„Wäre eine Todsünde“: Bürger protestieren gegen die geplante Solar-Anlage an der B11

Von: Andrea Kästle

„Ich bin dagegen“: Gemeinderätin Vigdis Nipperdey (Mitte) von der Ickinger Initiative hat bereits im Gemeinderat erklärt, dass sie sich gegen eine Photovoltaik-Freiflächenanlage an der B11 stemmen werde. Am Samstag unterstrich sie ihre Aussage auf einem Ortstermin. © Andrea Kästle

Bei Icking soll eine große Photovoltaik-Anlage entstehen. Doch nicht nur einzelnen Bürgern, sondern auch einer Genossenschaft, die sich für die Energiewende einsetzt, schmeckt das gar nicht.

Icking – Vigdis Nipperdey stand auf dem freien Feld, im Hintergrund schwebten ein paar Luftballons, und sie stellte fest: „Ich bin im Gemeinderat, und ich bin dagegen.“ Hier und dort unterhielten sich Leute in Grüppchen, ein Mann im gelben Anorak meinte pragmatisch: „Naja, irgendwo muss der Strom ja herkommen.“

Rosamarie Füllgraf, eine Ickingerin, sagte: „Ich bin eine absolute Gegnerin des Projekts.“ Am Samstag, 11. Februar, trafen sich rund 30 Ickinger und Schäftlarner auf dem Areal an der B11, das, wie berichtet, drei Bauern zur Verfügung stellen wollen für eine große Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlage. Die Kritiker des Vorhabens hatten die Fläche im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, die die Anlage einnehmen würde, mit roten Luftballons abgesteckt.

Solar-Anlage an der B11: „Alles gut, bis es vor der eigenen Haustür umgesetzt werden soll“

„Ich hätte nie gedacht, dass die Anlage so groß werden soll“, war eine Aussage, die man am Samstagnachmittag oft hörte. Initiiert hatten das Ganze einige Bürger, die ihre Aktion nicht als offizielle Veranstaltung verstanden wissen wollten. „Wir wollten einfach mal deutlich machen, wie das hier aussehen würde“, meinte Michael Hess. Er gehörte zur überwiegenden Mehrheit der Anwesenden, die die Meinung vertraten: „Ich bin schon für Photovoltaik. Aber an diesem Platz nicht.“

Letztlich waren unter allen, mit denen unsere Zeitung sprach, genau zwei Männer, die nicht von vornherein gegen die Photovoltaik-Freiflächenanlage an der B11 waren. Der eine, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sagte: „Ich muss mir erst noch eine Meinung bilden. Ich bin dagegen, dass immer gleich gegen alles protestiert wird.“ Der andere, Uwe Forgber aus Zell, der vor Jahren den Verein Bürgerkraft Isartal mit gründete, sagte: „Man findet immer alles gut, bis es vor der eigenen Haustür umgesetzt werden soll.“ Wie schnell Widerstand entsteht, habe er bei seinem Engagement in den vergangenen Jahren häufig erleben müssen. Dezentrale PV-Anlagen zu errichten, das heiße eben auch, „dass man sie zu sehen bekommt“. Aber Forgber wollte sich noch nicht für das Projekt aussprechen.

Energiegenossenschaft ist gegen den Standort - Kritiker wollen andere Plätze für PV-Anlagen

Spannend war an dem Nachmittag, dass herauszuhören war, dass die Energiegenossenschaft Icking – Isartal den Standort mitnichten befürwortet. Von den Grünen war niemand vor Ort, aus dem Gemeinderat waren Claudia Roederstein (UBI) und Peter Schweiger (PWI) gekommen. Die meisten Anwesenden vertraten die Meinung, die Gemeinde dürfe sich bei dem Thema nicht von Antragstellern treiben lassen, sie müsse, wie Schäftlarn das mache, selbst Flächen suchen, die sich für PV-Freiflächen eignen. Etwa an der Autobahn, wo die Vorhaben ohnehin privilegiert wären und unkompliziert umgesetzt werden könnten.

Photovoltaik-Anlage steht in der Kritik: „Das ginge in Richtung Industriegebiet“

„Ansonsten“, so Rosamarie Füllgraf, gehörten PV-Freiflächenanlagen in Industriegebiete, „man könnte damit Parkplätze überdachen“. Die Gemeinde, sagte ein Mann und blickte auf die roten Luftballons, die im Wind tanzten, solle so ein Projekt nicht auf einer Fläche realisiert werden, die dadurch „maximal beeinträchtigt“ würde.

Gerd Jakobi, Ehrenvorsitzender der Ickinger SPD, stellte beim Ortstermin fest: „Die Anlage in der angedachten Größe hier zu errichten, wäre eine Todsünde. Das ginge in Richtung Industriegebiet.“ Conni Schmidtchen ergänzte: „Wir brauchen unsere Landschaft, um Erholung und Ruhe zu finden.“ Kritisiert wurde zudem, dass auf mehr als 5,5 Hektar großen Grundstück zehnmal soviel Strom produziert werden würde wie Icking brauche. Laut überlegt worden war von den Antragstellern, mit dem Strom Medikamente zu kühlen – in Kühltürmen, die auch irgendwo stehen müssten. „Im Winter würde dann aber“, erklärte am Samstag Michael Hess, „der erzeugte Strom nicht reichen, dann müsste man quasi, um die Kühltürme zu bespeisen, Ickinger Strom verwenden“.

