Badminton: TuS kämpft um den Aufstieg in die 2. Bundesliga

Den meisten Teams der Badminton-Regionalliga steht das letzte Spielwochenende der Saison unmittelbar bevor. Ob das auch für die erste Mannschaft des TuS Geretsried gilt, wird sich noch zeigen. Momentan rangiert das Team auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga scheint zum Greifen nah.

+ Udo Lehmann Geretsrieds Badmintoncoach ist vor den Spielen seines Teams am Wochenende zuversichtlich. © archiv

Geretsried – Die Regionalliga teilt sich in zwei Gruppen – „Südost Süd“ und „Südost Ost“ auf. Wer hinauf in die zweite Liga möchte, muss sich zunächst in seiner Gruppe die Tabellenführung sichern. Die beiden Spitzenreiter treten dann in einem Aufstiegsspiel gegeneinander an. Der Sieger dieses Vergleichs ist Zweitligist. In der Gruppe Südost Süd, in der auch Geretsried spielt, liegt aktuell der TSV Neuhausen-Nymphenburg II ganz vorne. Zwei Partien vor Saisonende trennt die Geretsrieder von den Münchnern allerdings nur ein Punkt. „Neuhausen tritt am Wochenende unter anderem gegen den Tabellendritten an, die Badminton-Sportfreunde Neusatz. Wenn sie dieses Spiel verlieren, könnten wir sie überholen“, sagt Udo Lehmann, Trainer der TuS-Elite. Am Samstag empfangen die Geretsrieder zu Hause die SG Metzingen/Tübingen, in der Tabelle aktuell auf Rang fünf platziert. Das Hinspiel hatte der TuS mit 6:2 gewonnen. „Leider ist Ann-Kathrin Spöri nicht dabei“, bedauert Lehmann. „Aber das war sie im Hinspiel ja auch nicht.“ Die frisch gebackene Deutsche U 17-Meisterin wird am Wochenende in den Niederlanden ein Turnier für die Jugendweltrangliste bestreiten.