„Bergheim“

Der Münsinger Schauspieler Wowo Habdank las kürzlich im Hollerhaus aus Fritz Wagners Roman „Bergheim“. „Starker Tobak“ meinten manche Zuhörer. Es handelt sich um autobiografischen Stoff.

Irschenhausen – „Das war starker Tobak“, hörte man die einen sagen, die anderen bezeichneten die Lesung „Bergheim“ aus dem Buch das anwesenden Autors Fritz Wagner als „wichtige Zeitdokumentation“. Wie ein dramaturgisches Hörspiel mit grammophonartiger Musik aus einem kleinen Cardplayer präsentierte Schauspieler Wowo Habdank in einer Lesung den autobiografischen Stoff.

Der Münsinger Autor und Verleger Fritz Wagner, Jahrgang 1952, wuchs in dem beschaulichen Dorf Oberau bei Berchtesgaden auf. Erst viele Jahre später arbeitete er seine Kindheitserinnerungen auf und beschreibt in seinem Buch, wie sich sein Abenteuerspielplatz als Schauplatz düsterer deutscher Geschichte entpuppte.

Wowo Habdank liest aus Wagner-Roman: Eine Kindheit am Obersalzberg

Seine Kindheit in den 1950er- und 60er-Jahren war friedvoll und unbekümmert. Es war die Zeit des Aufbruchs und des Wirtschaftswunders in Deutschland, die Zeit der ersten Fernsehgeräte in den Wohnzimmern und der amerikanischen Serien wie „Bonanza“ und den Tierfilmen wie „Lassie“ und „Fury“. Im Winter zogen die Kinder den Schlitten hinauf auf den nahe gelegenen Obersalzberg zu den Ruinen – ein spannender Platz zum Spielen. Mehr an Bedeutung hatte der Ort für die Buben gut zehn Jahre nach Kriegsende nicht. Was dort geschehen war, erschloss sich dem kleinen Franz – der Hauptprotagonist in Fritz Wagners Buch „Bergheim“ und sozusagen sein eigenes Pseudonym in dem autobiografischen Roman – erst nach und nach.

Man verschwieg den Kindern die Tatsache, dass auf dem Berg das Feriendomizil von Adolf Hitler lag, respektive das Führersperrgebiet mit zahlreichen Gebäuden und einem SS-Exerzierplatz. Dort wurden die „schlimmsten Verbrechen der Menschheit geplant“, las Schauspieler Wowo Habdank in einem Auszug des Buchs vor. 1952 sprengten die Alliierten die weitläufige Anlage. Die Ruinen blieben bis 1972 sichtbar.

Harter Stoff mit bayerischem Lokalkolorit: Wagner schreibt über Hitlers Feriendomizil Obersalzberg

Wagner zeichnet in seinem Buch das bayerische Lokalkolorit nach, zwischendurch humorvoll und dann wieder brutal ernst. Zum Beispiel als arabische Scheichs zu Gast bei seiner Familie auf dem Bauernhof waren. „Die Christen aßen herrlich frischen Schweinsbraten, die Araber aufgetauten Fisch.“ Er erzählt vom Fußballtraining auf dem ehemaligen Exerzierplatz, „das war die einzige ebene Fläche“, und davon, dass Fußball-Spezi Kaspar von sechs Millionen vergasten Juden wissen wollte. „Wie vergast?“, fragte Franz zweifelnd, und Kaspar klärte den jüngeren Kumpel auf: „Dachau, Auschwitz, Bergen-Belsen.“ Der Vater hatte als Bauingenieur für die SS gearbeitet und stets von „den guten alten Zeiten geschwärmt“. Er hatte sich mitschuldig gemacht.

„Das eigene Leben ist der Steinbruch, aus dem die Geschichte entstand“, sagte Fritz Wagner am Ende der Lesung auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Gäste im Hollerhaus gingen still auseinander, mit großer Anerkennung für die offenen Worte und die unverblümte Wahrheit um die Geschichte des Obersalzbergs. ANDREA WEBER