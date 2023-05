Saunaofen gerät in Brand: Zwei Hausbewohner verletzen sich leicht

Von: Doris Schmid

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften rückte am Sonntag nach Icking aus. Ein Saunaofen war in Brand geraten. © sh

Zu einem Brand in der Gemeinde Icking rückten am Sonntagvormittag zahlreiche Rettungskräfte aus. Ein Saunaofen war in Brand geraten.

Icking – Beim Brand eines Saunaofens verletzten sich am Sonntagvormittag zwei Hausbewohner leicht. Etwa 40 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Icking, Ebenhausen und Berg wurden alarmiert – ebenso wie mehrere Rettungskräfte, ein Notarzt sowie Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen und der Verkehrspolizei Weilheim.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Saunaofen in Brand und beschädigte die dazugehörige Sauna, heißt es im Pressebericht der Wolfratshauser Polizeiinspektion. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude und damit einen größeren Brandschaden verhindern. Zwei Bewohner wurden durch die entstandenen Rauchgase leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Nach dem Feuerwehreinsatz konnten die Bewohner wieder zurück in ihr Haus.

