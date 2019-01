Werner Schmidbauer kommt nach Icking: Im Interview spricht er übers Ankommen

Liedermacher Werner Schmidbauer hat sich eine Auszeit genommen, um „bei sich“ anzukommen. Über dieses Ankommen und sein Programm „Bei mir“ spricht er im Interview.

Icking – Werner Schmidbauers Solo-Tour „Bei mir“ neigt sich dem Ende zu. 60 Auftritte hat er hinter sich. Eine der letzten Chancen, den bekannten Münchner Liedermacher sehr persönlich zu erleben, gibt es am kommenden Wochenende in Wolfgang Ramadans Reihe „Icking Abo Dorfen“. Schmidbauer hat sich 2016/2017 eine Auszeit von Fernsehauftritten und Bühnenarbeit gegönnt. Danach sei er „bei sich“ angekommen, schreibt er in seinem Programm – wo, wollten unsere Mitarbeiterin Andrea Weber im Gespräch mit Werner Schmidbauer wissen.

Herr Schmidbauer, kann man je ankommen, wohin man immer wollte?

Nein, es geht immer weiter im Leben. Ich bin einer, der nur kurz verweilt. Geglaubte Sicherheiten lösen sich wieder auf. Dazu gibt es ein schönes Sprichwort: Schiffe, die im Hafen liegen, sind sicher, aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Irgendwann druckt’s mich wieder – ja, und dann geht’s weiter… oiweiweida.

Sie haben sich eine Auszeit gegönnt. War das eine Herausforderung oder ein Bedürfnis?

Ich bin normalerweise dauernd vernetzt, verdrahtet und in Kommunikation mit anderen. Ich bin wochenlang alleine mit dem VW-Bus durch Europa getingelt bis nach Portugal an die Algarve. Die Erfahrung, allein an wilden Stränden zu übernachten oder in fremden Städten durch die Straßen zu bummeln, gab mir ein Gefühl von: Hier kennt dich niemand, und du kennst niemand. Da kam schon mal Einsamkeit auf, aber nie Langeweile.

Also waren Sie eine Zeit lang ganz bei sich und daraus ist Ihr Programm „Bei mir“ entstanden?

Ja. Ich spiele unplugged autobiografische und sehr persönliche Lieder. Zum Beispiel über die Trennung meiner ersten Frau. Das habe ich vorher noch nie getan. Im zweiten Teil tritt mein Sohn Valentin (31 Jahre) als Gast mit mir auf. Er ist ein Berliner Liedermacher. Das gibt dem Ganzen eine noch persönlichere Note. Die Leute, die mich und meine Musik schon lange kennen, werden gefühlsmäßig ein Stückerl näher zu mir herrutschen. Es gibt aber auch die bekannten Songs zu hören, die ich im Duo mit Martin Kälberer spielte. „Momentensammler“ und „Felder voller Gold“ („Fields of Gold“ von Sting). Unplugged im Solo klingen sie überraschend anders.

Wie geht es weiter?

Es gibt ein neues Projekt „Süden II“ mit Martin Kälberer und Pippo Pollina als Fortsetzung des sehr erfolgreichen Programms „Süden“, mit dem wir unter anderem vor fünf Jahren in der ausverkauften Arena in Verona spielten. Die „Süden II“-CD erscheint am 25. Januar, dann geht es ab März auf Tour durch Deutschland, Österreich, Italien und die Schweiz.

Eine letzte Frage: Was ist, wenn am Wochenende wieder Schneechaos herrscht? Kommen Sie dann in Schneeschuhen nach Icking?

Wenn es nicht so weit wäre, ja. Aber Sie werden lachen, das mit den Schneeschuhen hatte ich heute eh noch vor.

Info

Werner Schmidbauer tritt am Freitag und Samstag, 18.und 19. Januar, im Vereineheim Dorfen auf. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 0 81 71/3 85 21 21.

web

Lesen Sie auch: „LyrikTrick“: Den Ickinger Wolfgang Ramadan gibt es jetzt als Zeichentrickfigur