„Das Bußgeld schreckt ja doch keinen ab“ – Ickinger Gemeinderat votiert gegen Baumschutzverordnung

Von: Andrea Kästle

Der Ickinger Gemeinderat lehnte jüngst

Weil das Bußgeld beim Verstoß gegen eine Baumschutzverordnung zu wenig Abschreckung besitzt, stellt sich der Gemeinderat gegen einen Vorschlag der Bürgerversammlung.

Icking – Eine Baumschutzverordnung wird sich Icking vorerst nicht zulegen. Den Antrag aus der Bürgerversammlung, genau das zu machen, lehnte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit ab. „Das Bußgeld, das man unter Umständen dann zahlen muss, wenn man einen Baum beseitigt, schreckt ja doch keinen ab“, meinte Ursula Loth von der PWG – und viele Kollgen stimmten ihr zu.

Beschlossen worden war der Antrag in der Bürgerversammlung auf Initiative der örtlichen SPD-Vorsitzenden Beatrice Wagner. Sie berief sich auf die Stadt Geretsried, die mit ihrer Baumschutzverordnung gute Erfahrungen gemacht habe. Der immer wieder zitierte „Baumfälleffekt“, die Befürchtung also, dass die Leute, wenn eine solche Verordnung erlassen werden soll, schnell vorher noch im eigenen Garten abzuholzen, was möglichen Projekten im Weg steht, habe sich in Geretsried nicht eingestellt.

Laura von Beckerath-Leismüller Die Grünen-Rätin war einige der Wenigen, die für eine Baumschutzverordnung plädierten.

Das Gremium mochte sich davon nicht überzeugen lassen. Die Räte trugen verschiedene Argumente gegen einen gesetzlichen Schutz für das vorhandene Grün vor. „Wir ersticken in Bürokratismus“, sagte Johannes Voit (UBI), eine Baumschutzverordnung mache zu viel Arbeit. In Geretsried sei damit ein Rathaus-Mitarbeiter ausgelastet. Voits Fraktionskollegin Claudia Röderstein schlug in die gleiche Kerbe: „Bäume sind bei uns ja auch in Bebauungsplänen vermerkt.“ Es sei personell nicht zu stemmen, sich um die Einhaltung einer Baumschutzverordnung zu kümmern. Später fügte sie noch hinzu: „Leute, die einen Baum fällen wollen, finden dafür immer Mittel und Wege.“

Laut Matthias Ertl (PWG) müsse man einen Baum mögen, ansonsten nütze auch eine Verordnung nichts. Die Gemeinde Schäftlarn habe eine entsprechende Schutzklausel – und sei trotzdem viel weniger grün als Icking. Vigdis Nipperdey von der Ickinger Initiative stellte sich ebenfalls gegen eine Baumschutzverordnung. Sie „bewirkt das Gegenteil von dem, was sie bewirken soll“.

Für die Baumschutzverordnung sprach sich nur Laura von Beckerath-Leismüller von den Grünen aus: „In Icking wurden in letzter Zeit markante Bäume gefällt, ich finde das bedenklich.“ Warum man sich nicht überzeugen lasse von den guten Erfahrungen, die Geretsried mit dem Ganzen offenbar gemacht hat? Dr. Christoph Preuss (CSU) widersprach: „Es ist viel wichtiger, die Leute dafür zu sensibilisieren, wie man Bäume pflegt.“ Letztlich stimmten nur drei Gemeinderäte für eine Verordnung. Der Antrag war somit durchgefallen.

