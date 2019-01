Was 2019 in Icking alles fertig wird

Glasfaser, Supermarkt, Kinderkrippe: 2019 könnte das Jahr werden, in dem einige langjährige Projekte zu einem gutem Ende kommen.

Icking – Es ist ihr letztes volles Kalenderjahr als Bürgermeisterin. Zur Kommunalwahl 2020 will sich Margit Menrad aus dem Rathaus zurückziehen. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet die 61-Jährige über die laufenden Großprojekte in der Gemeinde, weitere Vorhaben und wie es in Sachen Geothermie weitergeht.

Frau Menrad, was passiert im Jahr 2019 in Icking?

+ Die Ickinger Bürgermeisterin Margit Menrad © Foto: Archiv Es wird hoffentlich ein Jahr der Fertigstellungen. Die Großprojekte, mit denen wir uns teilweise schon Jahre beschäftigen, sollen heuer abgeschlossen werden. Also der Glasfaserausbau, der Supermarkt, die Umgestaltung der B11 und der Krippenanbau. Außerdem soll die Planung der Turnhallen-und Grundschulsanierung heuer weitergeführt werden. Diese musste ruhen, weil die Krippenerweiterung dringlich war.

Die Gemeinde baut ein flächendeckendes eigenes Glasfasernetz für alle Haushalte und Gewerbebetriebe im gesamten Gemeindegebiet. Wie ist der Sachstand bei „Glasfaser Icking“?

Die Hauptleitungen sind zu 88 Prozent fertiggestellt. Die restlichen zwölf Prozent wird man witterungsbedingt wohl erst um Ostern herum anpacken können. Hausanschlüsse haben inzwischen rund 70 Prozent. Aktuell beteiligen sich fast 1100 Haushalte an „Glasfaser Icking“. Abhängig vom Wetter wird es wohl Sommer werden, bis das Großprojekt abgeschlossen ist.

Wann eröffnet der Rewe-Supermarkt?

Geplant ist nach wie vor Mai. Ich weiß aber nicht, ob es durch den Winter zu Verzögerungen kommt. Ich hoffe sehr, dass es mit der Eröffnung im Frühjahr klappt.

Wirkt sich das Wetter auch auf die Fertigstellung des neuen Krippenanbaus aus?

Ja, auch hier geht es durch die Schneedecke zögerlicher voran, obwohl das Dach bereits drauf ist. Vorgesehen ist, dass die kleinsten Ickinger im Frühling in den neuen Anbau einziehen können.

Der Dauerbrenner „Umgestaltung der B11“ soll heuer auch realisiert werden?

Geplant sind die Verschmälerung der B11, der Geh- und Radweg vom Rathaus bis zum Bauhof, die Aufweitung vor dem Supermarkt und endlich die Querungshilfe auf Höhe des Bauhofs. Aber auch hier können wir erst loslegen, wenn das Wetter passt.

Nach dem Großbrand in der Reithalle geht es nun um die Zukunft des Areals. Der Eigentümer hat zuletzt Pläne für über 40 Wohnungen vorgestellt, was im Gemeinderat auf Ablehnung stieß. Wie geht es hier weiter?

Wir wollen einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen. Die Gemeinde will vorgeben, was man sich vorstellen kann und unter welchen Bedingungen, wie etwa ein Erstvermietungsrecht der Gemeinde. Das Areal, das im Flächennutzungsplan als „Fläche für Reitschule“ausgewiesen ist, erfährt mit einer Wohnbebauung eine deutliche Aufwertung. Dies ist nur vertretbar, wenn es durch die Gestaltung und Nutzung des Grundstücks auch eine Aufwertung für die Ickinger Bürger ist. Um dies sicherzustellen, plant der Gemeinderat zunächst einen Workshop mit einer Städteplanerin.

Wie geht es in Sachen Geothermie weiter?

Derzeit wird das Bohrloch verfüllt. Das kann ein bis zwei Wochen dauern. Angeblich bedeutet das aber nicht, dass das Projekt damit beendet ist. Es heißt, dass in den nächsten Wochen geprüft wird, ob und wie man gegebenenfalls weitermacht.

Eine letzte Frage: Wird in Icking im Jahr 2019 ein größeres Fest oder Jubiläum gefeiert?

Ja, die Irschenhauser Blasmusik feiert ihr 60-jähriges Jubiläum. Außerdem haben wir heuer den 20. Ickinger Konzertzyklus, und ich bin sicher, unser künstlerischer Leiter Philipp Amelung plant ein besonderes Programm. Yvonne Zuber