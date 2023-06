125 Jahre Kranken-und Unterstützungsverein: Großes Jubiläumsfest - mit über 300 Besuchern

Volles Haus: Bei der Jubiläumsfeier des Königsdorfer Traditionsvereins blieb kaum ein Platz unbesetzt. © Kranken-und Unterstützungsverein

Der Kranken- und Unterstützungsverein Königsdorf wird heuer 125 Jahre alt. Aus diesem Anlass fand am Sonntag ein großer Festtag statt.

Königsdorf – Bei strahlendem Sonnenschein machten sich am Sonntag über 300 Menschen auf den Weg zum Königsdorfer Sportplatz. Anlass war der 125. Geburtstag des örtlichen Kranken- und Unterstützungsvereins (wir berichteten). Der große Festtag startete bereits um 9.30 Uhr mit der Aufstellung zum Kirchenzug. Dieser machte sich im Anschluss – inklusive zweier Festkutschen – auf den Weg zum Sportplatz. Pfarrer Bernhard Häglsperger empfing die Besucherschar dort mit einer Feldmesse.

125 Jahre Kranken-und Unterstützungsverein: Zahlreiche Gäste feiern in Königsdorf mit

Zu den zahlreichen Gästen zählten die Königsdorfer Ortsvereine, der Patenverein „Verbündnis der Hausknechte Bad Tölz“, eine Abordnung aus dem örtlichen Partnerdorf im Burgenland – sowie zahlreiche Menschen aus und um Königsdorf. Nach Grußworten vom Vereinsvorsitzenden Franz Grasberger und dem stellvertretenden Königsdorfer Bürgermeister Sebastian Seidl wurden langjährige Mitglieder geehrt. Das Jubiläumsfest entdete mit einem gemütlichen Beisammensein in der Stockhalle.

Ehrenplätze in der Kutsche gab es für (v. li.) Bürgermeister Mario Trinkl aus dem Burgenland, Königsdorfs Vize-Rathauschef Sebastian Seidl, Pfarrer Bernhard Häglsperger und den Vereinsvorsitzenden Franz Grasberger. © Kranken-und Unterstützungsverein Königsdorf

„Überaus zufrieden“ über den gelungenen Festakt zeigt sich der Vorstand des Traditionsvereins in einem Pressebericht über die Veranstaltung. Als „besonderes Schmankerl“ durfte der Krankenunterstützungsverein die spontan gesammelte Spende in Höhe von 335 Euro der Königsdorfer aus dem Burgenland entgegennehmen.

Gegründet wurde der Verein am 1. November 1898 als Selbsthilfe-Einrichtung für Menschen in „krankheitsbedingten Notlagen“. Hintergrund: Ende des 19. Jahrhunderts musste der Großteil der Bevölkerung für ärztliche Behandlungskosten selbst aufkommen. Bei längerer Krankheit gerieten die „einfachen Bürger“, etwa Handwerker oder Besitzer kleiner Landwirtschaften, daher oft in finanzielle Not. Nicht selten mussten sie ihr gesamtes Hab und Gut opfern.

125 Jahre Kranken- und Unterstützungsverein: Verleih von Pflegebetten „nach wie vor stark gefragt“

Genau hier griff der Krankenunterstützungsverein ein – in Form eines Krankengeld von 60 Pfennig pro Tag, bei einem monatlichen Mitgliedsbeitrag von 30 Pfennig. Diesen Zweck, der Hilfe von Alten und Kranken, verfolgt die Vereinigung bis heute. In den 1990er-Jahren schaffte der Verein viele Hilfsmittel für die häusliche Kranken- und Altenpflege an. Der Verleih von Pflegebetten, Rollstühlen oder Gehhilfen, das berichtet der Vorstand, „ist nach wie vor stark gefragt“.

Bei herrlichstem Sonntagswetter feierte der Königsdorfer Pfarrer Bernhard Häglsperger mit zahlreichen Gläubigen eine Festmesse auf dem Sportplatz an der Beuerberger Straße. © Kranken- und Unterstützungsverein Königsdorf

Schon zu Gründungszeiten war es den Mitgliedern wichtig, gemeinschaftliche Aktivitäten anzubieten. Aus diesem Anlass wurde zum Beispiel eine Theatergruppe gegründet. Gerade um das Leben der älteren Königsdorfer zu bereichern, organisiert der Verein auch 125 Jahre später noch zahlreiche Veranstaltungen, erledigt Botengänge oder bietet Krankenbesuche an.

Das zahlt sich aus: Immer noch ist der 340 Mitglieder zählende Kranken- und Unterstützungsverein „ein wichtiger Bestandteil des Königsdorfer Vereins- und Gemeindelebens“.

