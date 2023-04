Nie wieder Hausaufgaben? Das sagen Schulleiter zur Forderung der Linken-Chefin

Nicht mehr länger zu Hause, sondern in der Schule soll der Unterrichtsstoff künftig trainiert und vertieft werden. Das fordert die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler. © Jens Büttner

Hausaufgaben möchte Janine Wissler abschaffen. Auf die Idee gibt es ein gemischtes Echo. Eine Schulleiterin findet, „sie zerstören das Familienleben und sind zusätzliche Stressfaktoren“

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nie wieder Hausaufgaben: Davon träumt vermutlich jede Schülerin und jeder Schüler. Genau diese Forderung hat nun Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke erhoben. Sie plädiert für die Abschaffung von Hausaufgaben – nach dem Schulschluss sollten die Kinder mehr Freiraum haben, um sich zum Beispiel mit Freunden zu treffen oder um Sport zu treiben.

In Montessori-Schulen ist dieses Modell bereits gang und gäbe. „Die Kinder sollen selbstständig entscheiden, wie viel sie üben möchten“, sagt Gesine Prox, Schulleiterin der Montessori-Schule in Dietramszell, auf Nachfrage unserer Zeitung. Eigenständigkeit und Selbstverantwortung würden die Kinder durch dieses System mit der Zeit lernen. Manche brauchen laut der Schulleiterin mehr Unterstützung als andere. Dabei helfen den Mädchen und Buben die Lehrkräfte. Auch die Eltern sollten ihren Kinder zur Seite stehen – allerdings nicht zu Hilfslehrern werden. „Ich höre oft in meiner Umgebung: ,Wir müssen heute noch ein Referat vorbereiten’“, sagt Prox. Nach ihrer Erfahrung sind klassische Hausaufgaben Elternaufgaben – und hätten demzufolge keinen Mehrwert für die Kinder.

Hausaufgaben abschaffen: Montessori-Schulleiterin hält das für richtig: „Sie sind Stressfaktoren“

Prox: „Die wenigsten Hausaufgaben sind so gut erklärt, dass die Kinder sie selbstständig machen können.“ Ihre Meinung zum Thema Hausaufgaben: „Sie zerstören das Familienleben und sind zusätzliche Stressfaktoren.“ Die Kinder kämen von der Schule heim – und würden dann teilweise noch bis spät in der Nacht an den Hausaufgaben sitzen.

Prox hält Hausaufgaben nach eigener Erfahrung für überflüssig. Ihr Sohn habe während der Abschlussprüfungen zu ihr gesagt: „Wenn ich mich am Vormittag gut konzentriere, habe ich am Nachmittag frei.“ Genau das sei das Ziel der Montessori-Schule – die Kinder selbstständig entscheiden lassen, was sie verstanden haben und in welchen Bereichen sie noch Training brauchen. „Kinder sind für ihr Glück und für ihr Scheitern selbst verantwortlich“, meint die Schulleiterin.

Am Gymnasium gibt es Hausaufgaben - aus gutem Grund, findet Stefan Nirschl

Eine ganz andere Strategie verfolgt das staatliche Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking. Schulleiter Stefan Nirschl unterrichtet selbst eine siebte Klasse in Mathematik und Physik: „Nach jeder Unterrichtsstunde gebe ich eine kleine Hausaufgabe auf.“ Laut Nirschl ist ein sinnvolles Maß Hausaufgaben optimal, um einzelne Kinder nicht zu überfordern. Die Hausaufgaben abzuschaffen hätte zu Folge, dass die Schülerinnen und Schüler den Unterrichtsstoff weniger üben, wiederholen und dadurch weniger vertiefen.

Hausaufgaben hätten viele positive Effekte - Eglingerin ist gegen die Abschaffung

Nicht zuletzt, so Susanne Arndt, Ehrenvorsitzende der Landes-Eltern-Vertretung der Gymnasien in Bayern, dienen Hausaufgaben dazu, dass der Lehrer feststellen könne, wer den Unterrichtsstoff bereits verinnerlicht habe. Die Eglingerin sieht bei der Abschaffung von Hausaufgaben – wie von Linken-Chefin Wissler gefordert – ein gravierendes Problem: „Kinder, die keine Unterstützung von zu Hause bekommen, würden nicht mehr eigenständig lernen.“

„Bei mir hat sich noch kein Elternteil wegen der Hausaufgaben beschwert“: Ickinger Schulleiter will an Hausaufgaben festhalten

Dass Hausaufgaben die einzelnen Schüler nicht überfordern, darüber sind sich Nirschl und Arndt einig. „Bei mir hat sich in meiner Amtszeit noch kein Elternteil aufgrund der Hausaufgaben beschwert. So etwas würde man als Schulleiter mitbekommen“, sagt Nirschl. Eher im Gegenteil. Es gebe Eltern, die überrascht seien, dass junge Lehrer immer weniger Hausaufgaben aufgeben. „Dass sich die Eltern immer seltener beschweren, liegt vermutlich auch an dem wieder eingeführten G9“, vermutet Arndt. Die Kinder hätten wieder mehr Freizeit, da es keinen Nachmittagsunterricht mehr gibt.

Linken-Chefin Wissler: Statt Hausaufgaben betreute Aufgaben in der Schule

Wissler fordert, aus Hausaufgaben Schulaufgaben zu machen. Das heißt, Aufgaben, die in der Schule zu erledigen sind. Damit die Lehrkräfte den Lehrplan weiterhin durchsetzen können, müsste laut der ehemaligen Landeselternvorsitzenden Arndt für diese Neuregelung eine Ganztagesschule eingeführt werden. Denn eine Kombination aus mehr Freizeit und weniger Hausaufgaben lasse sich in ihren Augen nicht vereinbaren. Außerdem, so Arndt, hätten sich Eltern und Schüler bewusst gegen einen Nachmittagsunterricht entschieden, indem das achtjährige Gymnasium (G8) wieder abgeschafft wurde. „Die Eltern wollen ihre Kinder nachmittags zu Hause haben“, sagt Arndt. Direktor Nirschl sieht noch weitere Schwierigkeiten für die Einführung einer Ganztagsschule: „Es fehlen uns jetzt schon Lehrer. Für eine Ganztagesschule bräuchten wir nochmals deutlich mehr Personal.“

Hausaufgaben in irgendeiner Form sollte es laut Stefan Nirschl weiterhin geben. Er weist auf die Möglichkeit eines „Flipped Classrooms“ hin. Der Lehrer erstellt ein Video zum neuen Stoff, das sich die Schülerinnen und Schüler zu Hause anschauen. Dabei eignen sie sich auf digitalem Weg theoretische und praktische Grundlagen eines Themas an. Die Lehrkräfte könnten so ab und an durchaus auf schriftliche Hausaufgaben verzichten. Nirschl: „Aber ich begrüße es nicht, überhaupt keine Hausaufgaben aufzugeben.“