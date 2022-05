Neuwahlen: Stefan Schneider heißt der neue UBI-Chef

Von: Bettina Sewald

Alt und neu: (vorne v. li.) Stefan Schneider, neuer UBI-Chef, mit seinen Stellvertretern Dagmar Fritz und Johannes Voit. Im Hintergrund (v. li.) der scheidenden UBI-Gemeinderat Josef Mock sowie die amtierende Zweite Bürgermeisterin Claudia Roederstein (scheidet aus als Stellvertreterin), Angelika Ertl (scheidet aus als Kassier) und Altbürgermeisterin Margit Menrad. Den Sitz im Vorstand räumte jetzt auch offiziell die amtierende Bürgermeisterin Verena Reithmann (ganz hinten). © ina

Stühlerücken bei der Unabhängigen Bürgerliste Icking: Stefan Schneider folgt als Vorsitzender auf den im Februar zurückgetretenen Dr. Georg Linsinger.

Icking – Nach über zweijähriger Zwangspause trafen sich die Mitglieder der Unabhängige Bürgerliste Icking (UBI) erstmals wieder in Präsenz. In dieser Zeit, so der neue Vorsitzende Stefan Schneider, sei viel passiert. Und es gab einige nachzubereiten. Stellvertretend übernahm Schneider das Wort. Er hatte nach der Amtsniederlegung von Dr. Georg Linsinger im Februar gemeinsam mit der Zweiten Bürgermeisterin Claudia Roederstein kommissarisch den Vorsitz inne.

Nach einem umfangreichen Tätigkeitsbericht des Vorstands und der Entlastung des Vorstands standen die Neuwahlen an. Schneider freute sich, dass man mit 14 anwesenden von 39 aktiven Mitgliedern beschlussfähig war. Als Wahlleiterin fungierte Altbürgermeisterin Margit Menrad.

Die Stimmung war insgesamt gelöst. Roedersteins glühendes Plädoyer, Schneider als neuen Vorsitzenden zu wählen, veranlasste einen Zuhörer deshalb zu einem Zwischenruf: „Das ist ja fast so schön wie ein Heiratsantrag.“ Und so wurden alle Positionen und Funktionen schnell auserkoren. Die Mitglieder wählten „en bloc“ – also alle drei Positionen auf einmal – einstimmig Schneider als Chef, Dagmar Fritz als Schriftführerin und Stellvertreterin sowie Johannes Voit als Kassier und Stellvertreter. Mit dieser Doppelfunktion der Stellvertreter sollte der Vorstand verjüngt und von fünf auf drei Personen verschlankt werden.

Im Anschluss dankte der frisch gebackene Vorsitzende Margit Menrad, die als Gründungsmitglied der UBI nach dem Tod von Hubert Guggenmos ab 2006 14 Jahre lang Erste Bürgermeisterin war, mit einem Blumenstrauß. Schneider lobte ihr großes Engagement für Icking und die UBI. Auch seinen scheidenden Vorstandskolleginnen, der amtierenden Rathauschefin Verena Reithmann und der Vize-Bürgermeisterin Roederstein, dankte Schneider. Beide Frauen hatten im Vorfeld angekündigt, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen, damit sich die UBI für die kommenden Jahre neu ausrichten kann.

Schneider fand ebenfalls Worte der Dankbarkeit für UBI-Gründungsmitglied Linsinger, der sich für den Abend allerdings hatte entschuldigen lassen. Schneider betonte, dass Linsinger maßgeblich zum Wahlerfolg der UBI bei der vergangenen Kommunalwahl beigetragen und sich mit dem „Glasfaser-Projekt“ ein Denkmal gesetzt habe. Dass nach dem Ausscheiden von Josef Mock aus dem Gemeinderat (wir berichteten) „durch Nachrücken von Laura Pauli eine Vertreterin der nächsten Generation im Gemeinderat vertreten sein wird“, hob der neue UBI-Chef ebenfalls hervor.

Die Mitglieder beratschlagten abschließend über künftige Aktivitäten. So soll es zeitnah wieder regelmäßigeren Informationsaustausch der Mitglieder geben – online und in Präsenz. Darüber hinaus sollen die bewährten Formate „UBI-Dorfgespräch“ und „UBI-vor-Acht“ nach Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen wieder aufleben.

