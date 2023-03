Zum Weltfrauentag: Ickings drei Bürgermeisterinnen im Interview

„Frauen ordnen mehr, anstatt Dinge anzuordnen“

In Icking gibt es insgesamt drei Bürgermeisterinnen. Zum Weltfrauentag hat unsere Zeitung das Trio zum Interview getroffen.

Icking – 21 Kommunen gehören zum Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Sie werden regiert von 20 Bürgermeistern und genau einer Frau: Verena Reithmann (UBI) aus Icking. Die wiederum hat nicht nur eine Frau als Bauamtsleiterin, Cornelia Zechmeister nämlich. Auch ihre beiden Stellvertreter sind weiblich: Claudia Roederstein gehört derselben Fraktion an wie Reithmann.

Laura von Beckerath-Leismüller ist Teil der Grünen-Fraktion. Diese zog 2020 erstmals ins Ickinger Gremium ein. Anlass genug also – und passend zum Weltfrauentag – für ein Gespräch über Frauen in der Politik. Und darüber, was Frauen vielleicht anders machen, was ihnen leichter fällt – und was eben auch nicht.

Meine Damen, eine Gemeinde und gleich drei Bürgermeisterinnen: Treffen Sie sich eigentlich ab und an, um über „Frauenthemen“ in Icking zu sprechen?

Reithmann: Als ich angefangen habe als Bürgermeisterin, haben wir uns immer mal wieder zusammengesetzt. Aus Zeitmangel ließ sich das aber nicht fortsetzen. Roederstein: Da ging es aber nicht um typisch weibliche Themen. Wir haben generell Fragen der Gemeinde besprochen.

Frau Roederstein, Frau Beckerath-Leismüller, waren Sie als stellvertretende Rathauschefinnen schon oft im Einsatz?

Roederstein: Allein im Januar habe ich neun Ickingerinnen und Ickinger besucht, um ihnen zum Geburtstag oder zum Hochzeitsjubiläum zu gratulieren. Ich nehme mir da immer gern Zeit. Manchmal werden ja auch ernsthafte Anliegen vorgetragen. Von Beckerath-Leismüller: Ich habe bislang zwei Blumensträuße überreichen dürfen, einen davon an meinen Vater.

Wo wird in Icking spürbar, dass die Gemeinde drei Rathauschefinnen hat? Oder anders gefragt: Glauben Sie, dass sich das bemerkbar macht?

Von Beckerath-Leismüller: Ich glaube eher, dass sich im Gemeinderat bemerkbar macht, wenn dort viele Frauen sitzen. Frauen denken kooperativer, sie ordnen mehr anstatt Dinge anzuordnen. Ihnen geht es eher ums Miteinander statt darum, zu delegieren.

Roederstein: Es kann schon sein, dass Icking deshalb so früh ein „Haus der Kinder“ gehabt hat, weil auch vor Verena Reithmann eine Bürgermeisterin (Margit Menrad, Anm. d. Red.) am Ruder war.

Reithmann: Meinem Empfinden nach verschwimmen die Grenzen zwischen den „Zuständigkeiten“ von Männern und Frauen immer mehr. In den Elternbeiräten sitzen längst auch viele Väter, und das gesellschaftliche Miteinander in Icking wird maßgeblich von Männern getragen.

Als Ihre Kinder klein waren, Frau Reithmann und Frau Roederstein, gab es in Icking einmal wöchentlich eine Spielgruppe für Vor-Kindergartenkinder. Da mussten die Mütter aber dabei bleiben. Beneiden Sie manchmal die Mütter von heute?

Reithmann: Nein. Es gab vielleicht kein so großes Betreuungsangebot – umgekehrt durfte ich mir gerade noch den Luxus erlauben, die Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Diese Freiheit besteht heute oft nicht.

Roederstein: Nein, auch von meiner Seite kein Neid. Diese Mutter-Kind-Gruppe damals haben wir Mütter selbst ins Leben gerufen. Wir haben damals halt einfach das beste aus unserer Situation gemacht.

Frau Roederstein, Sie haben nach zwei abgeschlossenen Studien gar nicht erst angefangen zu arbeiten. Sie haben sich damals für Familie entschieden.

Roederstein: Die Frage, ob ich arbeiten will, hat sich schlicht nicht gestellt. Es wäre organisatorisch eben nicht gegangen. Untätig war ich trotzdem nicht, ich habe mich über Ehrenämter und soziales Engagement vor Ort in vielen Bereichen eingebracht.

Und was hat Sie bewogen, für den Gemeinderat zu kandidieren, Frau von Beckerath-Leismüller? Vor zwei Jahren waren Ihre Zwillinge ja erst acht.

Von Beckerath-Leismüller: Wir haben ja für die Wahl den Ortsverband der Grünen erst gegründet, die Stimmung war und ist sehr euphorisch. Das hat auch mich getragen. Ich wollte die Gemeinde, in der ich lebe und aufgewachsen bin, mitgestalten. Wie allen Eltern kleinerer Kinder sind mir Verkehrsthemen wichtig, außerdem die Energiewende, und ich finde: Im Ort muss mehr für Kinder und Jugendliche passieren.

Haben Sie inzwischen Ihren Platz, Ihre Rolle im Gemeinderat gefunden?

