So will der Gemeinderat dem „schändlichen“ Anblick ein Ende setzen

Soll auf Vordermann gebracht werden: Die Schützhütte auf dem Kieberg oberhalb von Dorfen. © Andrea Kästle

Die Schutzhütte auf dem Kieberg liegt im Argen – lange wurde sich nicht darum gekümmert. Jetzt übernimmt die Gemeinde die Kosten von mehreren tausend Euros.

Icking – Über dem Vereineheim in Dorfen gibt es eine Anhöhe, den Kieberg, von dem man einen schönen Blick in die Umgebung hat. Seit den 1970er-Jahren steht dort sogar eine Schutzhütte. Die wollen nun vier Vereine wieder herrichten. Das Material dafür, so wurde in der jüngsten Ratssitzung beschlossen, wird die Gemeinde Icking bezahlen. Gleichzeitig wird sich ein Sachverständiger die Bäume auf der Anhöhe ansehen, die unter Umständen dem nächsten Unwetter nicht gewachsen sind.

Beide Anträge stammten von den Gemeinderäten Ursula Loth (PWG) und Georg Linsinger (UBI) und wurden einstimmig angenommen. Früher sei da oben viel gefeiert worden, erklärte Linsinger, wie wichtig der Kieberg für Dorfen ist. Sonnwendfeste fanden dort statt. Die Schutzhütte sei auch „in jeder Wanderkarte“ verzeichnet. Jetzt aber sehe das Ganze „schändlich“ aus, „dabei ist es eine der schönsten Flecken, die wir haben“. Zum traurigen Eindruck, den vor allem die Hütte mache, trage auch bei, dass darin nicht nur Menschen Unterschlupf suchen, sondern auch die Schafe, die dort oben weiden, Effekt: „Alles ist voller Mist.“ Irgendeine Form der „Einfriedung“ sei wünschenswert.

Fehlende Instandhaltung führt zu Kosten von tausenden Euros

Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) fasste es so zusammen: „Es hat sich lange keiner mehr gekümmert.“ Ein paar tausend Euro, so wurde geschätzt, wird die Gemeinde wohl in die Hand nehmen müssen, um die Hütte wieder in Ordnung bringen zu lassen. Die Vereine legen vorher aber eine Kostenschätzung vor.

Schiefe und entwurzelte Bäume: Gemeinderat beauftragt Fachgutachten

Zu den Bäumen: Die sind teils in die Hangkante hineingewachsen. Beim jüngsten Sturm hat es nicht nur den Maibaum in Dorfen verzogen, sondern auch auf dem Kieberg einen Stamm entwurzelt. Ein Fachmann soll nun beurteilen, inwieweit der Steilhang befestigt werden kann und muss – und wie standfest der Bewuchs dort oben ist.

