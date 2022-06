Freuen Sie sich auf das Kanapee Musik Open Air im Rosengarten von Bad Tölz!

Im Open Air Zelt in Bad Tölz treten vom 11. Juni bis 3. Juli bekannte Künstler auf. © Brotzeit&Spiele

Comedy über Spitzenkabarett bis zum komödiantischem Musikspektakel: Das Kanapee Musik Open Air in Bad Tölz feiert den Sommer!

Ein musikalisches Programm der Extraklasse mit den Perlen der bayerischen und deutschen Kabarett- und Musikszene. Vom 11. Juni bis 3. Juli können Sie in Bad Tölz herrliche Sommerabende im luftig überdachten Rosengarten mit illustren Künstler:innen, Musiker:innen sowie Kabarettist:innen aus nah und fern genießen. Von Rock der Lokalmatadoren und Lachtränen-Comedy über Spitzenkabarett bis zum komödiantischem Musikspektakel. Für Jung und Alt und jeden Geschmack wird etwas geboten. Veranstaltet wird das Festival von Wolfgang Ramadan, bekannt als Poet, Musiker und Impresario von BrotZeit&Spiele.

Zum Auftakt am 11. Juni ist Liedermacher und Fernsehmoderator Werner Schmidbauer mit seinem Soloprogramm „Bei mir“ auf der Bühne zu erleben. Unplugged nur mit Gitarre und Stimme teilt er seine Emotionen mit dem Publikum. „Wir werden zusammen hören, grooven, lachen, weinen“, kündigt der Musiker an. Ebenfalls auf der Bühne im Tölzer Rosenpark: „Mamma Bavaria“ Luise Kinseher, der Musiker- und Wortspielakrobat Willy Astor, Kabarettist Django Asül und seine ganz spezielle Sicht auf die Dinge, die uns gerade beschäftigen sowie Wolfgang Krebs, wenn dieser unnachahmlich in seine Paraderollen aktueller Politiker und Zeitgenossen schlüpft.

Schlechtes Wetter? Kein Problem! Der Rosengarten in Bad Tölz bietet auch einen überdachten Bereich! Wie komme ich hin? Jetzt einfach das 9-Euro-Ticket nutzen!

Bayerns beliebteste Kabarettistin auf dem Kanapee Musik Open Air

Als besonderen Kulturhöhepunkt konnte Wolfgang Ramadan „Die Feisten“ nach Oberbayern verpflichten. Ausgezeichnet mit dem Prix Pantheon und dem Salzburger Stier füllen sie in im Norden Deutschlands die ganz großen Bühnen. Kein Wunder, denn sie sind nicht nur Live ein Genuss, sondern auch im Internet mit Millionen von Aufrufen wie z.B. mit ihrem Nusssschüsselblues. Ein weiterer Höhepunkt wird der Abend mit VolxGesang zugunsten der Ukrainehilfe sein. Die pure Lebensfreude: Singen macht glücklich. Gemeinsames Singen macht überglücklich! Und natürlich nicht zu vergessen Martina Schwarzmann, Bayerns beliebteste Kabarettistin, die ihre Fans begeistert, wenn sie „ganz einfach“ aus ihrem Leben plaudert.

Für alle, die es gerne etwas konzertanter mögen, wird die mit dem Bayerischen Kulturpreis und zwei Echos ausgezeichnete Evelyn Huber an ihrer Harfe ein besonderes Klangerlebnis bieten. Viel Schwung kommt hingegen mit den Lokalmatadoren „Wedaleichdn“ ins idyllische Bad Tölz. Zu erleben sind auch der selbsternannte „Staatskabarettist auf Lebenszeit“ „Han´s Klaffl“, die beiden fränkischen Humor-Garanten Volker Heissmann und Martin Rassau, der niederbayerische Musiker und Liedermacher Mathias Kellner mit seinen Lieblingsthemen Jugend, Kindheit und Vergangenheit, die Wellküren & Andreas Rebers mit ihrem spitzen Wortwitz und bissig-trockenem bayerischen Humor sowie der deutsche Kabarettmeister und Weltklasse-Boogie-Woogie-Pianist Martin Schmitt.

Weiteres Highlight ist sicher das Gastspiel von Wally & Ami Warning. Die junge Singer-Songwriterin Ami ist endlich wieder mit ihrem Vater auf der Bühne zu erleben. Gemeinsam begeistern sie ihre Fans mit exotischen Reggae-, Ragga- und Latin-Klängen.

Weitere Infos und Tickets: www.brotzeitundspiele.de oder www.muenchenticket.de