„Einen Zankapfel weniger“: Online-Petition zu Ickinger PV-Anlage an B11 zeigt sich fast zufrieden

Icking – Viele Ickinger gaben bis Mitte Juli in einer Online-Petition ihre Stimme für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage an der Bundesstraße 11. In der letzten Bürgerversammlung übergab Initiator Sebastian Bergau die Petition an die Gemeinde. Die Versammelten stimmten zwar gegen den Standort zwischen Icking und Ebenhausen, trotzdem hat der Initiator sein Ziel erreicht.

Herr Bergau, sind Sie zufrieden mit der Resonanz auf Ihre Petition?

Sebastian Bergau: Die Petition hatte 230 Unterstützer, 173 davon aus der Gemeinde Icking. Damit bin ich zufrieden. Besonders, weil die Petition kaum beworben wurde und sich für eine Infrastrukturmaßnahme richtet, von der die Unterzeichner selbst nur indirekt profitieren. In der Bürgerversammlung war das Abstimmungsergebnis denkbar knapp gegen die PV-Anlage. Der Gemeinderat hat den Standort entgegen diesem Ergebnis aber noch nicht endgültig verworfen. Er ist also noch im Rennen.

Meinen Sie, Ihre Petition spielte dabei eine Rolle?

Bergau: Wenn dem so wäre, würde es mich natürlich freuen. Ich wollte mit meiner Petition dem Gemeinderat lediglich aufzeigen, dass es in der Gemeinde auch viele Menschen gibt, die so eine Anlage befürworten. Auch, wenn sie von der Bundesstraße aus sichtbar wird. Das ist mir jedenfalls gelungen.

Hätte etwas besser laufen können?

Bergau: Mir ist aufgefallen, wie wenig eine Bürgerversammlung geeignet ist, ein verlässliches Stimmungsbild zu erhalten. Hätte man beispielsweise die Bürgerversammlung auf 20 Uhr statt 18 Uhr gelegt, hätten auch die Ickinger teilnehmen können, die zu dieser Zeit arbeiten müssen, auf dem Heimweg sind oder sich um ihre Kinder kümmern. Und natürlich kommen zu so einem Termin vor allem diejenigen wenigen, die das Thema sehr bewegt. Dann vergisst man schnell, dass die ganz überwiegende Mehrheit in der Gemeinde sich zu dem Thema gar nicht äußert – vermutlich, weil es ihr nicht so wichtig ist. Aus meiner Sicht ist das wiederum ein Grund, ein solches Vorhaben zu erlauben und nicht, es zu unterbinden. Sonst gelingt es einer kleinen aber lauten Minderheit, den Gemeinderat glauben zu lassen, „die Ickinger“ seien dagegen.

Und jetzt? Wollen Sie gegebenenfalls nochmals eine Petition ins Leben rufen?

Begau: Jetzt warte ich mal ab. Die Bürgermeisterin hat ja eine Vielzahl von alternativen Flächen in der Gemeinde ins Gespräch gebracht. Allerdings ist wohl noch völlig unklar, ob die jeweiligen Eigentümer überhaupt interessiert sind. Und vielleicht ändert ja auch der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen nochmals so, dass PV-Anlagen auch an eingleisigen S-Bahn-Strecken wie bei uns bevorzugt behandelt werden. Dann könnte das Vorhaben an der B11 von der Gemeinde gar nicht mehr verhindert werden und man hätte einen Zankapfel weniger.