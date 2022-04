Vom Ickinger Wertstoffhof dürfen keine Dinge mitgenommen werden

Wegen hoher Auflagen: Initiatoren geben wohl auf

Von Andrea Kästle schließen

Gebrauchte Dinge vom Wertstoffhof mitnehmen? Der Antrag des Bund Naturschutz findet zwar Zustimmung im Gemeinderat – doch dem BN sind die Auflagen wohl zu hoch.

Icking – Eigentlich ist es keine große Sache: Auf dem Wertstoffhof einer Gemeinde werden auch Dinge angenommen und beiseitegelegt, die andere vielleicht noch brauchen können. Sie dürfen dann einfach mitgenommen werden. Genau das hatte der Bund Naturschutz (BN) in Icking beantragt und damit im Gemeinderat eine umfassende Diskussion ausgelöst. Am Ende wurde der Antrag bewilligt – aber nur mit Auflagen, die die Initiatoren, wie sie sagen, vielleicht gar nicht erfüllen können.

Gedacht ist das Ganze so, dass im Wertstoffhof ein vom Bund Naturschutz beschaffter Bauwagen aufgestellt wird, in dem Sachen abgegeben werden können, die die einen nicht mehr brauchen, andere aber vielleicht gerne hätten. Allerdings war das Gremium der Ansicht, dem Mitarbeiter, der den Wertstoffhof beaufsichtigt, sei die Zusatzaufgabe, diese Dinge anzunehmen, nicht zuzumuten. Der Bund Naturschutz müsse die Angelegenheit zusätzlich beaufsichtigen.

Nach der Sitzung meinte BN-Ortsvorsitzende Beatrice Wagner enttäuscht: „Wir wissen nicht, wie wir das personell schaffen sollen.“ Zudem fand sie es schwierig, dass im Gremium zunächst von einer dreimonatigen „Probephase“ die Rede war. „Unter den Umständen ist das Projekt in der von uns angedachten Form wahrscheinlich gestorben. Wir brauchen ein klares Signal der Gemeinde, um Spenden generieren zu können für den Bauwagen.“ Niemand wolle Geld zuschießen für ein Projekt, das vielleicht nicht sicher stattfindet.

Ein Thema, das viele Ickinger bewegt: Wie Landwirten nach drastischer Wasserpreiserhöhung helfen?

Derweil waren die meisten Gemeinderäte nach drei Abstimmungsrunden, die es brauchte, um den Kompromiss zu finden, mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Wen man auch fragte: Alle fanden, der Antrag sei doch eine gute Sache. Vigdis Nipperdey von der Ickinger Initiative meinte hinterher: „Wir sind doch alle dagegen, dass sinnvoll zu verwendende Gegenstände weggeschmissen werden sollen.“ Die Detailfragen zu klären, sei eben nicht so einfach gewesen, meinte sie zur langen Diskussion. Auch Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) sagte am Tag nach der Sitzung: „Die große Mehrheit war sich einig, dass das Projekt seine Chance bekommen soll.“ Sie freue sich, dass die gute Idee „nun in die Probephase gehen kann“, dass der Bund Naturschutz die Betreuung leiste, sei „der richtige Weg“. Die Genehmigung für den Bauwagen wolle man bekommen, indem man ihn erst mal als „fliegenden Bau“ einstuft.

Derweil räumte Laura von Beckerath-Leismüller (Grüne) immerhin ein, dass die kleine Gemeinde es bisweilen engagierten Vorschlägen wirklich nicht leicht mache. Denn der Antrag des BN war in der ersten Runde im Gremium durchgefallen, weil die Mehrheit es unzumutbar fand, auch Elektrogeräte entgegenzunehmen im Wertstoffhof. Aber genau das hatte der Bund Naturschutz von vornherein ausgeschlossen, Beatrice Wagner, die im Zuhörerraum saß, durfte das im Gemeinderat dann auch vortragen. Daraufhin wurde, auch auf Fürsprache von Laura von Beckerath-Leismüller, noch zweimal neu verhandelt. Peter Schweiger von der PWG meinte hinterher, solche Wertstoffbörsen würden ja auch in anderen Gemeinden funktionieren. „Man stellt sich so was oft komplizierter vor als es am Ende ist.“

Lesenswert: Am Sportplatz funkt’s: WSVI-Mitglieder mehrheitlich für Mobilfunk-Standort

Dass die kleine Gemeinde Icking dazu neigt, die Dinge zu verkomplizieren, hatte sich nicht zuletzt vor fünf Jahren gezeigt, als Beatrice Wagner mit ein paar Mitstreitern beantragt hatte, den Kreisel am Ortseingang bepflanzen zu dürfen. Auch das wurde nicht genehmigt, mit der Begründung, die Pflanzaktion an der Stelle sei zu gefährlich.

ak

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.