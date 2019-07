Warum Konrad Sedlmeyer seit 20 Jahren die Ickinger Blumen gießt

Der pensionerte Postbeamte Konrad Sedlmeyer gießt seit vollen zwei Jahrzehnten die Ickinger Blumen und Pflanzkübel. Das ist wichtig - gerade in Trockenperioden wie jetzt.

Icking – Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Gerade bei der momentanen Hitze haben die frühen Morgenstunden ihren besonderen Reiz, vor allem zum Blumengießen. Und das macht Konrad Sedlmeyer seit fast 20 Jahren nicht nur bei sich zu Hause in der VdK-Siedlung am Eichendorffweg, sondern auch ehrenamtlich an allen öffentlichen Blumenbeeten und Pflanzkübeln im Gemeindegebiet.

„Angefangen hat das alles, als der frühere Bürgermeister Hubert Guggenmoos diese Granitkübel vor dem Kindergarten angeschafft hat“, erzählt der rüstige Ruheständler und lacht mit der Sonne um die Wette. Da habe sich im Gespräch mit der damaligen Kreisbäuerin Anni Rieger und dem ehemaligen Landrat Manfred Nagler ergeben, dass auch Icking dringend einen Gartenbauverein brauche. So kam der frühere Postbeamte im Vorruhestand unverhofft zu einem neuen Posten. „Eigentlich war ich mit 60 damals schon zu alt“, räumt er augenzwinkernd ein und verrät weiter: „Aber ich hab‘s dann doch gerne gemacht.“

Seitdem schleppt Sedlmeyer bei schönem Wetter eine Gießkanne nach der anderen, um den Blumen über die heißen Tage zu helfen. „Das ging heuer schon mit den Tulpen los, für die es viel zu trocken war“, erklärt der 78-Jährige. Im Sommer vergangenen Jahres sei es besonders heftig gewesen. „Da war ich zusammengerechnet sicher 100 Tage unterwegs, weil es so trocken war.“ Pro Tag kommt er auf etwa 22 Gießkannen mit jeweils 14 Litern Wasser. Er fährt die vollen Kannen Tag für Tag im Kofferraum seines Autos zu den Pflanzkübeln und Blumenbeeten. Das Wasser holt er unter anderem neben der Aussegnungshalle auf dem Friedhof. Sedlmeyer schmunzelt: „Ich sag’ dann immer: Da is’ der Dünger schon drin.“

Wenn er zügig durcharbeitet, braucht Sedlmeyer pro Tag etwa eineinhalb bis zwei Stunden. „Aber da darf dann kein Ratsch dazwischen kommen“, weiß der frühere Hobby-Fußballer, den in der Gemeinde wirklich jeder zu kennen scheint. Besonders „gefährlich“ sei die Fahrt vom Friedhof runter Richtung Schule und Kindergarten: „Wenn mich da einer grüßt, ich zurückwinke und nicht auf den Huckel auf der Straße achte, der zur Verkehrsberuhigung errichtet wurde, dann schwappt’s schon mal über, und ich hab’s Wasser im Kofferraum.“ Das passiere vielleicht ein- oder zweimal im Jahr.

Seine Gießaktionen scheinen jedenfalls ein Jungbrunnen zu sein. Mit seiner frischen Art wirkt der Ickinger deutlich jünger als andere, die auf die 80 zugehen. Offensichtlich wirkt das Fitnessstudio an der frischen Luft.

Lesen Sie auch: 146 Pappeln müssen weichen

Trotzdem würde sich der Senior mehr Unterstützung „vor allem von den Jungen“ wünschen. Derzeit hat der Gartenbauverein etwa 115 Mitglieder. „Aber wir sind im Schnitt Mitte 70 – da kommen wir körperlich schon mal an unsere Grenzen,“ beklagt er vorsichtig. Der jüngste Neuzugang ist übrigens eine ehemalige Lehrerin, die sich im zarten Alter von 89 Jahren dem Verein angeschlossen hat.

Lesen Sie auch: Gartenbauverein legt Lehrgarten an

„Interessenten dürfen sich gerne bei mir melden“, sagt Konrad Sedlmeyer, der sich über weitere Neuzugänge freuen würde. Er ist schließlich der lebende Beweis dafür, dass das Ehrenamt beim Gartenbauverein fit hält. Einmal im Jahr gibt es als Anerkennung ein Essen mit der Bürgermeisterin. Gerade im Zeitalter von „Artenschutz-Aktionen“ und Protesten wie „Fridays for Future“ habe die Jugend doch ein gutes Gefühl für die Umweltbelange entwickelt, so der 78-Jährige. Vielleicht demonstrieren die Ickinger Schüler mal freitags mit der Gießkanne in der Hand, damit Sedlmeyer einen Tag ausspannen kann. ina