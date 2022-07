Pfarrer Bernhard Hegelsberger feierte am Sonntag in Königsdorf den Feldgottesdienst mit den Trachtlern.

Jubiläumsfeier

Der Trachtenverein Alpenrose Königsdorf feiert Jubiläum – Rathauschef Kopnicky verspricht 500 Euro für die Jugendarbeit.

Königsdorf – Ob der Ankündigung, dass der Trachtenverein Alpenrose Königsdorf lediglich im kleinen Rahmen seinen 102. Geburtstag feiern wollte, war am Sonntag auf dem Sportplatz ganz schön viel los. An die 400 Trachtler drängten sich zum offiziellen Festakt in der Halle der Stockschützen. „Weil wir nicht mehr Platz haben, haben wir auch nur die beiden Patenvereine zu unserem nachgeholten Jubiläum eingeladen“, erklärte Franz Mayer, der Erste Vorsitzende der Königsdorfer Trachtler. So waren neben den Abordnungen der Dorfvereine lediglich die Wendlstoana aus Thanning und die Edelweißer aus Bad Tölz mit dabei, als es am Morgen im Kirchenzug zum Sportplatz ging, wo ein Altar für den Feldgottesdienst aufgebaut worden war.

100 Jahre Alpenrose Königsdorf: Bürgermeister in Spendierhosen

Auffällig war, dass die Abordnung der Königsdorfer Gebirgsschützen-Kompanie nicht einmal zehn Mann auf die Beine gebracht hatte. „Leicht zu erklären“, so der Trachtlerchef: „Die meisten von denen sind heute bei uns mitmarschiert.“

„Die bayerischen Ausdrücke ,sauberes Weibsbild’ und ,schneidiges Mannsbild’ bedeuten nicht nur eine gewisse Anerkennung, sie sind zugleich ein Glaubensbekenntnis“, betonte Pfarrer Bernhard Hegelsberger in seiner Predigt. Er erklärte, dass der Dankgottesdienst zum nunmehr 102. Geburtstag zeige, dass das Brauchtum im Dorf noch lebendig sei. Nach dem urbayerischen Motto „leben und leben lassen“ haben die Trachtler in den vergangenen 100 Jahren sehr viel geleistet zum Erhalt von Brauchtum und Tradition. Mit der Bayern-Hymne, intoniert von der Königsdorfer Musikkapelle, endete der Gottesdienst.

Es ist doch richtig schön heute, dass wir alle wieder zusammenkommen und gemütlich ratschen können.

Es war Corona geschuldet, dass die Alpenrose-Trachtler ihren 100. Geburtstag 2020 in Verbindung mit dem geplanten Gaufest nicht feiern konnten. „Ich finde es trotzdem gut, dass ihr euer Jubiläum jetzt zwei Jahre später nachholt“, betonte Sepp Ponholzer, der Vorstand des Loisachtal-Gaus der Trachtler. „Es ist doch richtig schön heute, dass wir alle wieder zusammenkommen und gemütlich ratschen können.“

Alpenrose Königsdorf plagen keine Nachwuchssorgen

Den zahlreich vorhandenen Nachwuchs der Alpenrose-Trachtler stellte Königsdorfs Bürgermeister Rainer Kopnicky in den Mittelpunkt seines Grußworts: „Die Jugendarbeit ist extrem wichtig, denn die Jugend ist die Zukunft eines jeden Vereins.“ Sie sei von Nöten, um das überlieferte Brauchtum mit Leben zu erfüllen. Dabei sah er in der Halle der Stockschützen des TSV Königsdorf einen würdigen Rahmen für die nachgeholte Jubiläumsfeier. Da sich herumgesprochen hatte, dass der Rathauschef noch keine Chronik des Loisachtal-Gaus besitzt, wurde ihm sogleich gemeinsam vom Königsdorfer Trachtlervorstand und dem Gauvorstand ein Exemplar überreicht. Da wollte sich der Bürgermeister auch nicht lumpen lassen und versprach, eine Zuwendung in Höhe von 500 Euro für die Nachwuchsarbeit der Trachtler zu spendieren.

Blaskapelle Thanning und Musikkapelle Königsdorf unterhalten die Festgäste

Nach dem Gottesdienst unter freiem Himmel spielte bis Mittag die Blaskapelle Thanning zur Unterhaltung der zahlreichen Besucher in der Stockhalle zünftig auf. Nach dem Mittagessen, zum „offiziellen Teil“, übernahm dann die Musikkapelle Königsdorf. Sie begleitete auch die Vorführungen der einzelnen Gruppen des Trachtenvereins musikalisch. Die Volksmusik-Wartin Barbara Schmid führte anschließend durch das Programm, bei dem die verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen des Vereins und natürlich auch die Erwachsenen anlässlich des Jubiläums mit Volkstänzen und Plattlern aufwarteten. (esc)

