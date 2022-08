Ausgebootet: Wie Königsdorf das Rennen um die olympische Regatta-Strecke verlor

Von: Peter Borchers

Teilen

Die Olympische Regattastrecke in Oberschleißheim: Lange Zeit sah es so aus, als würde die Gemeinde Königsdorf den Zuschlag für das Mammutbauwerk bekommen. © IMAGO

Vor gut 50 Jahren: In scheinbar letzter Sekunde verliert Königsdorf das Rennen um Ruder-Regattastrecke gegen Oberschleißheim. Damals eine Riesenenttäuschung, ist man im Ort heute nicht böse darüber.

Königsdorf – Munter springen im idyllischen Königsdorfer Filz zwischen der Staatsstraße nach Beuerberg und dem Segelflugplatz Sumpfgrashüpfer und Rehe umher. Die feuchten Wiesen dort sind ihr bevorzugter Lebensraum – aus dem sie vor gut 50 Jahren buchstäblich um eine Bootslänge vertrieben worden wären. Wo heute Spaziergänger ihre Runden drehen und Erholungssuchende Ruhe finden, sollten Ruderer und Kanuten um olympisches Edelmetall kämpfen. Der Plan scheiterte im letzten Moment – womöglich war das politisch so gewollt. Die Enttäuschung der Königsdorfer war damals enorm. Heute sind viele froh, dass es so gekommen ist.

Wir befinden uns Ende der 1960er-Jahre. Das Nationale Olympische Komitee (NOK) mit Willi Daume an der Spitze hat ein rund 85 Hektar große Areal im Filz im Vorfeld der Olympischen Spiele 1972 in München als einen möglichen Standort für die Ruderregatta-Strecke ins Auge gefasst. Mehrfach treffen sich Vertreter der Kommune, des NOK, der zuständigen Ministerien, der beteiligten Sportverbände und des Kreistags vor Ort und verhandeln.

Geschnapselt wurde gerne: Bei der Ortsbesichtigung mit NOK-Chef Willi Daume (li.) floss Hochprozentiges. © Archiv Werner Beier

Spezialisten machen erste Probebohrungen, notwendig für ein Projekt dieser Dimension. Immerhin soll das Becken rund 2,2 Kilometer lang, 140 Meter breit und bis zu 3,5 Meter tief werden. Dazu würden links und rechts des Trogs asphaltierte Flächen, stattliche Tribünen, Parkplätze und Zufahrten entstehen.

Es scheint ernst zu werden: Spezialisten nehmen erste Bodenproben in dem vorgesehenen Gebiet zwischen Wiesen und der Staatsstraße. © Archiv Werner Beier

Im Spätsommer 1968 bewirbt sich Königsdorf, unterstützt vom damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Georg Kahn-Ackermann, offiziell als Austragungsort beim NOK. Daume bekundet seine Absicht, im Filz zu bauen. Für Königsdorf spreche, so Olympia-Pressechef Johnny Klein damals, die Nachhaltigkeit. Die Lage „in der herrlichen Landschaft des Voralpenlands“ garantiere eine spätere Nutzung als süddeutsches Ruder-Trainingszentrum. Zudem beabsichtige der Landkreis Wolfratshausen, im Anschluss an die Spiele dort ein großzügiges Sportzentrum zu bauen.

Bürgermeister Sebastian Schwaiger erfährt vom Okay des NOK telefonisch am Nachmittag des 16. Januar 1969 um 15.15 Uhr. Die Nachricht verbreitet sich rasch im Dorf. Begeisterte Burschen hissen um 16.22 Uhr am Maibaum eine selbst genähte Fahne: die Olympischen Ringe in den Farben der fünf Kontinente auf weißem Grund.

Freude pur: Die fünf Ringe am Königsdorfer Maibaum. © Archiv Werner Beier

Aufregung und Euphorie sind riesengroß. Es ist die Zeit vor der Gebietsreform, Königsdorf ist nur eine winzige Gemeinde. Es riecht nach wirtschaftlichem Aufschwung. Jeder Wettkampftag soll rund 25 000 Besucher ins Oberland lotsen. Viele von ihnen würden ordentlich Geld in die Kassen der örtlichen Gastronomie und Händler spülen, zudem das Dorf als Ausflugs- und Urlaubsort entdecken. Grundbesitzer wittern die Chance, ihre landwirtschaftlich relativ nutzlosen Feucht- und Brachwiesen – ökologische Gesichtspunkte zählen damals noch wenig – an den Mann bringen zu können. Von zwei Mark pro Quadratmeter ist die Rede, um einiges günstiger als die Preise der letztlich von einem Dutzend ernsthafter Bewerber übrig gebliebenen Konkurrenten Oberschleißheim und Moosinning

