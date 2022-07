Trotz Protest: 35-Meter-Funkmast wird gebaut- „Wird unsere Landschaft zerstören“

Von: Andrea Kästle

Um Mobilfunkmasten wird in Icking seit Jahren gestritten. Jetzt steht fest, wie es weitergeht. SPD und Ickinger Initiative werden überstimmt.

Icking – Seit Jahren ringt die Gemeinde Icking mit der Frage, wo in den verschiedenen Ortsteilen und auch in Icking selbst Mobilfunkmasten aufgestellt werden müssen, um Funklöcher zu stopfen. Als am Montag im Gemeinderat der Planentwurf für den Mast am Sportplatz, der ewig diskutiert worden ist, abgesegnet werden sollte, zeigte sich erneut, wie schwer sich die Beteiligten mit der Vorstellung tun, dass bald ein 35-Meter-Turm „den freien Blick auf die Alpenkette“ (Vigdis Nipperdey) verstellen wird.

Trotz Protest: 35-Meter-Funkmast wird gebaut - „Wird unsere Landschaft zerstören“

Dass sich die Vertreterin der Ickinger Initiative in dem Sinn zu Wort meldete, kam allerdings überraschend. Bislang war es immer nur Julian Chucholowski von der SPD, der unermüdlich gegen das Vorhaben argumentierte. Das machte er auch am Montag. Ein weiteres Mal erklärte er, der Funkturm, so wie er jetzt geplant sei, würde „unsere Landschaft für die nächsten 30 Jahre zerstören“. Auch den Sportplatz könne man dann, weil ja der Mast viel Platz einnimmt, „nicht mehr weiterentwickeln“.

Chucholowski plädierte dafür, das Bauwerk nach hinten, zum Waldrand hin, zu verschieben, wo es bekanntlich schon einmal situiert war. Nur weil es am Waldrand schwieriger sei, eine Baustelle einzurichten und auch zu erschließen, habe man Vodafone den Bauplatz hinter den Tennisplätzen angeboten – ohne Not, wie der SPD-Gemeinderat unterstellte. Zudem sei die Pacht, die man dem Betreiber in Aussicht gestellt habe, viel zu niedrig. Dem Teilflächennutzungsplan, den es für das Areal gibt, habe man nur deshalb zugestimmt, weil dort ein Mast mit einer maximalen Höhe von 19 Metern vorgesehen gewesen sei.

Icking: Funkmast kommt an den Sportplatz - 35-Meter-Turm sorgt für Diskussionen

Recht unerwartet schlug sich die Ickinger Initiative auf seine Seite. Vigdis Nipperdey sagte: „Wir haben lange Zeit Gelegenheit gehabt, das Projekt zu betrachten. Je länger sich das Vorhaben zieht, desto mehr Bauchweh habe ich.“ Die Entwicklung der Dinge mache sie „nicht zufrieden“, Tenor dessen, was sie ausführte: Die Gemeinde komme dem künftigen Betreiber, dem die Baustelle am Waldrand wohl schlicht zu teuer sei, zu sehr entgegen. „Vodafone regiert uns.“ Nipperdey fügte an: „Wir pflastern uns voll mit technischen Anlagen. Welche Verantwortung übernehmen wir eigentlich gegenüber der Landschaft?“ Nipperdey und Chucholowski beantragten, den Mast wenigstens in der Höhe zu beschneiden auf nur 25 Meter – worüber auch abgestimmt worden ist, was aber nicht durchging.

Funkmast in Icking - Grüner spricht von Dilemma: „Alternativen sind noch schlechter“

Philipp Geiger von den Grünen fasste das Dilemma, in dem die Gemeinde steckt, so zusammen: „Seit Jahren will keiner diesen Mast, aber die Alternativen, die wir haben, sind noch schlechter.“ Immerhin sei der Funkturm so konzipiert, dass er von vier Betreibern genutzt werden könne. Würde er niedriger als 35 Meter, sei das nicht mehr möglich. Auch die Strahlenbelastung für Icking würde sich dann erhöhen.

Genau deshalb waren auch Claudia Roederstein (UBI) und Matthias Ertl (Parteifreie Wählergemeinschaft) dafür, jetzt den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Gegen die Stimmen von SPD und Ickinger Initiative wurde der Funkturm an der Stelle und in der vorgesehenen Höhe ein weiteres Mal bestätigt.

