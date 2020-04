So geht es den Ickinger Weltumseglern Katja und Ansgar Scherf

Seit dem Dezember 2018 segelt das Ickinger Ehepaar Katja und Ansgar Scherf um die Welt. Derzeit sitzen sie in der Karibik fest: Quarantäne in Martinique.

+ Malerische Insel: Martinique gehört zu Frankreich und damit zu Europa - ein Glück für das Ickinger Ehepaar. © Foto: privat Icking – „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was verzählen“, schrieb einst der Deutsche Dichter Matthias Claudius (1740-1815). Das trifft auch auf die Ickinger Weltumsegler Katja und Ansgar Scherf zu. Das Ehepaar ist seit Mai 2018 mit der „SY Umiak“ – der Name kommt aus dem Grönländischen und bedeutet „Unser Reiseboot“ – auf großer Tour. Seit Wochen liegen sie allerdings wegen der Corona-Pandemie in der Bucht von St. Anne in Martinique vor Anker – in karibischer Quarantäne.

Die malerische Insel gehört zu Frankreich. Für das abenteuererprobte Ehepaar ist das ein Segen. „Wir sind echt dankbar, dass wir zurzeit hier sein dürfen“, erzählt die studierte Biologin Katja Scherf im Telefongespräch mit unserer Zeitung. Die ersten Tage seinen sie von anderen Seglern noch milde belächelt worden. Doch die Entscheidung erst einmal nicht weiter zu segeln, sei goldrichtig gewesen. „Wir haben hier EU-Richtlinien, und das ist auch gut so“, sagt Ingenieur Ansgar Scherf, der Anfang April seinen 60. Geburtstag feierte. „Immerhin dürfen wir zum Einkaufen und für einen kleinen Spaziergang von Bord.“

So sesshaft wie zurzeit sind die beiden Ickinger schon lange nicht gewesen. Seit Ende 2016 leben sie auf der „SY Umiak“. Zunächst machten sie das Boot im Hafen von Tholen in Holland hochseetauglich und unternahmen 2017 die ersten Törns in die Ost- und Nordsee. Im Mai 2018 starteten sie dann ihre große Reise. „Zunächst sind wir die europäische Atlantikküste entlang geschippert in Richtung Madeira und an den Kanaren vorbei bis auf die Kapverden“, berichtet Katja, die klarstellt, dass es in Seglerkreisen üblich sei, beim Vornamen angesprochen zu werden. Das finden die zwei auch für den Artikel in ihrer Heimatzeitung angemessen.

+ mit der „SY Umiak“ – der Name kommt aus dem Grönländischen und bedeutet „Unser Reiseboot“ – sind die Ickinger auf großer Tour. © Foto: privat Von den afrikanischen Kapverden aus ging es im Dezember 2018 endlich los über den Atlantik in Richtung Barbados. „2200 Seemeilen in 16 Tagen“, erinnert sich Ansgar. Rein seglerisch sei die Strecke zwar gar nicht so anspruchsvoll gewesen, aber aufregend schon. Ansgar weiter: „Man braucht zum Segeln mitunter nur viel Geduld, bis der richtige Wind kommt, der einen gut ans Ziel bringt.“

Die Ickinger erinnern sich auch an anstrengende Momente: „Wenn du nur zu zweit unterwegs bist, dann musst du natürlich schon oft Wache schieben und bist häufig einfach nur müde.“ Beiden bleiben (nicht nur) die ersten neun Tage ihrer großen Atlantik-Überquerung im Gedächtnis. Katja schwärmt: „Da war wirklich nichts. Kein Schiff, kein Radar, kein Flugzeug. Nur Himmel und Wasser.“ Ihr Mann wirft in echter Seemanns-Manier mit ein: „Das war schon eine Weite. Da haut uns so eine Abstandsregelung in der Quarantäne-Zeit nicht aus den Latschen.“

Katja erzählt weiter: „Neun Tage nichts, aber dann kam uns in der Nacht gleich ein dickes Frachtschiff entgegen. Direkt auf Kollisionskurs,“ Die 55-jährige erinnert sich an den ersten Schreck, der sich dann aber schnell in Wohlgefallen aufgelöst hat: „Der Frachter ist ganz vorschriftsmäßig ausgewichen, und wir haben noch eine ganze Weile mit dem Kapitän über Funk geplaudert.“

So einsam wie bei der Atlantik-Überquerung sei ihr Alltag auf dem Boot nicht immer, berichten die beiden Seebären einträchtig. Im Gegenteil. „Wir haben schon einige unglaublich tolle Menschen unterwegs kennengelernt“, erzählt Ansger. Je nach Destination kämen auch mal Freunde oder Tochter Laura aus München zu Besuch.

Die Zielorte ihrer Reise klingen wie ewiger Traumurlaub: Barbados, Tobago, Puerto Rico, Bahamas, die Ostküste der USA bis Kanada und wieder zurück in die Karibik. Mit dem Boot ist das allerdings nicht so komfortabel wie auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff (von den dramatischen Corona-Quarantäne-Fällen einmal abgesehen.) Es gebe auf dem Boot immer alle Hände voll zu tun. „Und es geht auch dauernd etwas kaputt“, beschreibt Katja ihr aufregendes und arbeitsreiches Leben auf der 15 Meter langen „SY Umiak“. Mitunter habe sie den Eindruck, sie kämen aus dem Reparatur-Modus nicht heraus. Ihr Mann unterstreicht: „Und du kannst hier auch nichts aufschieben. Wenn etwas kaputt ist, musst du es sofort wieder in Schuss bringen.“

Wasser und Wind hätten eine enorme Kraft, bei Sturm natürlich besonders, da sei der Verschleiß vorprogrammiert. Vom Hauptsegel bis zur Fäkalpumpe sei schon so ziemlich alles in Mitleidenschaft gezogen worden. „Bis jetzt hatten wir aber immer Glück, mal konnten Freunde die Pumpe unterwegs besorgen und mitbringen, mal hatte ein Nachbar im Hafen genau das richtige Ersatzteil auf Lager, irgendwie geht immer weiter“, bringt es Ansgar auf den Punkt.

Und auch die Corona-Krise sei irgendwann überstanden. Derweil hätten sie die Pläne, noch einmal Richtung New York, Maine und Kanada raufzusegeln, auf Eis gelegt. Wann und wie es weiter gehen wird, lassen die beiden im Moment bewusst offen. Familie und Freunde können sich derweil weiter auf ihrem sehr ausführlichen Blog informieren, den sie seit Reisebeginn fleißig mit Neuigkeiten füllen. Ihr Motto: „Wir haben unsere Zelte in der Heimat abgebrochen – aber nicht den Kontakt zu unseren Freunden.“