Zur besten Sendezeit im ZDF: Ickinger Schauspielerin Lisa Jopt spricht über „Marie fängt Feuer“

Von: Bettina Sewald

„Marie fängt Feuer“ läuft Donnerstagabend um 20.15 Uhr im ZDF. Mit dabei ist Schauspielerin Lisa Jopt aus Icking. © Hendrik Heiden

Schauspielerin Lisa Jopt spielt in der ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“ mit. Sie kämpft für bessere Arbeitsbedingungen an den Theatern.

Icking – Die Schauspielerin Lisa Jopt spielt seit dieser Staffel die „Toni Geier“ in der ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“, die jetzt nicht mehr am Sonntag, sondern immer donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Unsere Mitarbeiterin Bettina Sewald sprach mit der 39-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen, die inzwischen im Isartal zu Hause ist, über ihre Schauspielkarriere. Aber auch über ihre Funktion als Präsidentin der Künstler-Gewerkschaft.

Frau Jopt, Sie spielen seit dieser Staffel eine feste Rolle in der ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“. Was für eine Figur ist das? Und wie ist der Kontakt zustande gekommen?

Lisa Jopt: „Toni Geier“ ist ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Murnau aktiv und eine tolle Rolle, weil sie ihren weichen Kern hinter einem ruppigen Äußeren versteckt. Die Filmreihe gibt es schon seit sieben Jahren und lief bisher parallel zum Tatort. Dass die Folgen nun am Donnerstag laufen, hat auch damit zu tun, dass mehr Action und Dramatik gezeigt werden. Marie, die Hauptfigur, übrigens saugut gespielt von Christine Eixenberger, muss sich als neue Kommandantin gleich bei einer Flutkatastrophe behaupten. Zu meiner Rolle bin ich überraschend gekommen. Ich war quasi gerade nach der Geburt meiner Tochter aus dem Wochenbett aufgestanden, da bekam ich eine Nachricht von Franziska Aigner, eine sehr renommierte Münchner Casterin, dass ich eine durchgehende Rolle bei „Marie fängt Feuer“ bekomme. Dass die Serie auch noch fast vor meiner Haustür gedreht wird, ist wie ein Sechser im Lotto.

Lisa Jopt, Schauspielerin aus Icking © Privat

Davor waren Sie unter anderem als Verdächtige im Bremer Tatort und in vielen anderen Filmen als Tätowiererin oder Chefin einer Spedition zu sehen. Was macht der Schauspielberuf für Sie so interessant?

Jopt: Das Tolle ist, dass man immer wieder in neue kreative Kontexte gerät mit Leuten, die ähnlich bescheuert sind, weil sie sich für ein unstetes Leben und die Kunst entschieden haben. Wenn man als Team projektverschworen wird, dann kann das total energetisierend sein.

Als Schauspielerin sind Sie außerdem seit 2021 Präsidentin der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger (GDBA), eine der ältesten Gewerkschaften in Deutschland überhaupt. Es gibt die GDBA seit 150 Jahren, und Sie sind die erste Frau in dieser Funktion. Wie fühlt sich das an?

Jopt: Ich bin seit 2015 als Aktivistin für faire Arbeitsbedingungen an den Theatern unterwegs. Für das Amt der Gewerkschaftspräsidentin zu kandidieren, war eigentlich die logische Konsequenz. Von daher fühlt es sich richtig gut an, nun dort zu sitzen, wo ich am meisten bewirken kann. Die meisten Theaterschaffenden haben nämlich einen Vertrag, der fast nichts regelt, was die Beschäftigten schützt. Sie arbeiten unglaublich viel, auch sonntags oder an Feiertagen. Sie gehen meist zwei Mal am Tag zur Arbeit, sie können ihre wenige freie Zeit kaum planen. Bei künstlerischen Entscheidungen haben sie kein Mitspracherecht, und nahezu jedes Jahr fürchten sie, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird. Und dafür gab es auch noch beschämend wenig Gage. In Zusammenarbeit mit anderen Gewerkschaften haben wir das als ersten Schritt verändert: Wir haben eine Gagensteigerung in Schritten ausgehandelt, die am Ende über 35 Prozent beträgt. Und doch sind wir damit noch nicht bei dem, was Angestellte im Öffentlichen Dienst verdienen.

Zurück zu ihrer neuen Serienfigur. Haben die Dreharbeiten Ihren Blick auf die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr beeinflusst?

Jopt: Aber ja! Mir war nicht bewusst, dass die Brandsicherheit in Deutschland zum Großteil auf ehrenamtlichem Engagement aufbaut. Laut einer Statistik von 2019 sind rund eine Million Menschen in den Freiwilligen Feuerwehren aktiv, davon allerdings nur knapp zehn Prozent Frauen. Christine Eixenberger wurde dieses Jahr übrigens mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedallie ausgezeichnet für ihre Vorbildfunktion. Wir hoffen, dass wir mit der Serie mehr Menschen für dieses wichtige Ehrenamt begeistern können.

Hatten Sie schon eine Besichtigungstour bei den Ickinger Floriansjüngern?

Jopt: (lacht) Nein, leider nicht. Vielleicht geben sie mir ja eine, wenn sie mich in Feuerwehrmontur in der ZDF-Mediathek gesehen haben und finden, dass ich mich nicht ganz so dumm angestellt habe.

INFO

Die nächsten Episoden, in denen das neue Feuerwehr-Team mit Lisa Jopt mitspielt, laufen an den Donnerstagen, 3. und 10. November, jeweils ab 20.15 Uhr. Die Folgen heißen „Feuertaufe“ und „Unbequeme Wahrheit“. Die Filme können zusätzlich ab sofort in der ZDF Mediathek angeschaut werden.