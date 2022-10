Gemeinde rettet Baum: 4000 Euro für schwächelnde Esche - „würde mir abgehen“

Von: Andrea Kästle

Wird nochmals saniert: Die alte Esche am Dorfener Vereineheim. © Andrea Kästle

Der Baum gehört zum Ortsbild wie der Kirchturm. Allerdings: Die Esche ist krank, ihre Zukunft ungewiss. Die Gemeinde investiert jetzt 4000 Euro für die Rettung.

Icking – Die Esche am Vereineheim in Dorfen gehört zum Ortsbild wie die Kirche oder der Maibaum. „Als alte Dorfenerin würde mir der Baum sehr abgehen“, meinte deshalb Ursula Loth (PWG) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Aber: Die Esche schwächelt, auch wenn sie nicht vom Eschentriebsterben betroffen ist. Das Gremium entschied sich dazu, sich trotzdem nicht von dem alten Baum zu trennen. Er wird nochmals saniert.

Schutz des Dorfener Ortsbildes: Gemeinderat entscheidet sich für den Erhalt

Das bedeutet: Es erfolgt eine „Kroneneinkürzung“. Außerdem gilt es, das viele Totholz aus dem Baum zu holen, weil sonst die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Eine Ersatzpflanzung in dem Bereich wäre „nicht möglich“, hatte die Verwaltung erklärt. Entschieden wurde letztlich, die Esche zu pflegen und trotzdem neue Bäume zu pflanzen – damit auch Gemeinderäte in 30 Jahren über in die Jahre gekommene Bäume sprechen können.

Baumpflege mit hohen Kosten und ungewisser Zukunft

Georg Linsinger (UBI) war der einzige im Gremium, der laut darüber nachdachte, ob man sich nicht doch von der Esche verabschieden sollte. „Die Pflegemaßnahmen kosten viel Geld, das wir in ein Projekt investieren, das nicht mehr jahrelang besteht.“ Die Mehrheit im Gemeinderat will jedoch noch einmal 3500 bis 4000 Euro in die Rettung des Baums stecken.

