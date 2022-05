Wasserpreis steigt um 170 Prozent - Gemeinde erwartet noch weitere Anhebung

Von: Bettina Sewald

Wasser ist ein kostbares Gut. In Icking wurde der Preis für den Kubikmeter rückwirkend zum Juli 2021 auf 3,88 Euro erhöht und damit fast verdreifacht. © dpa

Die Gemeinde Icking hat den Wasserpreis dramatisch erhöht. Landwirte, Bürger und Firmen Ächzen. Und: Das Ende der Fahnenstange ist womöglich noch nicht erreicht

Icking – Das Thema Wasserpreiserhöhung ist in Icking noch lange nicht erschöpft. Die Frage von Gemeinderätin Vigdis Nipperdey (Ickinger Initiative) in der Sondersitzung zu diesem Thema, welche Maßnahmen mit den Sanierungsarbeiten und dem über zwei Jahre hinweg entwickelten Strukturkonzept noch nötig seien, um eine Wasserrechtliche Genehmigung zu bekommen, blieb nur unzureichend beantwortet. „Naja“, bemerkte dazu der langjährige Wasserwart Stephan Burlein, „dafür bräuchte es vielleicht noch mindestens zwei Tiefenbohrungen.“

Wasserpreis steigt um 170 Prozent - Gemeinde erwartet noch weitere Anhebung

Hintergrund ist, dass die Nutzung der beiden Brunnen derzeit von den Fachbehörden (Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt) nur geduldet wird. Noch sei unklar, so Burlein auf Nachfrage, woher das Ickinger Wasser genau stamme. „Zur endgültigen Feststellung der Zustromrichtung der Brunnenanlage ist nach Einschätzung des beauftragten Geologen noch das Niederbringen von zwei Pegelbohrungen nötig.“ Im Wasserwirtschaftsamt herrsche die Ansicht, dass die beiden Ickinger Brunnen vermutlich aus der Isar gespeist würden. Burlein hingegen ist überzeugt, „dass unser Wasser vom Hang runter kommt“.

Seit 2003 sei das Wasser in jedem Fall keimfrei. In den Jahren davor, bevor Icking an die Kanalisation angeschlossen war, gab es laut Burlein, gelegentlich problematische Wasserproben. Deshalb durfte beispielsweise das Brunnenhaus nicht mehr bewohnt werden. Außerdem wurde damals wie berichtet eine UV-Anlage eingebaut. „In puncto Hygiene sind heute nicht die Brunnen das Problem, sondern die Rohrbrüche“, erklärte Burlein. Zur Sanierung der diesbezüglichen Brennpunkte wurde ein Fünfjahresplan erstellt. Derzeit befinde man sich im „Jahr drei“. Gute drei Kilometer hat man inzwischen erneuert. Für 2022, schätzt Burlein, werden weitere 600 bis 800 Meter dazukommen. Bis 2024 sollen insgesamt etwa zehn Prozent der Leitungen saniert werden. Der wichtigste Streckenabschnitt ist für ihn entlang der B11, etwa vom Rewe bis zum Kreisverkehr. „Hier haben wir jedes Jahr mindestens einen Wasserrohrbruch – oder mehr.“

Icking: Wasserpreis fast verdreifacht - Sondersitzung des Gemeinderats

Das Ickinger Wasserleitungsnetz ist insgesamt 50 Kilometer lang (10 Kilometer davon in Dorfen). Der Zusammenschluss von Icking und Schäftlarn sei inzwischen erfolgt. Insgesamt sind für die Sanierungsarbeiten rund 2,2 Millionen Euro veranschlagt, die innerhalb von vier Jahren auf die etwa 1200 Haushalte umgelegt werden müssen. Um kostendeckend zu arbeiten, wurde deshalb rückwirkend zum Juli 2021 der Wasserpreis um stolze 170 Prozent auf 3,88 Euro pro Kubikmeter angehoben und damit fast verdreifacht.

Sanierungsarbeiten am Wassernetz sind der Grund für Preisanstieg

Ingrid Hannemann vom Kommunalbüro Kubus betonte in der jüngsten Sitzung, dass man sich die Kalkulation nicht leicht gemacht habe: „Man muss einfach wissen, dass pro Kubikmeter Wasser 1,50 Euro für die Sanierungsarbeiten eingerechnet sind.“ Sie argumentierte: „Die Gemeinde Icking hat mit einer ,Altlast‘ zu kämpfen, die am viel zu niedrig angesetzten Herstellungsbeitrag liegt.“ Dieser stamme noch aus den 1970er-Jahren, betrug zu D-Mark-Zeiten 9 Mark, also etwa 4,61 Euro pro Quadratmeter und Geschossfläche. Dieser Beitrag sei die eine Finanzierungssäule und weil er so schwach dastehe, habe man die zweite Säule, nämlich die Wassergebühren, so drastisch anheben müssen (wir berichteten). Auf Drängen einiger Gemeinderäte wird jetzt geprüft, den Herstellungsbeitrag anzuheben, um damit langfristig den Wasserpreis wieder reduzieren zu können.

Ickings Bürgermeisterin Reithmann: „Sind nicht die teuersten“

Bürgermeisterin Verena Reithmann stellte mit Blick auf das Zusammenspiel von Wasser- und Abwasserpreis grundsätzlich klar: „Da unser Abwasser im Vergleich recht günstig ist, liegen wir, wenn man den Gesamtpreis für das Wasser anschaut, sogar noch hinter dem Preis von Nachbargemeinden wie Berg und Münsing. Wir sind also nicht die teuersten.“ Doch auch in der Abwasserentsorgung müsse langfristig mit Anhebungen gerechnet werden.

