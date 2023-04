Wegen tiefstehender Sonne: Kollision zwischen Traktor und Audi - Hoher Sachschaden

Von: Franziska Konrad

Teilen

Am Dienstagmorgen war die Polizei Wolfratshausen nach einem Unfall in Icking im Einsatz. © Rene Ruprecht

Am Ortsausgang in Icking ereignete sich am Dienstagmorgen ein Unfall: Beim Überholen übersah ein Audi-Fahrer einen entgegenkommenden Traktor.

Icking - Die tiefstehende Morgensonne führte am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in Icking. Das meldet die Polizei Wolfratshausen in ihrem Pressebericht.

Unfall in Icking: Autofahrer will überholen - und übersieht entgegenkommenden Trakor

Der Zusammenstoß ereignete sich um kurz nach 7 Uhr auf der Kreisstraße TÖL 19, von Irschenhausen kommend Richtung B11. Der Fahrer eines Audis überholte laut Polizei am Ortsausgang einen anderen Pkw. Dabei übersah er wegen der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden Traktor. Dieser wurde von einer 20-jährigen Münchnerin gesteuert.

Der Versuch, dem großen Gefährt noch rechtzeitig auszuweichen, misslang dem 23-jährigen Ickinger. Es kam zur Kollision mit dem rechten Vorderreifen des Traktors. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen schätzen die Beamten auf circa 8500 Euro.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier