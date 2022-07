Neue Wertstoffbörse in Icking: Verschenken statt wegwerfen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Eine Idee, die ankommt: (v. li.) Beatrice Wagner, Felicitas Martini, Herbert J. Süßmeier und Thomas Martin stellten die neu ins Leben gerufenen Wertstoffbörse des Bund Naturschutz vor. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz hat eine Wertstoffbörse ins Leben gerufen. Die dreimonatige Testphase ist gut angelaufen.

Icking – Eine Strickleiter neben der Tür, eine Puppe, die vom Regal aus jeden Besucher zu beobachten scheint, eine CD mit Weihnachtsliedern neben einer DVD mit dem Streifen „Braveheart“: Ein Blick in den angemieteten Bauwagen der Ickinger Wertstoffbörse weckt Erinnerungen und macht neugierig auf all die kleinen Schätze, die hier auf neue Besitzer warten.

Vor einem Monat hat die Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) die Wertstoffbörse ins Leben gerufen. Der Gemeinderat hat dem Betrieb zunächst für eine dreimonatige Testphase zugestimmt. Das Prinzip ist einfach: Warum etwas wegwerfen, woran vielleicht der ein oder andere noch seine Freude haben kann? „Der Renner sind auf jeden Fall das Kinderspielzeug und Dekoartikel“, sagt BN-Vorsitzende und Mitiinitiatorin Dr. Beatrice Wagner. Angenommen wird alles bis auf Elektrogeräte. Der Grund dafür liegt auf der Hand. „Wir können für die sichere Funktion keine Garantie übernehmen.“

Bei der Bevölkerung kommt die Wertstoffbörse gut an. „Ach, da schau ich mal, was ich noch so im Keller habe“ und „Das ist eine ganz tolle Idee“: Solche Sätze bekommen die acht Mitarbeiter, die sich um die Annahme der Sachen kümmern, immer wieder zu hören. Auf der anderen Seite stehen Leute, die hier das eine oder andere Schnäppchen mit nach Hause nehmen. „Die meisten können gar nicht glauben, dass man dafür nichts zu zahlen braucht“, sagt BN-Vizevorsitzende Felicitas Martini. „Viele tragen sich auch in ein eigen ausgelegtes Gästebuch ein, um das Projekt zu loben.“

Natürlich landet auch die eine oder andere Rarität in dem blauen Bauwagen. „Jemand gab eine stylishe Mülltonne ab“ erzählt Wagner. „Ich hatte sie noch gar nicht fertig gesäubert, schon war sie weg.“ Oder der Stapel brauner, unschuldig aussehender Papiertüten. „Damit verhüllen Amerikaner gerne in der Öffentlichkeit hochprozentige Flaschen mit Alkohol“, erklärt die Vorsitzende. Gleich daneben liegt ein Stapel unausgepackter Seidenstrümpfe. „Warum sollte man so etwas, was definitiv neuwertig ist wegwerfen?“

Der Bund Naturschutz hofft, dass der Gemeinderat der Börse langfristig grünes Licht gibt. Nächstes Ziel wäre dann eine Crowdfunding-Aktion, um selbst einen Bauwagen kaufen zu können.

Öffnungszeiten

Die Ickinger Wertstoffbörse ist derzeit mittwochs von 16 bis 18 Uhr und samstags von 11 Uhr bis 13 Uhr besetzt. Eine Erweiterung um Freitag, 16 bis 18 Uhr, ist geplant.

sh

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.