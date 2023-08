Theatersommer in Icking: „Hippie Kammerorchester“ nimmt Publikum mit in Flower-Power-Zeit

Von: Andrea Weber

Malerische Kulisse: Julia von Miller sowie Ruth und Hans von Chelius ließen die Hippie-Zeit aufleben. © sh

Beim Ickinger Theatersommer nahm das „Hippie Kammerorchester“ sein Publikum mit in die Flower-Power-Zeit.

Icking – Am zweiten Abend des Ickinger Theatersommers luden die Sängerin und Komödiantin Julia von Miller sowie das Musiker-Ehepaar Ruth und Hans von Chelius zu einer musikalischen Reise zurück in die 1968er-Jahre ein. In die Flower-Power-Zeit, jene Zeit des Widerstands, der Friedensdemos, der freien Liebe, der Frauenbewegung und des legendärsten Musikfestivals aller Zeiten: „Woodstock“.

Theatersommer in Icking: Reise mit dem „Hippie Kammerorchester“ in die Flower-Power-Zeit

Das „Hippie Kammerorchester“, so nennt sich das Trio, präsentierte die unsterblichen Songs der Beatles, von Fleetwood Mac, Neil Young, Paul Simon und vielen mehr. In flippigen Klamotten stiegen sie aus einem lila lackierten VW-Bus, der neben der Freilichtbühne geparkt war. Innen war der Bulli mit indischen Stoffen dekoriert.

„Wer von Euch war damals dabei?“, fragte von Miller die gut 300 Besucher, die den gesamten hinteren Gartenbereich auf Stühlen sitzend füllten. Nur eine zögerliche Hand kam nach oben. „Das kann so nicht stimmen“, zweifelte die Sängerin mit der ausdrucksstarken Stimme, die 20 Jahre Mitglied der „String of Pearls“ war und schon mehrfach mit anderen Musikprogrammen bei der Gesellschaft unterm Apfelbaum aufgetreten ist.

Appell beim Ickinger Theatersommer: „Lasst euren inneren Hippie raus!“

Der Mitmachmotor beim Publikum war noch nicht warmgelaufen, als noch die Abendsonne schien. Das sollte sich bei den unsterblichen Songs wie „All you need is Love“, „San Francisco“, „Mrs. Robinson“ aber schnell ändern. Legendäre Welthits, die heute immer noch jeder textsicher mitsingen kann.

„Lasst Euren inneren Hippie raus“, lautete der Appell, und los ging’s im „Peace-Train“ zurück in die musikalische Ära der Blumenkinder. Lebhaft, lebendig, lustig erzählten die drei in den 1960er-Jahren geborenen Junggebliebenen zwischen den Songs von ihren Aussteigerträumen, vom WG-Leben und den revoluzzerischen Ideen für eine bessere Welt.

Dieser Liederabend, der so flippig und freigeistig daherkam, mahnte aber auch an die aktuelle Situation an. Musik habe Macht und Magie. Eine wunderbare, entspannte, so wehmütig und sehnsüchtig machende Musikzeitreise. Solide handgemacht, mit nur wenig musikalischen Mitteln. An der Gitarre Hans von Chelius, an den Percussions die Frauen, alle drei mit großartigen und kraftvollen Stimmen, die an diesem Abend ein echtes „Come-Together-Gefühl“ vermittelten. web

