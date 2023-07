„Versuchen, die Dorfgemeinschaft zu vereinen“: Soldaten- und Kriegerverein feiert 100. Jubiläum

Vorsitzender wünscht sich mehr jüngere Mitglieder

Von Franziska Konrad schließen

Der Soldaten- und Kriegerverein Dorfen feiert heuer sein 100. Jubiläum. Innerhalb des vergangenen Jahrhunderts hat die Vereinigung im Ort einiges angestoßen und auf die Beine gestellt.

Icking – Er feiert heuer sein 100. Jubiläum – trotzdem scheint der Soldaten- und Kriegerverein Dorfen in diesen Tagen wieder aktueller und wichtiger denn je. Innerhalb des vergangenen Jahrhunderts hat die Vereinigung im Ort einiges angestoßen und auf die Beine gestellt. Ein kleiner Rückblick, zusammen mit dem Vorsitzenden Sebastian Wunderl:

Soldaten- und Kriegerverein Dorfen feiert 100. Jubiläum - Vorsitzender blickt zurück

Alles begann im Jahr 1923, im damaligen Gasthaus zur Schwaige: Der Erste Weltkrieg war vorbei. Unvergessen blieb jedoch das Leid, welches die blutigen Kämpfe für viele Bürger mit sich gebracht hatte. Um den Gefallenen aus Dorfen ein „immerwährendes“ Andenken zu sichern, schlossen sich 30 ehemalige Frontkämpfer aus dem Ort zusammen. Sie gründeten den Veteranen- und Kriegerverein, so Wunderl. „Das stand alles im Gründungsprotokoll“, ergänzt der 61-Jährige.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ein Ehrendenkmal für die Gefallenen hatte der Burschenverein Dorfen zum Zeitpunkt der Vereinsgründung bereits errichtet. Als erste Aufgabe kümmerte sich der frischgebackene Zusammenschluss daher um eine Fahne. Die Wahl fiel auf ein Banner aus reiner Seide. Selbst hundert Jahre später kommt es noch zum Einsatz.

+ Feierlicher Gottesdienst: Nach ihrer ersten Restaurierung im Jahr 1962 wurde die wertvolle Vereinsfahne von Kaplan Ulrich Wimmer in Dorfen neu geweiht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Die wertvolle Anschaffung hat sich also gelohnt“, sagt der Dorfener mit einem Augenzwinkern. 16 Jahre nach Vereinsgründung begann der Zweite Weltkrieg. Insgesamt 18 Dorfener fielen, sechs galten als vermisst. „Für so ein kleines Dorf war das ein hoher Blutzoll.“ Zum Gedenken an die Kriegsopfer wurde das Kriegerdenkmal renoviert.

Soldaten- und Kriegerverein organisiert viele Veranstaltungen - Nachbarn sollen sich kennenlernen

Wunderl weiß viel über die Historie „seines Vereins“, zum Teil aus alten Skripten. Eines betonte zum Beispiel die wichtige Bedeutung der Geselligkeit für den Verein. „Das gilt bis heute“, verrät der 61-Jährige und grinst. „Wir versuchen, die Dorfgemeinschaft zu vereinen.“

Nachbarn sollen sich kennenlernen, der Ort zusammenkommen. Über das Jahr verteilt organisiert die Vereinigung daher Veranstaltungen: im März zum Beispiel ein Schafkopfturnier, im April einen Dorfnachmittag, und jeden September gibt es eine Bergmesse am Kieberg.

Wir versuchen, die Dorfgemeinschaft zu vereinen.

Doch Wunderl betont: Ohne die Hilfe von unzähligen Unterstützern, zum Teil aus anderen Vereine, „könnten wir das niemals stemmen“. An manche Vereinsmomente erinnert sich der 61-Jährige stets besondere gerne zurück: etwa an die jährliche Bergpredigt. „Im Hintergrund, sieht man das tolle Bergpanorma, dazu die bunten Farben des Herbsts“, schwärmt er. „Das ist jedes Mal einfach wunderschön.“

+ Relikt aus alte Tagen: Dieses Gruppenfoto zeigt die Mitglieder des Soldaten-und Kriegervereins nach dem Ersten Weltkrieg. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wichtigster Zweck des Soldaten- und Kriegervereins bleibt jedoch der Jahrtag am zweiten Sonntag im November: Mit einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal „erinnern wir dort an alle Vermissten und Gefallenen der letzten Kriege und an alle Opfer von Terror und Gewalt“, erklärt Wunderl. Gerade in Zeiten, in denen mitten in Europa wieder Krieg herrscht, und auch weltweiter Terror präsent ist, sei es „wichtig zu zeigen, dass ein Krieg unendlich viel Leid auslöst“.

100 Jahre Soldaten- und Kriegerverein Dorfen: Vorsitzender wünscht sich mehr junge Angehörige

Eines kann der Vorsitzende deshalb nicht verstehen: „Warum interessieren sich nicht mehr junge Leute für unseren Verein?“ Zwar ist das Alter der 56 Mitglieder mit 20 bis 85 Jahren breit gefächert. Doch der Dorfener wünscht sich deutlich mehr jüngere Angehörige, „die bringen einfach frischen Wind rein“.

Eine große Veränderung stand der Vereinigung bereits in den 1990er-Jahren bevor: Ab diesem Zeitpunkt durften Männer, die keine Soldaten waren, und Frauen eintreten. Der Verein blühte auf. „Zum ersten Mal hatten wir deutlich über 50 Mitglieder.“ Aktuell befinden sich unter den Mitgliedern drei Frauen und zwei Berufssoldaten.

Alles in einem blickt der Verein auf eine erfolgreiches Jahrhundert zurück – und zeigt sich gewappnet für die Zukunft. Im September soll das 100. Jubiläum gebührend gefeiert, mit einer Feldmesse und einem Festumzug. kof

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.