige Ohren ist die Kunst aus dem Kaukasus gut zugänglich.

Amelung gibt sich derweil preisbewusst. Da es von der Gemeinde Icking kein Geld gibt, finanziert sich der Konzertzyklus alleine über Sponsoren und Ticketverkäufe. Bürgermeisterin Verena Reithmann begründet die finanzielle Zurückhaltung – „Für den Konzertzyklus gibt es keinen Haushaltstitel“ – unter anderem mit der angespannten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde. Man begleite das alljährliche Event jedoch organisatorisch, so Reithmann. Die Gemeinde sei zudem so etwas wie der „Bürge für die Veranstaltung“. Ohne die Unterstützung aus Icking„könnten wir den Konzertzyklus gar nicht auf die Beine stellen“, räumt der künstlerische Leiter ein. Was die Planungssicherheit anbelangt: „Kann sein, dass es im Orchester noch Umbesetzungen gibt“, sagt Philipp Amelung. „Aber in diesen Zeiten muss man flexibel sein.“

Das Programm und alle Informationen zum 22. Ickinger Konzertzyklus im Internet unter www.konzertzyklus.de

