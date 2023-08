Ihr neuer Job bei Auto Graf in Münsing

Das Autohaus Graf in Münsing © WTutsch

17 hoch motivierte, zufriedene Mitarbeiter/innen suchen neue Kolleginnen und Kollegen.

Schon seit 41 Jahren ist das Autohaus Graf in Münsing zuverlässiger Partner der Autofahrer im gesamten Oberland und ebenso lang Partner des renommierten Automobilherstellers Mazda. Das durch Sebastian Graf im Jahr 1982 gegründete Unternehmen hat sich kontinuierlich zu einem beliebten und geachteten Partner der Autofahrer in Münsing und dem gesamten Umland entwickelt und seither wird stets etwas erweitert, verbessert und das Team stellt sich der automobilen Zukunft. Zur Präsenz als Mazda-Vertragspartner kommt für die Kunden noch das Angebot, Reparaturen für Fahrzeuge aller Hersteller zu übernehmen. Und für dieses umfangreiche Leistungsangebot sucht das Unternehmen noch engagierte Kolleginnen und Kollegen für das Team.

Am Firmensitz Weilbachweg 2 verfügt Auto Graf auf insgesamt mehr als 5.000 Quadratmetern über eine große Werkstatthalle mit Diagnose-Center, eine eigene Karosseriespenglerei, 550 Quadratmeter Verkaufs- und Ausstellungsfläche auf zwei Etagen sowie Freiflächen für eine große Neuwagenausstellung und einen Kundenparkplatz. Hinzu kommt im benachbarten Gewerbegebiet Am Schlichtfeld die von den Kunden gern genutzte Möglichkeit zur bequemen Einlagerung von Winter- und Sommerreifen oder Cabrio-Hardtops. Wussten Sie übrigens schon, dass Mazda auf alle Modelle insgesamt 6 Jahre oder 150.000 Kilometer Herstellergarantie gewährt? Und wussten Sie schon, dass Mazda weiterhin auf eine Antriebsvielfalt setzt und Elektro-, Hybrid-, Benzin- sowie Dieselmotoren anbietet?

Insgesamt 17 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Geschäftsleitung, Verwaltung, Verkauf und Service kümmern sich hier um die Bedürfnisse der Kunden. Das Unternehmen repräsentiert eindrucksvoll die Automarke Mazda. Aber auch den Besitzern aller anderen Automarken bietet das Team sein volles Servicepaket mit allen Leistungen eines modernen Kfz-Fachbetriebs an. Reifen-Service und -Einlagerung gehören ebenso dazu, wie etwa die Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten bei einem Unfall. Außerdem wird bei Servicearbeiten ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt. Seit vielen Jahren beliebt sind Aktionen wie das Mardergitter oder der Dienstag als ‚Frauentag‘ mit fünf Prozent Rabatt auf alle Reparaturen an Fahrzeugen, die den anliefernden Frauen gehören. Alle Anliegen bespricht und löst das erfahrene Team zuverlässig.

Und genau dieses Team ist die große Stärke von Auto Graf. Geschäftsführer Tobias Graf: „Wir wissen, was wir an unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben und wie essenziell sie für unseren Erfolg sind. Daher ist uns die Wertschätzung sehr wichtig. Auf Wunsch ist eine 4-Tage-Woche möglich. Natürlich gibt’s Vermögenswirksame Leistungen, dazu Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Zwischendrin machen wir auch mal Betriebsausflüge wie etwa in eine Event-Arena mit Gokart, Bowling und Minigolf. Unseren Kolleginnen und Kollegen bieten wir je nach Neigung und Fähigkeiten aktuelle Fortbildungsmaßnahmen an, um mit den neuesten Technologien immer up to date zu sein. Ein weiterer Benefit für die Mitarbeitenden ist eine ‚Vitalprämie‘. Damit kann man pro Quartal ohne Fehlzeiten 1,25 Tage und im Jahr bis zu 5 Tage Urlaub zusätzlich erhalten.“

Durch das umfangreiche Leistungsangebot rund um die renommierte Automarke Mazda sowie der anderen Marken, aber auch Dank der umfangreichen und kompetenten Serviceleistungen hat in den letzten Jahren die Auftragslage kontinuierlich zugenommen. Das Team von Auto Graf freut sich daher auf neue Kolleginnen und Kollegen!

W. Tutsch

Kontakt

Auto Graf

Weilbachweg 2

82541 Münsing

Tel. 08177-93040

E-Mail: zentrale@auto-graf-gmbh.de

Web: www.auto-graf-gmbh.de

Auf Instagram