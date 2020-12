Schulleiterin wechselt überraschend ans Ministerium

Fünfeinhalb Jahre leitete Astrid Barbeau das Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking. Nun folgt sie einem Ruf ans Kultusministeriums.

Icking – Vor gut fünf Jahren hat Astrid Barbeau die Schulleitung des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums übernommen. Nach den Weihnachtsferien verlässt sie das Gymnasium wieder. Sie wechselt ans Kultusministerium, wo sie schon einmal vor einigen Jahren eine Weile tätig gewesen ist. Wer ihr ins Direktorat nachfolgen wird, ist noch nicht klar. Einstweilen führt Beate Demmelhuber, derzeit die Stellvertreterin von Barbeau, die Geschäfte. Wie es zu dem Wechsel kam, verriet sie unserer Mitarbeiterin Andrea Kästle im Interview.

Frau Barbeau, für Außenstehende kommt Ihr Wechsel vom Gymnasium Icking ans Kultusministerium im Januar ein bisschen überraschend.

Barbeau: Er war für mich auch überraschend. Von mir geplant war er nicht. Aber ich freue mich natürlich sehr darüber.

Haben Sie sich für den neuen Job beworben?

Barbeau: Nein, ich bin tatsächlich gefragt worden. Aber das Kultusministerium ist für mich nicht ganz neu, ich war bereits einmal fünf Jahre am Salvatorplatz tätig. Schon damals war ich mit einigen der Themen befasst, mit denen ich auch jetzt wieder zu tun haben werde: Dabei geht es unter anderem um die Qualitätssicherung, die Ferienordnung und die Lernmittelzulassung.

Damals waren Sie Mitarbeiterin im Referat IV.7, jetzt werden Sie dort die Leitung übernehmen.

Barbeau: Ich freue mich über die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und in Bereichen, die mich seit Jahren inhaltlich interessieren, vielleicht Entwicklungen zu begleiten. Meinen Dienst trete ich nach den Weihnachtsferien am 11. Januar an.

Sie sagen, Sie gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge.

Barbeau: So ist es. Ich freue mich natürlich sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen. Aber ich weiß auch jetzt schon, dass ich sehr viel vermissen werde.

Den täglichen Umgang mit den Schülern werde ich vermissen, sie werden mir schmerzlich fehlen.

Nämlich?

Barbeau: Den täglichen Umgang mit den Schülern, sie werden mir schmerzlich fehlen. Natürlich wird weiterhin mein ganzes Tun auf das schulische Wohl der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sein wird. Aber trotzdem: Ich werde die jungen Menschen nicht mehr jeden Tag persönlich sehen und sprechen.

Die fünfeinhalb Jahre, in denen Sie das Gymnasium Icking geleitet haben, waren sehr turbulent. Sie waren kaum da, als in der Turnhalle 100 Geflüchtete einquartiert worden sind.

Barbeau: Genau an meinem zweiten Arbeitstag in Icking habe ich erfahren, dass die Sporthalle für die Unterbringung zur Verfügung gestellt wird. Ich kannte zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht einmal alle Lehrkräfte, geschweige denn das Gebäude. Es war Mitte August, die meisten waren in Ferien. Aber es verging kaum eine halbe Stunde – und fünf Lehrer waren in der Schule, um mich tatkräftig zu unterstützen. Unter anderem mussten wir externe Sportstätten für den Sportunterricht suchen.

Das Miteinander mit den Schutzsuchenden in der Turnhalle, hatte man den Eindruck, ist ziemlich gut gelaufen.

Barbeau: Das lag vor allem daran, dass alle Beteiligten zu jeder Zeit im Dialog geblieben sind. Denn natürlich sind damals viele Fragen aufgekommen, von allen Seiten, das ist auch ganz normal. Wichtig war, dass Fragen ernst genommen wurden und gemeinsam ein Konsens gesucht wurde. Sehr hilfreich war auch, dass der Helferkreis die Schule offen in seine Aktivitäten mit eingebunden hat.

Hatten auch Schüler das Bedürfnis, sich zu engagieren?

