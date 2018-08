Am Wochenende tut sich was am Königsdorfer Himmel

Das jährliche Sommerfest der Königsdorfer Segelflieger steht vor der Tür. Die Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag, 1./2. September statt. Bei schlechtem Wetter wird das Fest um eine Woche verschoben.

Königsdorf – Auch heuer werden an beiden Tagen ab 10 Uhr bei Biergarten-Atmosphäre die verschiedenen Luftsportarten vorgeführt. „Zu bestaunen sind Formationsflüge mit Segelflugzeugen, Hubschrauber, Oldtimer, Ultraleichtflugzeuge, Modellflieger und vieles mehr“, berichtet Mathias Schunk, Pressereferent des Segelflugzentrums Königsdorf. Ein Höhepunkt sind sicher die Kunstflugvorführungen. Hier wird nicht nur der ehemalige Deutsche Motorflug-Kunstflugmeister Sascha Odermann vom Segelflugzentrum Königsdorf sein Können mit dem Eigenbau „Mü30 Schlacro“ zeigen. „Auch Wolfgang Schieck, der bereits mehrfach bei Segelkunstflug-Weltmeisterschaften mitgeflogen ist, wird atemberaubende Figuren am Himmel zaubern“, verspricht Schunk.

Für alle Besucher, die ihr eigenes Haus und die Heimat gerne einmal von oben sehen wollen, bietet sich die Chance, mit Motorflugzeugen, Segelflugzeugen, Motorseglern oder dem Hubschrauber in die Luft zu steigen. Besonders attraktiv dürfte es sein, in dem größten einmotorigen Doppeldecker der Welt, einer Antonov AN 2, mitzufliegen. Die „Anna“, wie sie liebevoll genannt wird, ist eigentlich am Bodensee stationiert und vermittelt den Flair und die Langsamkeit der Fliegerei der 1960er Jahre. Trotz ihres Alters (Baujahr 1957) zählt sie zu den zuverlässigsten Flugzeugen, der 1000 PS starke Motor hat einen satten Sound. Um die Planung zu erleichtern, bitten die Veranstalter um Reservierung auf der Homepage des Segelflugzentrums. Sie lautet: www.sfzkdf.de. In einer großen Lostrommel gibt es außerdem als Hauptpreise Flüge mit zweisitzigen Segelflugzeugen zu gewinnen.

Auch das Rahmenprogramm bietet allerhand: Die kleinen Besucher werden mit Luftballons, einer Hüpfburg, einem Papierflieger-Wettbewerb sowie mit Geschicklichkeitsspielen unterhalten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Kaffee und Kuchen, gefüllte Waffeln, Eis, Gegrilltes, Bier und alkoholfreie Getränke stehen bereit. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkplätze sind vorhanden. Zum Abschluss – Samstag ab etwa 21 Uhr – ist wieder das über die Landkreisgrenzen hinweg bekannte „Brillant-Feuerwerk“ samt musikalischer Untermalung der Königsdorfer Standlmusik zu bewundern.

Schunk rät den Besuchern, möglichst früh anzureisen. Erfahrungsgemäß sind die Zufahrtswege ab 19 Uhr wegen des großen Andrangs überfüllt. „In den vergangenen Jahren ist es schon vorgekommen, dass der eine oder andere das Feuerwerk ohne Musik nur von der Straße aus verfolgen konnte.“ Jonas Napiletzki