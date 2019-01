Rilke-Gymnasium: Hausaufgaben trotz Schulfrei

Eigentlich haben alle Staatlichen Schulen bis zum Ende der Woche zu. Dennoch geht dank Digitalisierung der Schulbetrieb teilweise weiter. Etwa am Rilke-Gymnasium.

Icking - Normalerweise herrscht am Rilke-Gymnasium an der Ulrichstraße reges Treiben. Nicht so in diesen Tagen. Nachdem beschlossen wurde, bis zum Ende der Woche die Staatlichen Schulen zu schließen, herrscht auch in Icking gähnende Leere auf Fluren und Klassen. Nur die Lehrer sind da. „Wir sind schließlich Beamte“, sagt Schulleiterin Astrid Barbeau. Von den Schülern ist hingegen ist kein einziger da: Das Notprogramm, das das Rilke-Gymnasium anbietet, ist nicht nötig. Offenbar haben alle gut 700 Schüler und deren Eltern erfolgreich improvisiert. Das heißt aber nicht, dass Schüler und Lehrer nicht miteinander kommunizieren. Es sind schon Hausaufgaben vergeben worden. „Wir profitieren hier von der Digitalisierung“, sagt Barbeau. Ein regulärer Betrieb wäre angesichts der beengten Verhältnisse an der Ulrichstraße - es kommen kaum zwei Autos aneinander vorbei - auch kaum möglich. Genau deshalb hatte auch schon am Montag kein Unterricht stattgefunden, als an den anderen staatlichen Schulen noch normaler Betrieb herrschte. Ansonsten hofft Barbeau, dass der Spuk bald wieder vorbei ist. „Wir hätten diese Woche ein ziemlich dichtes Programm gehabt“, sagt sie. Das muss natürlich alles nachgeholt werden, Schulaufgaben inklusive.