Barbeau: Von Schulseite aus wurden etwa gemeinsame Fußballspiele mit den Geflüchteten veranstaltet. An einem Vormittag organisierte ein W-Seminar der Oberstufe außerdem eine Begegnung mit Betroffenen, die von ihrer Flucht und vom Leben in ihrem Herkunftsland berichteten. Sogar Dolmetscher wurden gefunden, damit die Verständigung klappte.

Dadurch hat die heile Welt Icking Bekanntschaft gemacht mit der manchmal unglaublich traurigen Realität. Hat sich dadurch das Klima an Ihrer Schule verändert?

Barbeau: Auf jeden Fall. Natürlich verändern sich Menschen, wenn sie sehen, was andere erleben müssen – nur weil sie zufällig in einem anderen Land zur Welt gekommen und aufgewachsen sind. Noch heute prägen diese Erfahrungen unseren Schulalltag. Eine Lehrerin gestaltet seitdem ein P-Seminar, das Deutsch-Nachhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund organisiert. Inzwischen besuchen auch Schüler aus Familien, die geflüchtet sind, unsere Schule. Diese Begegnungen erfüllen mich mit Freude. Man kann sicher sagen, dass viele Schüler inzwischen sehr bewusst wahrnehmen, dass sie in einer friedlichen, privilegierten Umgebung leben.

Der Lockdown diesen März war wieder eine große Herausforderung.

Barbeau: Die Schule hat seither wirklich einen weiten Weg zurückgelegt. Kollegen haben sich gemeinsam fortgebildet, Konzepte erarbeitet und gegenseitig unterstützt. Es gab zu Beginn der Pandemie durchaus noch Lehrkräfte, die digitalen Medien skeptisch gegenüberstanden. Heute stehen alle selbstverständlich vor den interaktiven Whiteboards, die wir in jedem Klassenzimmer haben, und gestalten dort Unterricht, der an die Schüler zuhause online übertragen werden kann.

Seit vorletztem Donnerstag sind die Schüler wieder im Distanzunterricht. Kommen Sie mit dem Stoff, wenn das eine Weile so weitergeht, überhaupt durch?

Barbeau: Unterm Strich haben unsere Schüler in den vergangenen Jahren sicherlich noch nie so viel Präsenzunterricht gehabt wie in diesem Jahr. Es konnten ja leider keinerlei Fahrten stattfinden: Alles, was an außerschulischen Lernorten neben dem Pflichtprogramm bereichert, musste leider entfallen. Wichtiger als nur den Stoff „durchzubringen“ ist es aber, dass niemand auf der Strecke bleibt.

Wie erleben Sie die Jugendlichen heute? Wie politisch und engagiert sind sie generell?

Barbeau: Ich habe den Eindruck, dass die junge Generation besonders fantasievoll und gedanklich sehr frei ist. Die Schüler des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums haben in der letzten Zeit sehr viele Ideen entwickelt, wie ausgefallene Veranstaltungen nachgeholt oder ersetzt werden können. Der bekannte „Ickinger Advent“ wird zu einem „Ickinger Ostern“ mit neuem Konzept im nächsten Jahr. Die Schüler haben Konzerte in Videoaufnahmen abgehalten und einen ökologischen Adventskalender auf unsere Homepage gestellt. Diese Projekte sind in großen Teilen Initiative der Schüler, die mithilfe der Lehrer umgesetzt wurden.

Nächstes Jahr wird das Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium 100 Jahre alt – und Sie sind nicht mehr dabei. Aber die Planungen haben sicher schon begonnen?

Barbeau: Wir hoffen, dass die geplanten Feierlichkeiten stattfinden können – wir haben sie derzeit auf den 25. September gelegt, der Termin ist noch nah genug am Sommer dran. Ja, ich spreche tatsächlich immer noch oft von „Wir“. Ich fühle mich der Schule noch sehr verbunden und derzeit bin ich ja auch noch zuständig. Geplant ist neben einem offiziellen Festakt auch ein großes Fest für die ganze Schulgemeinschaft. Zusätzlich entstehen eine Festschrift und eine Ausstellung.

Und der Kultusminister ist schon eingeladen?

Barbeau: Natürlich.