Von Beckerath-Leismüller: Es hat ein bisschen gedauert, aber das ist ja ganz normal. Anfangs war ich jedes Mal sehr aufgeregt, wenn ich was sagen wollte.

Roederstein: Echt jetzt? Das habe ich gar nicht gemerkt.

Von Beckerath-Leismüller: Ja. Mittlerweile hat sich das aber total gelegt.

Roederstein: Mir geht es heute noch so, dass mir leider erst im Nachhinein einfällt, wie ich dies oder jenes noch besser formulieren hätte können. Das ärgert mich dann.

Haben Männer solche Zweifel auch?

Von Beckerath-Leismüller: Männer sind meiner Wahrnehmung nach generell besser darin, sich zu vermarkten.

Roederstein: Mich beschäftigt eigentlich weniger, ob ich dem Gemeinderat gegenüber genüge. Sondern ich will ja den eigenen Ansprüchen genügen.

Wie fühlt man sich als Gemeinderätin, wenn in der Sitzung hinten die Besucherreihen voll besetzt sind? Und man genau weiß, was die Leute, in diesem Fall die Attenhauser in Sachen Photovoltaik-Freiflächenanlagen, von einem erwarten?

Von Beckerath-Leismüller: Natürlich weiß man und hat es auch im Hinterkopf, was die Leute beschäftigt. Aber deshalb rückt man nicht einfach von der eigenen Haltung ab. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um die Energiewende hinzubekommen. Was heißt: Ich will mich weiterhin mit Herzblut für eine Photovoltaik-Anlage an der B11 einsetzen.

Roederstein: Selbstverständlich müssen wir immer die Meinung der Bürger auch aufnehmen. Aber wir dürfen uns davon nicht unter Druck setzen lassen, das sehe ich auch so.

Frau Reithmann, alle paar Wochen sind im Landkreis Bürgermeister-Dienstbesprechungen, da sitzen dann 20 Männer – und Sie als einzige Frau. Wie fühlt sich das an?

Reithmann: Das Miteinander mit den Kollegen empfinde ich als genial kollegial. Wir tauschen uns aus, wo was wie funktioniert, und es spielt überhaupt keine Rolle, wer ein Mann ist und wer eine Frau.

Machen Männer anders Politik als Frauen?

Reithmann: Jedenfalls im Lokalen geht es immer um die Sache. Und sehr nett finde ich übrigens, dass, wenn wir uns Rundmails schreiben, die Anrede dann jeweils lautet: ,Liebe Kollegen, liebe Verena‘.

Sind Frauen nicht geschickter darin, soziale Verbindlichkeiten herzustellen?

Reithmann: Als Bürgermeister oder Bürgermeisterin braucht man immer eine Persönlichkeit, die genau dazu in der Lage ist.

Aber kann es sein, dass die Ickinger und Ickingerinnen Ihnen mehr anvertrauen, als sie einem männlichen Rathauschef anvertrauen würden?

Reithmann: Ja. Es kann sein, dass ich mit Bürgern Gespräche führe, die Männern nicht angetragen werden würden.

Haben Frauen mehr Visionen in der Politik, weiterreichende Ideen, einen frischeren Blick auf die Dinge?

Roederstein: Das ist doch eher eine Frage der Persönlichkeit, unabhängig vom Geschlecht. Und mir selbst ist dabei total wichtig, dass es nicht nur bei den Visionen bleibt. Für mich zählt, was am Ende umgesetzt wird und nicht im Konjunktiv hängen bleibt.

Wie ist das bei den Grünen? Die Ausschüsse sind alle paritätisch besetzt, eine Frau bekam den ersten Platz auf der Liste. Wirkt sich das auf die Zusammenarbeit irgendwie aus?

Von Beckerath-Leismüller: Ich habe das Gefühl, unser Miteinander ist absolut ausgewogen. Jeder/jede von uns hat seine/ihre eigenen Themen.

Haben Sie ein Vorbild in der Politik? Eine Politikerin, die Sie bewundern, die Ihnen Vorbild ist?

Reithmann: Nein.

Was ist mit Angela Merkel? Annalena Baerbock?

Von Beckerath-Leismüller: Ich bin davon, wie Annalena Baerbock ihr Amt gestaltet, sehr beeindruckt. Auch die Landtagsabgeordnete Katharina Schulze gefällt mir. Ich bewundere beide, Vorbilder sind sie aber nicht, ich strebe ihre Positionen ja nicht an. In meinem Leben folge ich dem eigenen inneren Leitsatz, er lautet: Bleib immer optimistisch. Denn es gibt immer einen Weg.

Im Umfeld von Bauvorhaben frage ich mich manchmal, ob das Auftreten einem männlichem Kollegen gegenüber anders wäre.

Gab es Situationen, in denen Sie sich schon einmal gewünscht haben, ein Mann zu sein?

Reithmann: Im Umfeld von Bauvorhaben frage ich mich manchmal, ob das Auftreten einem männlichen Kollegen gegenüber anders wäre. Ich habe dann das Gefühl, die Beteiligten drücken sich mir gegenüber betont einfach aus – damit ich als Frau auch ja alles verstehe. Aber dem kann man leicht entgegenwirken: indem man sich doppelt gut auf entsprechende Termine vorbereitet.

