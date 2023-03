Potenzielle Grundstücke für Solar-Anlagen: Gemeinderat will nicht öffentlich diskutieren

Von: Andrea Kästle

Werden an der Bundesstraße entlang bald Solarpaneelen installiert? In diesem Punkt ist sich der Ickinger Gemeinderat uneinig. © Oliver Berg/dpa

Bisher konzentriert sich in Icking die Diskussion über PV-Freiflächenanlagen auf den Standort an der B11. Über weitere potenzielle Grundstücke will der Gemeinderat nicht öffentlich diskutieren.

Icking – Die Gemeinde Icking hat mit dem Mobilfunk ein Thema, das seit Jahren für Diskussionen sorgt. Jetzt ist ein weiteres strittiges hinzugekommen: die mögliche Ausweisung von Flächen für PV-Freiflächenanlagen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats standen gleich beide Punkte auf der Tagesordnung – und auf den Besucherreihen hinten im Sitzungssaal war kein Platz mehr frei.

Als es um den Mobilfunkmast auf dem Areal des Sportplatzes ging, um den so lang gerungen worden war, waren fast alle Besucher schon gegangen. Der Mast wird jetzt, um es vorwegzunehmen, in Form eines Provisoriums errichtet. Es soll zwei Jahre stehen bleiben, bis der endgültige Mast aufgestellt werden kann. Das Provisorium ist ebenfalls 30 Meter hoch. Andere Anbieter können es aber nicht nutzen, was bei der späteren festen Einrichtung schon möglich ist.

Derweil konzentriert sich die Diskussion über PV-Freiflächenanlagen, die derzeit in beinahe jeder Gemeinde geführt wird, in Icking auf den Standort an der B11. Über zwei weitere, mit denen die Firma Vispiron liebäugelt (wir berichteten), herrscht weitgehend Einigkeit: der auf dem Grund der ehemals geplanten Geothermie ist denkbar; den anderen beim Wegerl „Kaltenbrunn“ hat man aufgegeben.

Dass sich der Gemeinderat keineswegs einig ist, Solarpaneele entlang der Bundesstraße zu installieren, hat sich mehrfach abgezeichnet. Eine inhaltliche Aussprache vermied das Gremium jedoch bislang – und das tat es auch dieses Mal. Die Grünen wollten immerhin festgehalten haben, dass im Gremium nie eine ablehnende Haltung formuliert worden sei.

PV-Freiflächenanlagen in Icking: Gemeinderat ist sich uneinige

Laura von Beckerath-Leismüller: „Meiner Erinnerung nach war die Stimmung eher positiv.“ In vorangegangenen Diskussionen hatten sie und ihre Fraktion immer wieder betont, dass viele Bürger nichts dagegen hätten, wenn an der B11 Strom erzeugt wird. Wie die Grünen ist auch die Energiegenossenschaft Icking-Isartal für die Anlage an der Bundesstraße, besser gesagt ihre zwei Vorsitzenden. Einige Genossenschaftsmitglieder denken nämlich anders.

Bemerkbar haben sich derweil Gegner des Projekts gemacht. In den vergangenen Tagen lag in den Briefkästen vieler Ickinger Haushalte der Flyer einer „Initiative Isartaler Bürger“. Auf ihm sind alle Argumente aufgeführt, die nach Meinung der Initiative dagegen sprechen, die zur Verfügung stehenden 5,7 Hektar an der B 11 zuzupflastern.

Die Initiatoren rufen den Gemeinderat dazu auf, sorgsam zu entscheiden. „Lasst uns gemeinsam diese traumhafte Landschaft ... bewahren…!“, heißt es beispielsweise. Man bittet die Verantwortlichen zudem, „die geplanten PV-Freiflächenanlagen bürgernah, nachhaltig und mit Augenmaß zu entwickeln“.

Entsprechend vorsichtig führte Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) die Diskussion im Sitzungssaal. Bei zwei Gegenstimmen beschlossen die Gremiumsmitglieder schnell, nicht öffentlich das Gemeindegebiet nach möglichen, weniger sichtbaren Alternativflächen zu durchkämmen. Die nächste öffentliche Diskussion soll in der Bürgerversammlung wohl irgendwann im Sommer möglich sein.

Solaranlagen in Icking: „Völlig verfehlt, jetzt zu diskutieren“

Das Gremium erwog zwar, in der Sitzung wenigstens kurz die Meinungen zum Thema auszutauschen, verwarf diese Idee aber. Vigdis Nipperdey (Ickinger Initiative), entschiedene Gegnerin des Projekts: „Eine Stimmungsabfrage hat dann doch eine Wirkung, das finde ich falsch.“ Auch Stefan Schneider (UBI) fand: „Es ist völlig verfehlt, jetzt zu diskutieren.“

Meinungen tauschten die Mitglieder dann doch noch aus, allerdings nicht über das Projekt an sich, sondern über einen Vorschlag von Nipperdey. Sie hält es für sinnvoll, ein außenstehendes Büro mit der Suche nach alternativen Flächen zu beauftragen. „Was wir nicht öffentlich beraten, kommt eh raus“, meinte sie, konnte die anderen damit aber nicht überzeugen. Ihre Kollegen äußerten sich dahingehend, dass die Gemeinde selbst dazu in der Lage sei.

Später, wenn es um die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans geht, der entsprechende Flächen ausweist, werde ohnehin der Planungsverband eingeschaltet. Schneider: „Wir müssen auf die Zeitachse aufpassen, sonst überholt uns Berlin.“ Sprich: Man müsse handeln, ehe noch mehr Privilegien für PV-Anlagen gesetzlich festgeschrieben würden. „Die Planung jetzt aus der Hand zu geben, hilft uns nicht weiter“, meinte Julian Chucholowski (SPD). Er hatte seine Meinung zur Anlage vorher schon formuliert: „Mir gefällt der Standort nicht.“

