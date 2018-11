Das ist geboten beim Wolfratshauser Flussfilmfestival

Spektakuläre Eindrücke „von der oberen Isar bis zum donnernden Sambesi“ verspricht der Verein Flößerstraße beim Flussfilmfestival vom 9. bis 11. November.

Wolfratshausen – Gezeigt werden in der Loisachstadt dokumentarische und filmisch wertvolle Streifen über Flüsse in Bayern, Deutschland und der Welt.

Flößerhandwerk

Das Festival beginnt am Freitag in der Loisachhalle. Zum Thema „Lebendige Vergangenheit – der Tradition verpflichtet“ sind von 19.30 bis 22.15 Uhr drei Dokumentationen über das Flößerhandwerk zu sehen. Der Film „Tara“ von Matthias Heeder und Monika Hielscher porträtiert den 53-jährigen Fikret, der mit dem Floß auf dem Wildfluss in Montenegro unterwegs ist. „Riesenflöße auf dem Jenessej“ heißt ein Film von Wolfgang Mertin; der Jenessej in Sibirien ist mit über 4000 Kilometern einer der längsten Ströme der Welt. Mit der heimischen Flößerei beschäftigt sich der Wolfratshauser Filmemacher Sigi Menzel. In „Lichterglanz und Heiligenschein“ beleuchtet er die Bedeutung der Flößerei für Bayerns Handel und Gewerbe.

Flusslandschaften

Die Schönheit dreier bayerischer Flusslandschaften wird am Samstag von 17 bis 19.15 Uhr in der Loisachhalle gezeigt: „Geheimnisvolle Pegnitzauen“ heißt ein Film von Georg Bock. „Die Stimme der Donau“ von Jürgen Eichinger beleuchtet die Ursachen des Jahrhunderthochwassers 2013. Ebenfalls von Eichinger ist der Film „Die Isar – der letzte Wildfluss“. Er zeigt die Schönheit, aber auch die Bedrohung dieser einmaligen Flusslandschaft.

Bewahren und Nutzen

Von 20 bis 22.30 Uhr steht das Thema „Bewahren und Nutzen“ im Mittelpunkt. Im Film „Eyes of God“ begleitet Olaf Obsommer eine Gruppe von Kajakfahrern auf dem legendären Saryjaz-Strom. In „Stikine“ berichtet er über Wildwasserfahrer auf dem Grand Canyon des Stikine River. „Auf den Spuren der Isar“ begleitete Filmemacher Jürgen Eichinger den Wanderer Harald Grill. Der Film zeigt auch, wie sich der Fluss und die Landschaft an seinen Ufern verändert, wenn die Isar die Weite des Alpenvorlandes verlässt.

Zum Abschluss des Festivals läuft am Sonntag ab 10 Uhr im Wolfratshauser Kino der zweiteilige Film „Der donnernde Sambesi“ von Dr. Michael Schlamberger. Der Sambesi war, wie Afrika insgesamt, in den vergangenen 100 Jahren großen Veränderungen unterworfen. Seinen gewaltigen Einfluss hat der Fluss dabei nicht verloren. Für die Menschen ist er Fluch und Segen zugleich. Parallel dazu gibt es ein Film-Programm für Kinder.

Ticketverkauf

Der Festivalpass kostet laut Pressemitteilung 30 Euro, ermäßigt 20 Euro, und ermöglicht den Zutritt zu allen Veranstaltungen. Der Eintritt zu den einzelnen Vorstellungen kostet neun Euro, ermäßigt fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Wunschtraum an der Johannisgasse, in der Raritätenstube am Obermarkt und bei der VHS Wolfratshausen.

Infos im Internet:

www.flussfilmfestival.de