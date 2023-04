„So eine tolle Aktion“: Umsonst-Basar im Vereineheim kommt gut an

Da ist was los: Der Umsonst-Basar im Vereineheim Dorfen zog alte und junge Besucher an.

„Keine 15 Minuten geöffnet – und Tische lichten sich bereits“

Von Franziska Konrad schließen

Im Vereineheim Dorfen fand kürzlich ein Umsonst-Basar statt: Bei den Besuchern kam das Konzept gut an. Auch die Organisatorinnen Beatrice Wagner und Antonia Gerber sind zufrieden.

Icking – Kurz nach 17 Uhr am Donnerstag sind die Straßen rund um das Vereineheim in Dorfen zugeparkt. Vor wenigen Minuten hat in dem Gebäude an der Attenhauser Straße der Umsonst-Basar begonnen. Der Blick ins Innere des Hauses zeigt: Der Saal ist gut gefüllt – sowohl mit Waren, als auch mit vielen Besuchern.

Umsonst-Basar in Icking: „Noch keine 15 Minuten geöffnet - und die Tische lichten sich bereits“

Direkt am Eingangsbereich haben sich die Organisatorinnen Beatrice Wagner und Antonia Gerber platziert. Sie strahlen über beide Ohren. „Ich find’s klasse. Wir haben noch keine 15 Minuten geöffnet – und die Tische lichten sich bereits“, schwärmt Wagner. Das Konzept der Aktion ist simpel: Alle Sachen dürfen umsonst mitgenommen werden. Die Eigentümer der angebotenen Gegenstände mussten sich im Vorfeld anmelden und dazu verpflichten, am Ende alles übrig gebliebene wieder abzuholen.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

In einer Ecke stehen mehrere Kleiderstangen. Daran hängen Kleider, Jacken, Blusen und Pullover. Sie sind nach aufsteigender Größe sortiert. Auf einem Tisch in der Mitte des Raums sind unterschiedliche Haushaltsartikel ausgebreitet: Vom Raclettegrill, einem Porzellangeschirr bis hin zur Trinkflasche ist alles dabei. Daneben stapeln sich Bücher, DVDs und Fahrradhelme. Genauso kunterbunt gemischt wie das Angebot sind die Besucher: Männer, Frauen, Jung und Alt. Insgesamt acht Umzugskartons mit Sachen zum Verschenken wurden bei den Organisatorinnen abgegeben.

Umsonst-Basar in Icking: Organisatorinnen wollen Müll reduzieren und Ressourcen sparen

Wagner bezeichnet sich selbst und ihre Mitstreiterin als „zwei Gleichgesinnte“. Beiden Frauen liegt es am Herzen, Müll zu reduzieren und Ressourcen zu sparen. Wagner ist ein Gründungsmitglied der Ickinger Wertstoffbörse und zugleich Vorsitzende des Bund Naturschutz Icking. Daher läuft die Veranstaltung unter dem Dach der Organisation. Gerber hat bereits mehrere, kleinere Umsonst-Basare organisiert.

+ Zufriedene Organisatorinnen: Beatrice Wagner (li.) und Antonia Gerber haben den Basar geplant. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ulrike Steinmetz marschiert schnurstracks auf Beatrice Wagner zu: „Entschuldigung, wo finde ich Kinderklamotten?“ Die Organisatorin deutet nach links. Steinmetz nickt erleichtert. „Das ist so eine tolle Aktion“, findet die Ickingerin. „Ich hatte noch viele Spielsachen von meinen Enkeln übrig. Die habe ich hier alle abgegeben.“ Dafür nimmt sie dn Kleinen nun „ein paar Klamotten“ mit.

Höchstzufrieden steuert derweil ein älterer Mann, mit zwei Packungen CD-Hüllen unter dem Arm, in Richtung Ausgang. Vor Gerber bleibt er kurz stehen. Stolz präsentiert er seine Schätze. „Die suche ich immer wieder, inzwischen bekommt man die nur noch selten“, erzählt er – und macht sich auf den Heimweg.

Es tut einem in der Seele weh, gute Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, einfach wegzuwerfen.

Antonia Gerber blickt ihm glücklich hinterher. „Es tut jedem in der Seele weh, gute Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, einfach wegzuwerfen“, sagt sie. Oft fehle dafür nur die richtige Infrastruktur. Genau diese will Gerber mit Aktionen wie dem Umsonst-Basar schaffen. In einem weiteren Punkt sind sich die zwei Organisatorinnen einig: Der Umsonst-Basar im Vereineheim wird nicht der Letzte gewesen sein.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.