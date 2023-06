20 Hektar Sonnenstrom: Königsdorfer Gemeinderat stimmt PV-Megaprojekt zu

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Nahezu unsichtbar soll die PV-Freiflächenanlage am Gut Mooseurach in der Landschaft liegen. © Solea AG

Große Einigkeit herrscht in Königsdorf. Der Gemeinderat stimmt dem Photovoltaik-Projekt und der Wiedervernässung des Moors zu.

Königsdorf – Mit zwei gigantischen Projekten will die Gemeinde Königsdorf ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Eine Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlage mit 20 Hektar soll wie berichtet nachhaltige Energie erzeugen, während daneben die Wiedervernässung eines Moors pro Jahr 8000 Tonnen CO2 bindet. Im Landkreis regt sich gegen wesentlich kleinere PV-Projekte lautstark Widerstand, etwa in Icking oder Münsing. In Königsdorf jedoch ist man der Meinung: Das passt gut. So stimmte der Gemeinderat das Megaprojekt in seiner jüngsten Sitzung ganz offiziell zu – einstimmig.

20 Hektar Sonnenstrom: Königsdorfer Gemeinderat stimmt PV-Megaprojekt zu

20 000 Megawattstunden pro Jahr soll die PV-Anlage produzieren und durch eine sieben Kilometer lange Leitung im Geretsrieder Umspannwerk einspeisen. Über 250 Prozent des Königsdorfer Stromverbrauchs generieren die Solarpaneele auf dem Papier. Und wie immens die Dimension des Projekts ist, so unsichtbar soll die Anlage am Gut Mooseurach im Westen des Gemeindegebiets liegen. Das betonte Vize-Bürgermeister Sebastian Seidl (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag.

„Es ist jetzt doch recht schnell gegangen“, stellte Seidl fest, der die Sitzung in Vertretung des Rathauschefs Rainer Kopnicky das Gremium leitete. „Aber damit erfüllen wir unsere Verpflichtung an die Energiewende.“ Seine Hoffnung: Dass der umfassende Vorstoß mit der PV-Anlage bei späteren Vorhaben zwecks Windenergie berücksichtigt werde. „Da sieht es bei uns ja mau aus.“

Aktuelle Nachrichten aus Königsdorf finden Sie hier.

PV-Projekt in Königsdorf: „Verschwenden keine wertvollen Flächen für Landwirtschaft“

Die Vorstellung des Projekts gestaltete sich kurz. Wie Seidl feststellte, habe sich der Gemeinderat mit der Thematik „ja schon länger“ befasst. Gemeinderätin Luise Seemayer (CSU) betonte in dem Zuge ihre volle Zustimmung: „Wir verschwenden keine wertvollen Flächen für Landwirtschaft und schützen das Ortsbild. Das ist ein echt guter Platz.“ Der stellvertretende Rathauschef stimmte ihr zu. Die Anlage liege 800 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt „und schont Bürger wie Umgebung“.

Apropos Bürger: Eine breite Einbeziehung der Königsdorfer am Solarpark sei laut Seidl in Planung. „Wir werden unsere Einwohner separat über Beteiligungsformen informieren.“ Das Gremium stimmte im Anschluss einstimmig für das PV-Projekt und die Wiedervernässung des Moors. „Das war der letzte Eckpfeiler. Jetzt kann die Arbeit anfangen“, sagte der anwesende Energie-Südbayern-Referent Adolf Hornsteiner. Seinen Nachbarn auf den Besucherplätzen, Andreas Schmidt vom Gut Mooseurach, freute der einstimmige Beschluss ebenfalls.

Wann die Gemeinde den Solarpark in Betrieb nehmen könne, sei aktuell noch schwer zu schätzen. „Eine Prognose wäre Kaffeesatzlesen“, gestand Seidl. Zwischen dem aktuellen Stand und den ersten Kilowattstunden liege „noch einiges an Schriftverkehr mit den Vertragsparteien“. Der nächste Schritt ist nun die Begutachtung der Unteren Naturschutzbehörde. Ein Jahr lang soll das Ganze dauern.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.