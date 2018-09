Trotz Debatten bei Planung: Ickinger freuen sich über renovierte Kirche

Nach eineinhalb Jahren Renovierungszeit haben die Ickinger die Wiedereröffnung der Heilig-Kreuz-Kirche gefeiert. Mit der Umgestaltung war nicht jeder einverstanden.

Icking – Pfarrer Peter Vogelsang freute sich über den „Gottesdienst im XXL-Format“, wie er den Festgottesdienst nannte, mit dem am Sonntag in Icking die Heilig-Kreuz-Kirche nach eineinhalb Jahren Renovierungszeit wiedereröffnet wurde.

Sabine Sommer, evangelische Pfarrerin, gratulierte mit zwei symbolischen Geschenken. Zum einen entzündete sie in der evangelischen Kirche, in der die katholischen Gläubigen jetzt eineinhalb Jahre zu Gast waren, ein Licht an der Osterkerze. Pfarrer Vogelsang hätte sich das so gewünscht: „Damit bleibt die Gastfreundschaft, die wir dort genossen haben, in unserer ,Ewig-Licht-Ampel’ am Altar weiter erhalten.“ Außerdem habe der Apfelbaum, den man damals als Gastgeschenk mitbrachte hatte, jetzt im Pfarrgarten Früchte getragen. „Es waren genau zwei Äpfel“, freute sich der Geistliche über diese fruchtbare Ökumene.

Eigentlich sollte es Regnen

Nach dem Gottesdienst feierten die zahlreichen Kirchen-Besucher bei Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Musik der Irschenhauser Blasmusik unter der Leitung von Hans Hess – unter freiem Himmel. Reine Glückssache, denn die Wettervorhersage hatte üppigen Regen prognostiziert. Hans Dondl, Mitglied der Kirchenverwaltung, war trotzdem optimistisch geblieben. „Wenn in der Kirche eins wichtig ist, dann ist es der Glaube“, sagte er. Drei Wetterdienste hätten drei verschiedene Prognosen abgegeben. „Der besten haben wir dann geglaubt“, berichtete Dondl grinsend. Petrus bescherte eine himmlische Wiedereröffnung.

Voller Licht und Symbolik: So sieht die Ickinger Kirche Heilig Kreuz jetzt aus

Zum Festtag erschien auch Herbert Zimmermann, der 31 Jahre lang die Ickinger Kirchengemeinde betreut hat. Er hatte viele Jahre gehofft, dass die Kirche eine neue Orgel bekommt. Der Pfarrer im Ruhestand freute sich über das schön renovierte Gotteshaus mit dem neuen Instrument „auch wenn es keine richtige Pfeifenorgel geworden ist“. Die Organistin Susanne Langer zeigte hingegen ihre volle Begeisterung. Sie gab am Nachmittag eine ausführliche Hör-Probe der digitalen Orgel und beeindruckte die vielen Zuhörer, in welchem Umfang das Instrument gespielt werden kann.

„Lebenslänglich freien Eintritt in der Kirche“

Derweil freuten sich draußen die Kinder über Urkunden und Krüge, die beim Kirchen-Quiz zu gewinnen waren und „lebenslänglich freien Eintritt in der Kirche“ garantierten.

Unter den Gästen lobte nach einigen Debatten in der Planungsphase Kreisrätin und ehemalige Kreisbäuerin Anni Rieger die neu gestaltete Kirche: „Es gab Auseinandersetzungen. Aber so, wie es jetzt geworden ist, gefällt es mir sehr, sehr gut.“ Pfarrer Vogelsang berichtete, dass er sich dem Gedanken, den Altar längs zur Kirchengemeinde zu stellen, durchaus anfreunden hätte können. Aber es sei ja nicht seine Kirche und diese müsse vor allem den Gläubigen gefallen. Bei einer Abstimmung mit über 70 Beteiligten haben zu Beginn der Bauzeit aber 57 Prozent gegen die Längsstellung gestimmt. Vogelsang: „Die Kirche ist bunter geworden und ich hoffe, dass sie in ihrer neuen Gestalt den Ickingern und Ickingerinnen wieder so ans Herz wächst wie zuvor.“



