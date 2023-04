Alles rund ums Auto aus Meisterhand

KFZ-Service Friedl in Geretsried © KFZ-Service Friedl

Das ist die Philosophie von KFZ-Service Friedl in Geretsried. Ob Reparaturen oder Inspektionen - die Meisterwerkstatt steht für Top-Qualität und Spitzenservice.

Nicht nur das Logo hat sich geändert: Schon seit bald vier Jahrzehnten steht der Name Friedl für Expertise und freundlichen Service rund ums Auto. Seit der ehemalige „Reifen Friedl“ einen neuen Namen hat, steht das nun noch stärker im Mittelpunkt: Der KFZ-Service Friedl an der Böhmerwaldstraße 42 verspricht ein „rund herum sorglos“-Paket für alle Autobesitzer.

Bei uns gibt es alles an einem Ort – der Kunde bringt sein Auto zu uns, und dann kümmern wir uns um alles, was er benötigt.

Die Palette der Angebote beim KFZ-Service ist enorm. Die vielen Leistungen in der Werkstatt sind preiswert und trotzdem von Meisterqualität.

Ihr kundiger Experte für sämtliche Automodelle: Frontscheibenservice & Klimaanlage

Im Betrieb werden große und kleine Schäden repariert. Besitzer sämtlicher Automodelle finden bei der Meisterwerkstatt in Geretsried einen kundigen Experten. Originale Ersatzteile der Hersteller werden von den Fachleuten beim KFZ-Service Friedl verbaut.

Klimaanlagen gehören zum Rundum-Paket der Werkstatt. Sie werden in Geretsried fachmännisch geprüft, gewartet und repariert. Was nur wenige Autofahrer wissen: Es wird empfohlen, die Anlagen alle zwei Jahre warten zu lassen. Wer sein Auto dafür zum KFZ-Service Friedl gibt, erhält es mit einer fachmännisch gewarteten Klimaanlage zurück. Der Frontscheibenservice ist bei vielen Modellen ein schwieriges Unterfangen – für den KFZ-Service Friedl aber überhaupt kein Problem. Wenn eine Scheibe beschädigt wird – zum Beispiel durch einen Steinschlag – wird die kaputte Glasscheibe erneuert. Bei vielen Fahrzeugen, die etwa einen Assistenten zum Spurhalten haben, sind danach einige Anpassungen nötig. Die Frontscheibenkamera muss beispielsweise neu kalibriert werden. Zuverlässig und kostengünstig erledigen die Geretsrieder Reparatur-Experten diese Arbeiten.

Impressionen von KFZ-Service Friedl in Geretsried Fotostrecke ansehen

Inspektion im Fachbetrieb: Hauptuntersuchungen und Abgasuntersuchung

Viele Kunden verlassen sich gerne auf die Inspektion im Fachbetrieb. Sie wird nach den Angaben der Hersteller durchgeführt – und zwar an allen Pkws. Zweimal in der Woche – am Montag und am Donnerstag – prüft der TÜV Süd in der Werkstatt an der Böhmerwaldstraße. Sowohl die Hauptuntersuchungen als auch die Abgasuntersuchung gibt’s in Geretsried. Kunden können direkt beim KFZ-Service Friedl einen TÜV-Termin ausmachen, um eine neue Plakette zu bekommen.

Ein Vorteil: Sollten die Prüfer Nachbesserungen anmahnen, sind die Kunden in der Meisterwerkstatt gleich am perfekten Ort, um alles von den Bremsen über die Stoßdämpfer bis zum Auspuff TÜV-gerecht zu korrigieren. Oder die Fachleute sehen das Auto schon zuvor durch, und stellen sicher, dass die Plakette keine Hürde wird. Viel stressfreier kann ein Termin beim TÜV gar nicht laufen.

KFZ-Service Friedl bietet Kunden den kompletten Service aus einer Hand

Schulz hat den Betrieb vor wenigen Monaten übernommen. Inhaber eines traditionsreichen Kfz-Betriebs geworden zu sein, ist für ihn die Erfüllung eines lange gehegten Traums: „Ich kann hier mein Hobby zum Beruf machen“, sagt er. Schulz habe sich schon immer für Autos, Motoren und Technologie begeistern können. Auch in seinem früheren Job – er war in einem IT-Unternehmen tätig – hatte er Berührungspunkte mit der Automobil-Branche: Er arbeitete mit mehreren Betrieben zusammen. „Ich habe mir in den vergangenen Jahren viel Wissen angeeignet“, sagt er. Dass die Meisterwerkstatt den Ruf des bloßen Reifenhändlers trägt, möchte er ändern. Zwar bietet der KFZ-Service Friedl weiterhin Markenreifen und viel Expertise bei Reifen, Felgen und allem, was dazu gehört. Längst ist das Geschäft an der Böhmerwaldstraße aber viel mehr als das: Nämlich eine leistungsfähige Fachwerkstatt, die ihren Kunden den kompletten Service aus einer Hand bietet – mit freundlichen Experten, preiswerten Konditionen und Top-Qualität.

Kontakt

KFZ-Service Friedl

Böhmerwaldstraße 42

82538 Geretsried

E-Mail: info@friedl-online.com

Tel.: 08171/96023

Web: www.friedl-online.de

KFZ-Service Friedl auf Facebook

KFZ-Service Friedl auf Instagram