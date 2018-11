Ist der Mensch nach dem Tod wirklich tot?

Zum Beginn des Novembers beschäftigt sich Gastautorin Eva Buchner, Katholische Dekanats-Altenheim- Seelsorgerin in Geretsried, mit der ewigen Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt.

„Amoi seng ma uns wieder“: Mit diesem Lied begeistert Andreas Gabalier seine Fans, und man sieht den Konzertsaal von leuchtenden Handys oder brennenden Feuerzeugen erhellt. Scheinbar spricht er mit seinem Lied, das von einem Wiedersehen nach dem Tode handelt, eine große Zuhörerschaft an. Auch wenn bei Umfragen der Glaube an ein Leben nach dem Tod verneint wird.

+ Eva Buchner, Katholische Dekanats-Altenheim- Seelsorgerin in Geretsried.

Das Fest Allerseelen steht für mich seit vielen Jahren in einem großen Spannungsfeld zwischen der Hoffnung Trauernder, dass es ein Wiedersehen mit geliebten Menschen geben möge, und den nüchternen Zweiflern, die so eine Vorstellung gänzlich ablehnen. „Tot ist tot“, höre ich da. Nur, so ganz wegdiskutieren kann man diese Jenseitsbilder dann doch nicht, haben sie doch einen sehr langen kulturellen und religiösen Hintergrund.

Erst vor ein paar Tagen ist mir ein Artikel über das Gäubodenmuseum in die Hände gefallen. In dem Text ist die Rede von ganz besonderen Exponaten. Es handelt sich um Grabbeigaben, angefangen von ganz einfachem Tongeschirr, bis hin zu wertvollem und kunstvoll gefertigtem Schmuck aus edlen Metallen. Ja sogar von goldenen Schnürsenkeln war da die Rede. Je nachdem, was in dem Grab zum Vorschein kam, konnte man Rückschlüsse auf den Rang und die Bedeutung des Verstorbenen ziehen. Egal aber, ob wertvolle Gegenstände oder einfache, zeugen diese Dinge doch von der Vorstellung, dass die Verstorbenen in einer anderen Welt etwas damit anfangen könnten. Viele Mythen ranken sich um diese jenseitige Welt. Mannigfach sind auch die Bilder biblischer Texte, die das zu beschreiben suchen, was kein lebendiger Mensch je geschaut hat.

Ich möchte mich aber nicht in Spekulationen verlieren, sondern von dem reden, was ich in meiner Arbeit erleben darf, auch wenn in unserer Zeit Krankheit, Alter und Tod tabuisiert werden. Die natürliche Begegnung mit dem Tod, wie ich sie in meinem Arbeitsbereich erlebe, hat nichts mit den Schreckensgestalten zu tun, wie sie in der Nacht vom 31. Oktober durch die Straßen geistern. Für mich sind die Stunden der Sterbebegleitung eine ganz kostbare Lebenserfahrung. In dieser Zeit am Krankenbett, in der sich ein Mensch mehr und mehr von der irdischen Welt verabschiedet, entsteht oft eine fast festliche Stille. Alles Nebensächliche tritt in den Hintergrund. Der Atem, der uns beim Eintritt ins Leben geschenkt wird, schwindet im Sterben mehr und mehr, bis er letztlich ganz versiegt.

Wenn die Seele den Körper verlässt, wird der Raum von einem großen Frieden erfüllt. Dann glaube ich zu verstehen, was Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht „Herbst“ beschreibt: „Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.“ Ja, diese sanfte Geborgenheit wird dann plötzlich ganz real greifbar.

Ob wir uns in der jenseitigen Welt einmal wiedersehen, weiß ich nicht. Aber auch ich hoffe es.

