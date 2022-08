Neue Turnhalle: Ickinger suchen Manager für ein „Rundum-sorglos-Paket“

Von: Andrea Kästle

Die Gemeinde Icking will eine neue Zweifachturnhalle (Symbolbild) bauen. Die alte Halle ist in die Jahre gekommen und soll ersetzt werden. © Britta Pedersen/dpa

Gemeinderat beschließt die Einstellung eines „Geschäftsbesorgers“. Er soll sich um Planung und Bau der neuen Turnhalle kümmern.

Icking – Die Gemeinde plant eine neue Turnhalle. Um die bauen zu können, will sie eine Art Manager einstellen, der sich um alles kümmert. Den wiederum zu finden, ist gar nicht so einfach. Auch damit wurde nun ein Fachmann beauftragt, der Münchner Anwalt Andreas Pannier. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte er, wie man sich die Zusammenarbeit mit einem, wie er ihn nannte „Geschäftsbesorger“, vorzustellen hat.

Zunächst beruhigte Pannier die Anwesenden. Natürlich werde die Gemeinde, auch wenn das gewünschte „Ein-Mann-Bauamt“ die Arbeit aufgenommen habe, die Fäden nicht aus der Hand geben. Zu jedem Zeitpunkt der Planungs- und Bauphase werde man nicht nur gefragt, sondern könne sich auch einschalten und sich Zuständigkeiten wieder zurückholen. „Es ist nicht so, dass Sie eines Tages auf die Baustelle kommen, dann wird ein weißes Tuch weggezogen und Sie sehen eine Turnhalle, von der Sie keine Ahnung hatten.“

Der Geschäftsbesorger steht laut Pannier „mit einem Bein bei Ihnen in der Verwaltung, mit dem anderen auf der Baustelle“. Er sei ein Projektsteuerer mit erweitertem Aufgabenfeld, der ein „Rundum-sorglos-Paket“ bereitstelle. Größter Vorteil eines solchen Fachmanns, der auch Fördergelder an Land ziehen soll und die innerhalb der EU kompliziert gewordenen Ausschreibungen betreuen wird: „Mit einem Geschäftsbesorger sind Sie definitiv schneller, und die Bauzeit frisst am meisten Kosten.“ Kleine Projekte mit einem Volumen von vier Millionen Euro wurden über dieses Modell ebenso schon abgewickelt wie 50-Millionen-Schulbauten, sagte er.

Alle Redebeiträge in der folgenden kurzen Diskussion beinhalteten die Sorge, nicht mehr Herr der Lage zu sein, wenn ein Projektsteuerer mit so weiten Befugnissen eingeschaltet ist. Philipp Geiger von den Grünen bekräftigte: „Wir wollen natürlich gefragt werden.“ Matthias Ertl (PWG) mahnte die Kollegen im Sitzungssaal: „Wir sollten aufpassen, dass wir nicht nur Leute beauftragen, die anschaffen.“ Auch seine Befürchtung ist: „Der Geschäftsbesorger hat von Haus aus die Macht.“

UBI-Gemeinderat Stefan Schneider, der selbst Jurist ist, warb schließlich für das Modell, das dann auch beschlossen wurde: „Wir haben im Rathaus nicht die Kapazitäten für so ein Projekt.“

