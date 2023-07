„Das wird schon“ : Photovoltaikanlage für Icking - Experte klärt im Gemeinderat auf

Von: Andrea Kästle

Weiter im Rennen: die Fläche zwischen den S-Bahn-Gleisen und der B11. © Hans lippert

Das Thema Photovoltaikanlage beschäftigte den Ickinger Gemeinderat erneut. Das Gremium diskutierte unter anderem über Anträge aus der Bürgerversammlung.

Icking – Freiflächen-Photovoltaikanlagen waren in Icking der Aufreger des ersten Halbjahres. Das Thema bestimmte auch die Bürgerversammlung im Frühsommer. Jetzt wurden im Gemeinderat die von den Bürgern beschlossenen Anträge beraten – und keiner davon angenommen.

Photovoltaik in Icking: Gemeinderat will potenziellen Standort nicht zu Akten legen

Die Gemeinderäte lehnten es ab, den potenziellen Freiflächen-Standort zwischen den S-Bahn-Gleisen und der B11 am nördlichen Ortsausgang zu den Akten zu legen. Auch hielten sie es nicht für notwendig, ein Büro damit zu beauftragen, weitere Vorranggebiete im Gemeindegebiet zu definieren. „Diese Aufgabe“, so die Mehrheit im Gremium, „haben wir bereits selbst erledigt“. Es gibt bereits eine Liste mit 23 möglichen Standorten für Photovoltaikanlagen.

Ebenfalls erübrigt es sich nach Ansicht des Gremiums, über einen Sachverständigen bei der Bayernwerk Netz GmbH herausfinden zu lassen, inwieweit das vorhandene Netz überhaupt noch aufnahmefähig ist. Auch das hatte sich die Bürgerversammlung gewünscht. Bürgermeister Verena Reithmann (UBI) löste das Ganze, indem sie einen Bayernwerk-Vertreter in die Sitzung eingeladen hatte. Was Alexander Usselmann den Anwesenden dann berichtete, war hoch spannend.

Das Wichtigste: Die Antwort des Experten auf die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, Strom auf dem eigenen Dach zu produzieren, weil unter Umständen nicht sicher ist, dass dieser überhaupt noch ins Netz eingespeist werden kann. „Den Strom von kleineren Anlagen in Icking können wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall aufnehmen, ohne an unsere Kapazitätsgrenzen zu stoßen“, sagte Usselmann.

PV-Freiflächenanlage in Icking: Experte beantwortet Fragen des Gemeinderates

Auch davon, größere Anlagen zu projektieren, meinte er später, solle sich die Gemeinde nicht abhalten lassen. Schließlich dauere es immer ein, zwei Jahre, bis die planerischen Voraussetzungen geschaffen wurden, um solche Anlagen umzusetzen. Und bis dahin sei auch die Bayernwerk Netz GmbH wieder viele Schritte weiter.

Das Motto, das er ausgab: „Das wird dann schon.“ Eine Alternative zum Netzausbau gebe es wiederum nicht. Die Frage von Johannes Voit, der als Nachfolger für UBI-Gemeinderat Georg Linsinger im Gremium sitzt, ob eine Zwischenspeicherung die Lösung sein könne, verneinte er: „Das ist unwirtschaftlich.“

Die Gemeinderäte konnten mit dem, was sie von Usselmann zu hören bekamen, viel anfangen. Jörg Überla von den Grünen: „Die Aussage, dass wir jetzt den Prozess anschieben sollen, weil es ,schon wird‘: Das ist extrem hilfreich.“ Claudia Roederstein (UBI) schlussfolgerte: Es sei sinnvoller, sich erst mal auf ein Projekt zu fokussieren, anstatt fünf Baustellen gleichzeitig anzuschieben. Und klar war sowieso: Dass man jetzt keinen Sachverständigen mehr zwischenschalten muss, weil ein Kontakt zum Bayernwerk-Zuständigen schon besteht.

Photovoltaik: Ickinger Initiative anderer Ansicht als Rest des Gremiums

Gezeigt hat sich an dem Abend, dass die Ickinger Initiative, vertreten im Gremium durch Vigdis Nipperdey und Otto Güllich, in allem, was Photovoltaik angeht, anderer Ansicht ist als der Rest des Gremiums. Die beiden waren weiter dafür, einen Sachverständigen einzuschalten. Unter Umständen sollten diesen potenzielle Investoren bezahlen.

Ebenso hatten sie wie auch Peter Schweiger und Matthias Ertl (beide PWG) dafür gestimmt, die Fläche an der B11 endgültig aus dem Rennen zu nehmen. „Dieses Projekt spaltet die Gesellschaft, wir sollten uns jetzt davon verabschieden“, sagte Nipperedey.

Das Projekt spaltet die Gesellschaft, wir sollten uns jetzt davon verabschieden.

Nicht mal Roederstein, die immer gegen eine Anlage an der Stelle gewesen war, stimmte mit ihr überein: „Es ist für mich zu früh, einen solchen Beschluss zu fassen.“ Philipp Geiger (Grüne) meinte: „Von einer Spaltung der Gesellschaft zu sprechen, ist eine Dramatisierung.“ Er hatte berichtet, dass sich in Icking 250 Bürger für eine Anlage an der Stelle ausgesprochen hätten – via Unterschrift auf einer digitalen Plattform.

Nipperdey und Güllich waren die Einzigen, die dafür gewesen wären, ein externes Büro mit der Suche nach weiteren in Frage kommende PV-Flächen zu beauftragen. Die Gemeinde Schäftlarn hat das gemacht. Auch hier wurden sie überstimmt. „Wir sind doch die Experten für unsere Gemeinde“, so Roederstein. Stefan Schneider (UBI) ergänzte: „Nur weil Schäftlarn das gemacht hat, brauchen wir das nicht auch.“

