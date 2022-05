Solarpark in Icking eingeweiht: Sonnenstrom für 650 Haushalte

Von: Doris Schmid

Tankt Sonnenenergie: die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage im Ickinger Ortsteil Walchstadt. Im Hintergrund verläuft die A95. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In der Gemeinde Icking ist ein Solarpark mit Batteriespeicher eingeweiht worden. Er ist der erste seiner Art im Landkreis.

Icking – Der erste Solarpark im Landkreis ist am Freitagnachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die Anlage in Icking liefert Ökostrom für circa 650 Vier-Personen Haushalte und spart jährlich etwa 1300 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2).

Weihten die Anlage offiziell ein: (v. li.) Andreas Huber von der Sparkasse, Florian Schönberger von der Firma Vispiron, Anlagenbetreiberin Barbara Fuchs, Ickings Bürgermeisterin Verena Reithmann sowie Amir Roughani und Stefan Fußeder von Vispiron. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wer auf der Autobahn A95 in Richtung München unterwegs ist, fährt direkt an dem 2,3 Hektar großen Solarfeld, das sich auf Ickinger Gemeindegebiet befindet, vorbei. Es besteht aus 5500 Photovoltaik-Modulen und zwei angeschlossenen Batteriespeichern. Die erzeugte Energie – zwei Megawatt – wird komplett in das Mittelspannungsnetz der Bayernwerke eingespeist und über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet.

Ursprünglich war dort eine Geothermieanlage geplant

Ursprünglich sollte in der Senke bei Walchstadt eine Geothermie-Anlage für umweltfreundliche Energie sorgen. Doch die Bohrungen schlugen wie berichtet fehl. Daran erinnerte Ickings Bürgermeisterin Verena Reithmann in ihrer Rede. Sie freute sich, dass die Wiese doch noch für den Klimaschutz genutzt wird. „Die Sonne lacht, damit die Anlag’ viel Strom macht“, reimte die Rathauschefin. Und sie solle ein Vorbild sein, denn Photovoltaik brauche es in allen Städten und Gemeinden.

Auch Bau von Speichern enorm wichtig

Daran knüpfte Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, an. „Wir werden noch so viele Anlagen bauen müssen, so viele Verstecke haben wir nicht in Bayern“, sagte er mit Blick auf die Lieferanten von regenerativen Energien, die jeder haben möchte, nur nicht vor seiner eigenen Haustür. Neben diesen Anlagen sei auch der Bau von Stromspeichern wichtig. So verfügt die Anlage in Icking über zwei Batteriespeicher. Das hat den Vorteil, dass der Strom nicht dann ins Netz eingespeist werden muss, wenn gerade die Sonne scheint. Er kann abgegeben werden, wenn der Verkaufspreis auf den Strommärkten attraktiv ist. Dieser Vorgang verläuft automatisch.

Anlagenbetreiberin kommt aus Geretsried

Möglich gemacht hat den Solarpark die Eigentümerin des Grundstücks, Barbara Fuchs. Der Kontakt sei über die Energiewende Oberland zustande gekommen, berichtete Florian Schönberger von der Firma Vispiron aus München, die die Anlage errichtet hat und die Batteriespeicher betreibt. Nach dem Geothermie-Fehlschlag habe weiterhin der Wunsch bestanden, „hier regenerative Energie zu erzeugen“, sagte Fuchs. „Das hat uns weiter angetrieben, deshalb sind wir auch dran geblieben.“ Es habe konstruktive und kontroverse Diskussionen gegeben, blickte Fuchs auf die vergangenen vier Jahre Planungs- und Projektierungszeit zurück. Gerade noch im Zeitplan habe die Anlage fertiggestellt werden können, „sonst wären wir aus dem Tarif rausgelaufen und Frau Fuchs hätte keine wirtschaftliche Grundlage gehabt“, so Schönberger.

Solarparks: Freistaat ist Spitzenreiter Laut Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) entstehen im Freistaat so viele Solarparks wie nirgends sonst in Deutschland – die meisten davon auf landwirtschaftlichen Flächen. Auch in der Gemeinde Dietramszell gab es Pläne für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage. Auf dem Humbacher Feld bei Manhartshofen wollte das Brüderpaar Josef und Johann Bacher einen zehn Hektar großen Solarpark errichten. Doch die Pläne scheiterten am Widerstand der Nachbarn. Die Gemeinde Dietramszell will nun ein Gesamtkonzept für Solarkraftanlagen erstellen. Ja gesagt hat der Wolfratshauser Stadtrat zu einer Photovoltaik-Freiflächenanlage. Am Bergkramerhof soll auf einer Fläche von 3,8 Hektar Strom für 900 Haushalte erzeugt werden. Zum Vergleich: Der Solarpark in Icking ist 2,3 Hektar groß. Auch in der Gemeinde Egling ist eine Anlage geplant.

Fuchs, die vom Gut Schwaigwall in Geretsried stammt und bereits seit etlichen Jahren in Icking lebt, dankte der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung des Projekts. Die Anlage leiste einerseits einen Beitrag zur klimaschonenenden Energieerzeugung in Icking. Andererseits sei sie auch ein Schritt zu mehr energetischer und energiewirtschaftlichen Unabhängigkeit, „die aus heutiger Sicht dringender denn je ist“.

Private Anleger können sich an Solarparks beteiligen

Auch private Anleger können in die Parks von Vispiron investieren. Die Ickinger Anlage gehört zu einem Projekt mit weiteren Speichern in Weßling, Uffing, Peißenberg sowie im thüringischen Tauthenhain. Ab 500 Euro Einlage soll es bei sieben Jahren Laufzeit 2,5 Prozent Zinsen geben.

