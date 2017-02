Imre Racz ist seit 25 Jahren bei der Stadt beschäftigt

Seit einem Vierteljahrhundert ist Imre Racz fester Bestandteil der Stadt Wolfratshausen. Bürgermeister Klaus Heilinglechner gratulierte zum 25-jährigen Dienstjubiläum.

Wolfratshausen – „Ich bedaure es jetzt schon, wenn Sie einmal in den Ruhestand gehen“, warf Bürgermeister Klaus Heilinglechner einen Blick in eine Zukunft ohne den Mann in dem grauen Kittel. Noch ist es nicht soweit: Erst einmal hat Racz 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert.

Racz ist in Ungarn geboren und aufgewachsen und hat den Beruf des Fräsers gelernt. Nach der Zeit in der Armee arbeitete er als Mechaniker und kam als Leiharbeiter nach Schäftlarn. „Am 10. Februar 1992 kam dann der große Augenblick“, so Heilinglechner. „Die Stadt Wolfratshausen stellte ihn ein.“ Zuerst war Racz im Stadion tätig, wechselte 2004 als Hausmeister an die Weidacher Grundschule – und hinterließ einen bleibenden Eindruck: „Meine Tochter schwärmt noch heute von Ihnen“, ergänzte Heilinglechner. „Wer kann das schon nach so vielen Jahren sagen, dass er oder sie sich an den Hausmeister erinnert? Sie müssen gut gewesen sein.“

Doch nicht nur die Schulkinder schwärmen von dem fleißigen Mann, sondern auch alle Mitarbeiter des Rathauses, an das Racz 2009 in gleicher Position wechselte. „Ich weiß gar nicht“, so Bauamtsleiter Dieter Lejko, „wie oft Sie nach ewig langen Sitzungen plötzlich mit einer Wurst- und Käseplatte vor uns gestanden sind und uns wieder aufgepäppelt haben.“