Pfarrerin aus Ebenhausen verrät, wie Abschiede leichter fallen

Icking - „Danke für die Fanta – stische Zeit.“ Mit diesen Worten auf einer Getränkedose hat sich eine Mitarbeiterin von uns verabschiedet. Der Abschied fiel ihr schwer. Sie wollte noch nicht gehen.

Als sie die Entscheidung treffen musste und schließlich klar war, dass sie weit wegziehen würde, hat sie erst einmal ein paar Tage lang geweint, wenn sie darüber sprach. Doch dann hat sie sich mit der neuen Situation arrangiert und die Planung des Umzugs in Angriff genommen. Und sie lachte wieder, denn es überwog inzwischen die Dankbarkeit über einige wunderschöne, lehr- und ereignisreiche Jahre in unserem Team.

+ Elke StammEvangelische Pfarrerin in der Kirchengemeinde Ebenhausen

Alle, die sie in den vergangenen Jahren begleitet hatten, bekamen ein kleines Geschenk zum Abschied: „Die Zeit mit euch war so schön! Ich nehme ganz viel mit. Danke!“ Mit so viel Dankbarkeit im Herzen fiel es ihr leichter zu gehen. Denn wer beim Abschied dankbar zurückblicken kann, kann leichter loslassen.