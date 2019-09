Am Wochenende Flugfest in Königsdorf

In der Luft spielt die Musik: Flugshows gibt es am Wochenende wieder in Königsdorf zu bestaunen.

Beliebte Veranstaltung

Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, findet das beliebte Flugfest in Königsdorf statt. An beiden Tagen ab 10 Uhr kann man im Biergarten sitzen und in den Himmel schauen - oder selbst abheben.