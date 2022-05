Keine Corona-Tests mehr in Schulen: „Nicht allen Lehrern ist es wohl“

Corona-Tests in Schulen sind nicht mehr vorgeschrieben. © Sebastian Gollnow

Die Pooltests auf Corona sind in Schulen und Kitas Geschichte. Einige Lehrer freuen sich, aber nicht alle. Sie setzen auf die Vernunft der Eltern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Heidi Dodenhöft konnte an der Grundschule Reichersbeuern am Montagmorgen einfach so mit dem Unterricht beginnen – ohne Pooltest. „Natürlich war es schön“, sagt die Schulleiterin. „Das Ganze war eingespielt, es dauerte jedoch schon seine 15 Minuten.“ Die sparen Lehrer und Schüler nun ein. Nach einem Beschluss des bayerischen Kabinetts sind die generellen, anlasslosen Tests, die in den vergangenen Monaten auf dem Stundenplan standen, seit Anfang Mai nicht mehr nötig.

„Grundsätzlich freuen wir uns, dass die pandemiebedingten Maßnahmen immer weiter abgebaut werden, damit wir auch im Schulalltag wieder zu einem normalen Schulbetrieb zurückkommen“, berichtet Franz Schwesig, Rektor der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen. Die Pooltests seien routiniert abgelaufen, gleichwohl habe immer ein großer Zeitaufwand dahinter gesteckt. Insofern bedeute der Beschluss eine große Entlastung. „Natürlich ist aber auch nicht allen Lehrkräften gleich wohl bei der Beendigung der Testungen in der Schule“, so Schwesig. Grundsätzlich liege die Verantwortung jetzt wieder ganz bei den Eltern, ihr Kind mit Symptomen nicht in die Klasse zu schicken, sondern zunächst einen eigenen Selbsttest durchzuführen.

Auch Heidi Dodenhöft fragt sich: Sagen die Eltern in der Schule Bescheid, wenn das Kind an Corona erkrankt ist? Schicken sie das Kind nicht zu früh, wenn es vielleicht noch positiv ist? „Ich hoffe auf das Vertrauen und die Vernunft aller Beteiligten“, sagt die Schulleiterin.

Pooltests in Kita und Schulen vorbei: Masken bleiben empfohlen - und Kranke sollen zuhause bleiben

Mit dem Ende der Pooltests ziehe „ein weiteres Stück ,Normalität‘“ an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis ein, bilanziert Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt. Dennoch werde weiterhin bestmöglich auf den Schutz aller Beteiligten geachtet. Burkhardt verweist auf den aktualisierten Rahmenhygieneplan des bayerischen Kultusministerium. Demnach sind Maßnahmen wie Lüften, Händewaschen, Husten- und Niesetikette und Abstandhalten weiterhin angesagt. Auch das Tragen von Masken auf Begegnungsflächen wird weiterhin empfohlen. Und: „Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob Covid-19-Verdacht besteht oder nicht.“

Corona in Kitas: Hygienemaßnahmen bleiben, die Testpflicht entfällt

Diese Hygienemaßnahmen bleiben in Kindertagesstätten ebenfalls an der Tagesordnung. Auch hier gab es in den vergangenen Monaten eine Testpflicht, die nun entfällt. Anders als an den Schulen führten die Eltern die Tests mit ihren Kindern zuhause durch und legten der jeweiligen Einrichtung dreimal pro Woche einen Nachweis über das negative Ergebnis vor. „Die Testungen der Kinder sind nach Elternberichten schon zur Routine geworden“, sagt Andrea Leeb, die die Kindertagesstätte St. Josef in Lenggries leitet. Die Bestätigungen vorzulegen, habe gut geklappt und habe für viele vorsichtige Eltern auch ein gewisses Maß an Sicherheit geboten, so Leeb. Auf der anderen Seite habe das einen hohen bürokratischen Aufwand bedeutet. „Und es war auch nicht immer schön für uns, statt am Morgen ein kurzes Tür- und Angelgespräch zu führen, erst einmal Zettel einzufordern.“

„Corona wird uns noch länger begleiten“, sagt Kita-Chefin aus Lenggries

Mit ein wenig Skepsis habe das Team der Lenggrieser Kita dieser Woche schon entgegengeblickt, räumt Leeb ein. „Corona wird uns bestimmt noch länger begleiten und ist ja nicht einfach verschwunden, nur weil nicht mehr drei Mal pro Woche getestet wird“, so die Einrichtungsleiterin. Man wolle weiter vorsichtig sein, freue sich aber auch, „eine ohne permanente Regelungen hochwertigere pädagogische Arbeit bieten zu können.“

Michael Raab vom Johanniter-Regionalverband Oberbayern, der das Kinderhaus „Zwergenland“ in Geretsried betreibt, wagt einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Die Eltern würden sehr darauf achten, ihre Kinder nicht mit Krankheitssymptomen zu bringen. „Bislang sind wir in der Kindereinrichtung ganz gut durch die Pandemie gekommen.“