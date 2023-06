Zunehmende Trockenheit in Bayern: Expertin gibt wichtige Tipps für Garten und Balkon

Gießen will gelernt sein: Um Pflanzen gut durch den Hochsommer zu bringen, müssen Garten- und Balkonbesitzer einiges beachten.

Rettung vor dem Hitzetod

Von Jannis Gogolin schließen

Trockenheit, Hitze, Dürre: Im Sommer müssen Garten- und Balkonbesitzer auf das eigene Grün besonders achtgeben. Für sie hat Garten-Expertin Ulrike Winsperger wichtige Tipps parat.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Sommer im Garten oder auf dem Balkon ist eine echte Alternative zu weiten Flügen oder langen Autofahrten in ein Urlaubsparadies. Umso mehr sollte man darauf achten, dass das eigene Grün genug Hitze abkann, damit es auch im Spätsommer noch ein schöner Anblick ist. Eine Expertin für hitzefeste Flora und Fauna ist Ulrike Windsperger. Sie hält Vorträge zu dem Thema, kürzlich auch in Icking. Mit unserer Zeitung sprach sie über den Wert eines gesunden Bodens, Wurmkisten, und welche organischen Alternativen einen Sonnenschirm ersetzen.

Sommer in Bayern: „Haben seit vielen Jahren zunehmend mehr Trockenheit“

Frau Windsperger, Sie reisen durch Bayern und berichten stets von Wassermangel. Wie ernst ist die Situation wirklich?

Wir haben seit vielen Jahren zunehmend mehr Trockenheit, mitunter Dürre und damit auch ein Wasserproblem. Die heißen und trockenen Sommer sorgen für einen niedrigen Grundwasserpegel. Selbst Regenfälle haben ihn nicht mehr ansteigen lassen. Damit die Gärten jetzt und in Zukunft weiter blühen und gedeihen, braucht es mehr Wissen über Wasser, Erde, Flora und Fauna. Das versuche ich, den Besuchern meiner Vorträge zu verdeutlichen.

Damit die Gärten jetzt und in Zukunft weiter blühen, bracht es mehr Wissen über Wasser, Erde, Flora und Fauna.

Jeder, der seine Pflanzen mag, muss also etwas tun. Wo fängt man da denn an?

Ein lebendiger Erdboden ist der wichtigste Ausgangspunkt. In unseren Gärten stehen die Böden, Pflanzen und Tiere an erster Stelle und erst dann unsere Vorliebe für bestimmte Pflanzen oder Gemüse.

Welche genaue Rolle spielt ein gesunder Boden im Umgang mit Wasser?

Neben CO2 speichert gesunde Erde auch viel Wasser. Genauer gesagt: der Humus. Dieser hat eine hohe sogenannte Wasserhaltekraft. Humus gibt es allerdings nicht überall. Zum einen entdecke ich viel zu häufig Gärten, in denen die Erde nackt und ungeschützt der Sonne ausgesetzt ist. Dadurch trocknet die Erde aus, der Humus stirbt. In der Natur kommen offene Böden so nicht vor. Diese ist immer bemüht, offene Stellen sofort wieder zu schließen und Lücken mit verschiedenen Pflanzen zu füllen.

+ Ulrike Windsperger, Expertin für Gartenbau. © Privat

Was ist also zu tun? Sonnenschirme über den Gemüsebeeten?

Es gilt die Regel, den Erdboden immer zu bedecken – auch im Winter. Sei es mit Grasschnitt, Stroh oder Schafswolle. Damit schützt man das Erdreich gegen Überhitzung und Austrocknung, ermöglicht eine schnelle Versickerung von Regenwasser und hält es feucht und lebendig. Denn schon ab 30 Grad Bodentemperatur sind Pflanzen und Bodentiere immens unter Stress gesetzt. Und auch für uns Menschen können so hohe Temperaturen gesundheitlich bedenklich werden. Zudem helfen sich möglichst dicht gesetzte Pflanzen gegenseitig. Dadurch wird der Boden beschattet und erhitzt sich nicht so stark. Viele Pflanzen verbessern aufgrund ihrer Verdunstung außerdem das Mikroklima und kühlen den Garten oder Balkon merklich ab.

Gartentipps im Sommer: Erdboden bedecken - Schutz gegen Überhitzung und Austrocknung

Woran merkt mein grüner Daumen, dass Pflanzen in der Hitze verdörren?

Spätestens, wenn sie nicht mehr wachsen, die Köpfe hängen lassen oder sogar eingehen, fällt Gartenbesitzern auf, dass ihre Pflanzen leiden. Jedes Gewächs hat spezielle Bedürfnisse, sei es beim Thema Sonne oder Dünger. Das muss alles berücksichtigt werden – insbesondere im Klimawandel.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Nicht jeder hat einen Garten. Was können Balkonbesitzer tun?

Meine Empfehlung: keine dunklen, dafür aber möglichst große und tiefe Gefäße verwenden. Bei zu kleinen Töpfen verdursten die Pflanzen, dunkle Farben heizen die Töpfe sehr schnell auf. Und wie im Garten ist dort ein guter Boden, also eine humusreiche Erde, das A und O. Billigerde aus dem Baumarkt ist nicht empfehlenswert, vor allem wenn darin das eigene Gemüse gezogen werden soll. Ich empfehle daher, Humus selbst herzustellen. Für den Balkon gibt es mehrere Möglichkeiten, selbst zu kompostieren oder eine Wurmkiste zu führen. Darin leben Kompostwürmer, die mit Bioabfall gefüttert werden. Wenn man die Tierchen gut pflegt, bekommt man im Austausch besten Humus, den man zum Düngen aller Pflanzen verwenden kann.

Trockenheit und Hitze: Gartenbau-Expertin gibt konkrete Empfehlungen für Balkonbesitzer

Und was sollte man unbedingt vermeiden?

Im Klimawandel ist die richtige Pflanzenwahl für den jeweiligen Standort entscheidend. Pflanzen die im Halbschatten oder Schatten leben und welche, die kaum Sonne vertragen. Hortensien sind Verlierer im Klimawandel. Sie vertragen allenfalls Halbschatten. Die Pflanzen zeigen schon in ihrem lateinischen Namen Hydrangea, dass sie unheimlich viel Wasser brauchen. Auch Rhododendron muss man viel gießen, falls er nicht im Schatten oder Halbschatten steht.

Im Klimawandel ist die richtige Pflanzenwahl für den jeweiligen Standort entscheidend.

Stichwort Gießen: Worauf sollten fürsorgliche Gartenbesitzer dabei achten?

Wenn gegossen werden muss, dann ist der frühe Morgen die beste Zeit. Wird abends gegossen, kann das Nacktschnecken anlocken, die sich dann über die Salate, Kräuter oder Radieschen hermachen und in einer Nacht ihren Appetit beweisen. Richtig zu gießen, bedeutet nicht ständiges, sondern intensives Gießen – aber dafür nicht zu oft. Leitungswasser sollte man vor der Verwendung etwas stehen lassen. Am besten schmeckt den Pflanzen Regenwasser.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.