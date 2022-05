Wasserpreis-Erhöhung: Kommune will Ickinger Bauern entlasten

Von: Bettina Sewald

Enttäuscht verließ Ortsbäuerin Ruth-Maria Frech aus Irschenhausen die Gemeinderatssitzung am Montagabend. Sie ist eine der wenigen Landwirte in der Gemeinde, die noch Milchwirtschaft betreiben. © ak/Archiv

Die Erhöhung des Wasserpreises in Icking hat hohe Wellen geschlagen. In einer Sondersitzung am Montagabend verständigte sich der Gemeinderat darauf, nach Möglichkeiten zu suchen, die Landwirte zu entlasten. Für Ortsbäuerin Ruth-Maria Frech war der Abend alles in allem Augenwischerei.

Icking – In trockenen Tüchern schien die kommunale Vorgehensweise, die Wasserversorgung in der gesamten Gemeinde Icking zukunftsfähig zu gestalten. Doch nach der drastischen Gebührenerhöhung, die mit Beschluss vom Juni 2021 neu kalkuliert werden sollte und rückwirkend zum Juli vergangenen Jahres zum Tragen kommt, regt sich aktuell reichlich Widerstand. Der Unmut über diese rückwirkende Wasserpreiserhöhung schlug bei den Bürgern, aber vor allem den Bauern mit Milchviehhaltung hohe Wellen. Letztere sehen sich in ihrer Existenz bedroht.

Die Wasserpreiserhöhung um bis zu 170 Prozent auf 3,88 Euro pro Kubikmeter, sagte Bürgermeisterin Verena Reithmann, sei unvermeidbar gewesen, aber: „Wir hätten lauter rufen müssen: Leute, es wird teurer.“ Dann hätte man den Bürgern eine Chance gegeben, über Einsparmöglichkeiten beim Trinkwasser nachzudenken. Doch die Bauern brauchen für das Milchvieh große Mengen Wasser. Die Mehrkosten wurden pro Betrieb auf bis zu 10 000 Euro geschätzt. Dafür suchte man in einer Sondersitzung des Gemeinderats am Montagabend einen Ausweg. Ursula Loth (PWG): „Wir wollen doch nicht, dass die Landwirte ihr Vieh abgeben müssen, um dann Mais anzubauen, für die Biogasanlage.“

Den Vorschlag hat für den Bauernverband immerhin auch ein Jurist ausgearbeitet. Der is’ doch nicht auf der Brennsupp’n daher g’schwommen.

Die anwesende Expertin zur Gebührengestaltung, Ingrid Hannemann vom Kommunalberatungsbüro Kubus in München, die für viele Gemeinden den Wassergebühren-Katalog erarbeitet, versuchte noch einmal alle getroffenen Maßnahmen zu erklären und ihre Berechnungsgrundlagen darzulegen. Den Vorschlag vom Bauernverband, eine Art Pauschale mit höherer Grundgebühr für Vieh haltende Landwirte zu ermöglichen, schlug sie aus. Im KAG (Kommunalabgabengesetz) sei die Bevorzugung bestimmter Gruppen ausgeschlossen. Sie machte deutlich: „Der Gleichheitsgrundsatz steht über allem!“

Doch Bürgermeisterin Reithmann bemühte sich um Auswege und versprach: „Wir finden Möglichkeiten, wie wir die Bauern unterstützen können.“ Nach lebhafter Diskussion einigte man sich darauf, dass im Umweltausschuss zeitnah und unbürokratisch ein Prämienkatalog erstellt werden soll, um Anreize zu belohnen, wenn Landwirte beispielsweise auf versiegelten Flächen Regenwasser sammeln. Außerdem würde man von Vieh-Bauern weniger Pacht auf Gemeindegrund verlangen und eine weitere Erhöhung der Grundgebühr durchkalkulieren (sie stieg bislang um zehn Prozent von 60 auf 67 Euro), um eventuell doch den Wasserpreis reduzieren zu können.

Für die anwesende Landwirtin Ruth-Maria Frech aus Irschenhausen war der Abend alles in allem Augenwischerei. „Ob das hilft, die Kostenexplosion beim Trinkwasser einzudämmen, wage ich zu bezweifeln“, sagte sie. Die engagierte Milchbäuerin hätte sich gewünscht, dass dem Vorschlag vom Bauernverband mehr Beachtung geschenkt worden wäre. „Den Vorschlag hat für den Bauernverband immerhin auch ein Jurist ausgearbeitet. Der is’ doch nicht auf der Brennsupp’n daher g’schwommen“, gab Frech zu Bedenken. Dass sich der Gemeinderat von der Expertin in diesem Punkt so leicht abwiegeln ließ, ist für Frech ein Zeichen, dass es sich bei dieser Sondersitzung um eine reine Show-Veranstaltung gehandelt habe, um die bereits getroffenen Entscheidungen zu rechtfertigen.

