Photovoltaik in Icking: Grüne nehmen Stellung – „Eine Frage der Fairness“

Von: Andrea Kästle

Icking soll mehr PV-Strom beziehen. Doch über den Ort der Kollektoren sind sich Gemeinderatsfraktionen, Bürger und Investoren uneinig. © Merkur

Die Grüne-Gemeinderatsfraktion schließt das Areal an der B11 für PV-Freiflächenanlage nicht kategorisch aus. Sie verweisen auf die Vorteile der Anlage.

Icking – Das Thema Photovoltaik (PV) auf freien Flächen beschäftigt die Gemeinde Icking weiter. Am vergangenen Wochenende hatte eine Gruppe von Bürgern auf dem für eine solche Anlage zur Debatte stehenden Areal an der B11 mit Luftballons abgesteckt, wie weit sich dort Solarpaneele erstrecken würden. Jetzt melden sich die Grünen dazu zu Wort. Sie waren zu der Veranstaltung nicht eingeladen worden – und sind als wohl einzige Fraktion im Gemeinderat geschlossen dafür, die Nutzung der Riesenfläche zur grünen Energiegewinnung nicht auszuschließen.

Photovoltaik in Icking: Grüne waren nicht eingeladen – „Eine Frage der Fairness“

In einer Pressemitteilung schreibt Philipp Geiger, das Grundstück an der Bundesstraße sei für Photovoltaik durchaus geeignet: „Es gibt nur eine sehr geringe Anzahl an Einwohnern, die von ihrem Haus aus in Richtung der Anlage sehen. Zudem fällt das Grundstück in Richtung Süd-Ost ab, sodass es vor allem aus Icking bei der Fahrt in Richtung Norden sichtbar ist.“ Richtung Süden sähe man die Anlage wegen der hohen Bäume nur für einen kurzen Moment.

Die geplante Höhe der Anlage, eins von drei Projekten, für die Investoren Anträge bei der Gemeinde eingereicht haben, betrage maximal 3,3 Meter – auf einer Fläche von 5,7 Hektar. Pro Jahr könnten dort fünf Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden, was heißt, dass mit den Paneelen an der Bundesstraße 1300 Haushalte mit Strom versorgt werden könnten. Noch. Denn der Stromverbrauch wird in Zukunft, wenn mehr Menschen Elektroautos nutzen und Heizungen über Wärmepumpen funktionieren, mutmaßlich stark steigen.

Photovoltaik auf privaten Dächern reiche nicht – Strom aus PV-Freiflächenanlagen „extrem billig“

Auch die Grünen, führt Geiger aus, sähen Kühlhäuser an der Stelle, wie vom Investor ins Spiel gebracht, „extrem kritisch“. Batteriespeicher, die aber nicht direkt bei der Anlage stehen müssen, seien freilich sinnvoll. Geiger meint, es sei eine „Frage der Fairness“, nicht nur Norddeutschland mit PV-Anlagen zupflastern zu wollen. Mit Photovoltaik auf Privatdächern komme man nicht aus, und nicht alle Dächer eigneten sich, um darauf Solarpaneele zu installieren. Strom aus Freiflächenanlagen sei zudem „extrem billig“. Und: „Viele Anwohner, mit denen wir gesprochen haben, sehen die Anlage nicht negativ.“ Man wünsche sich, schreibt Geiger abschließend, eine weiterhin „konstruktive und offene Diskussion“.

