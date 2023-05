Abschied vom Überflieger: Jugendsiedlung Hochland mit neuer Vorstandschaft

Von: Peter Herrmann

Die neugewählte Vorstandschaft der Jugendsiedlung Hochland: (v. li.) Robert Wenzelewski (Tandemleitung Bildung), Dr. Markus Ludwig (Vorsitzender), Michael Kroll (Beisitzer), Dorit Wiedemann (Beisitzerin), Volker Blechschmidt (Vertreter evangelische Jugend), Markus Amann (Beisitzer), Christoph Pfeiffer (Stellvertretender Vorsitzender), Roland Herzog (Tandem Betriebsleitung). Nicht auf dem Bild: Alexander Klug (Katholische Jugend, BDKJ) und Konrad Specker (Vertreter des Landkreises und Bezirkstag). © Peter Herrmann

Klaus Schultz übergibt das Vorstandsamt der Königsdorfer Jugendsiedlung Hochland an Dr. Markus Ludwig. Verabschiedet wurde er mit seinem Leibgericht.

Königsdorf – 36 Jahre lang, davon 24 Jahre als Vorsitzender, engagierte er sich für die Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf. Am Ende seiner feierlichen Verabschiedung im Eugen-Polz-Saal erhielt Diakon Klaus Schultz am Samstagmittag von seinen ehemaligen Wegbegleitern ein besonderes Abschiedsgeschenk. Roland Herzog von der Tandem-Betriebsleitung warf dem 67-Jährigen ein kleines Segelflug-Modell zu. Es stand symbolisch für einen Fluggutschein. Herzog: „Damit kannst du dir die Jugendsiedlung mal von oben anschauen.“

In der unmittelbar vorangegangenen Mitgliederversammlung wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Dr. Markus Ludwig zu seinem Nachfolger bestimmt. Der promovierte Physiker betreut seit einigen Jahren beruflich die Zusammenarbeit von verschiedenen Hochschulen, um die Digitalisierung der deutschen Kommunen besser zu fördern, und will nun die geplante Sanierung des Übernachtungshauses in der Jugendsiedlung vorantreiben. „Du hast einen gewaltigen Fußabdruck hinterlassen“, lobte Ludwig seinen Vorgänger.

Die Jugendsiedlung ist zu einem der größten Unternehmen in der Gemeinde und ein internationaler Werbeträger geworden.

Klaus Schultz erinnerte sich während einer lockeren Gesprächsrunde leicht wehmütig an seine ersten Jugenderlebnisse in der Hochlandsiedlung zurück. „Als ich im Alter von zwölf Jahren an einem Zeltlager der Evangelischen Jugend München teilnahm, hätte ich nicht gedacht, dass mich dieser Ort so lange begleiten und intensiv prägen würde.“ 1987 schloss er sich der Vorstandschaft an. „Damals betrug der Jahreshaushalt umgerechnet rund 500 000 Euro mit einer sehr überschaubaubaren Zahl von Mitarbeitern und Bildungsangeboten“, berichtete der langjährige Vorsitzende. Mittlerweile sei der Etat auf 2,8 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl auf 42 und die Bildungsangebote auf 400 angewachsen.

Bereit zum Abflug: Tandem-Betriebsleiter Roland Herzog (re.) und der neue Vorsitzende der Jugendsiedlung, Dr. Markus Ludwig (Mi.), wünschten dem scheidendem Vorsitzenden Klaus Schultz (li.) einen erholsamen Ruhestand. © Peter Herrmann

„Die Jugendsiedlung ist zu einem der größten Unternehmen in der Gemeinde und ein internationaler Werbeträger geworden“, würdigte der Königsdorfer Vize-Bürgermeister Sebastian Seidl die Verdienste von Schultz. Michael Gößl, Geschäftsführer des bayerischen Landesverbands der deutschen Jugendherbergen (DJH), hob die inspirierende Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Jugendsiedlungs-Vorsitzenden hervor. „Seine charmanten. lösungsorientierten Ansätze haben sich gegen Lautsprecher durchgesetzt.“

Nach den Klängen eines weiblichen Klarinettentrios der Königsdorfer Blasmusik und den gemeinsam gesungenen Liedern während einer ökumenischen Segensfeier genoss Schultz mit seinen ehemaligen Wegbegleitern im Speisesaal frischen Spargel mit Kartoffeln und Schnitzel. „Das ist sein Leibgericht, das er sich für seine Verabschiedung gewünscht hatte“, verriet Diakon Günther Fröhlich beim Beisammensein.