Und es sieht gut aus: Alfred Stangler, damals Ende 20 und nach Sebastian Schwaiger und Hans Baader viele Jahre Königsdorfer Bürgermeister, erinnert sich noch gut: „Der Notar war schon da, die Vorverträge waren bereits unterzeichnet. Es hat nur noch das endgültige Ja aus München gefehlt.“

Gefragter Interviewpartner: Königsdorfs Bürgermeister Sebastian Schwaiger (hinten 2. v. li.) im Gespräch mit Journalisten. © Archiv Werner Beier

Natürlich hat die Vorstellung ihren Reiz, als kleines oberbayerisches Dorf Teil eines Weltereignisses zu werden. Ein Ausschuss zur Ortsverschönerung gründet sich, danach ein „Förderkreis Olympische Regattastrecke München-Königsdorf“. Rathauschef Schwaiger erklärt seinem Neffen, dem Gastwirt Hans Hofherr, voller Inbrunst: „Ich weiß ganz bestimmt, dass die Spiele kommen.“

Königsdorf wähnt sich auf dem Gipfel des Olymp – von dem es zweieinhalb Monate später schmerzhaft abstürzen soll. Ende März nämlich sickert durch, dass Oberschleißheim – obwohl teurer und bis dato weder hydrologisch noch pflanzensoziologisch untersucht – sehr aussichtsreich zurück im Spiel ist.

Der Wolfratshauser Landrat Franz Lehmair und sein Tölzer Pendant Dr. Otmar Huber wollen retten, was zu retten ist, bitten CSU-Ministerpräsident Alfons Goppel um Hilfe. SPD-Mann Kahn-Ackermann schaltet sich ebenfalls ein. Angeblich soll Bürgermeister Schweiger sogar eine fast schon unmoralische Offerte mit nochmals reduzierten Grundstückspreisen vorgelegt haben. Alles umsonst. Oberschleißheim bekommt – kein Scherz – am 1. April 1969 kurzfristig den Zuschlag. Offizielles Argument: Es sollen Spiele der kurzen Wege werden, und Oberschleißheim liegt nun mal näher am Olympiapark.

Die Königsdorfer vermuten ein Komplott, an dem Franz-Josef Strauß nicht unbeteiligt gewesen sein soll. Der ist damals christsozialer Bundesfinanzminister und nebenbei Aufsichtsratschef der Olympia-Baugesellschaft. Aus Protest treten zahlreiche örtliche CSUler aus der Partei aus.

Waren die Verhandlungen mit Königsdorf nur ein Alibi ?



Ob es das NOK mit Königsdorf jemals ernst gemeint hat? Viele zweifeln heute daran. Auch Alfred Stangler. Klar, die Enttäuschung sei zunächst immens gewesen, sagt der Altbürgermeister, zumal die Entscheidung „so überraschend und in letzter Sekunde“ gefallen sei. „Wir haben ja gar nicht glauben können, dass wir auf einmal durchgefallen sind.“ Für ihn stellt es sich heute so dar, „dass wir benutzt wurden, um die Preise in Oberschleißheim zu drücken“.

Das monströse Bauwerk vor den Toren des Dorfs fehlt Stangler aber nicht wirklich. „Wäre es verwirklicht worden, würde man heute von Königsdorf nach Westen blicken, und einen riesigen Trog mit großer Infrastruktur sehen, der, wie es in Oberschleißheim der Fall ist, kaum genutzt wird“ – und zunehmend verfällt. Und auf noch etwas verweist der 81-Jährige: „In der Nähe liegen unser und der Geretsrieder Brunnen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Regattastrecke nicht negative Auswirkungen auf unsere Wasserversorgung gehabt hätte.“

Viele sind heute froh, dass die Regattastrecke nicht gekommen ist

Stefan Baaders 2009 verstorbener Vater Hans trat 1971 die Nachfolge von Sebastian Schwaiger an, war bis 1990 Rathauschef. Erinnerungen an die letztlich gescheiterte Olympia-Mission hat Stefan Baader selbst kaum. Aber aus späteren Gesprächen mit seinem Vater weiß der heute 64-Jährige, dass sein alter Herr es niemals bedauert habe, nicht Königsdorfs Olympia-Bürgermeister geworden zu sein. „Im Nachhinein war er wie viele andere froh, dass die Spiele nicht nach Königsdorf gekommen sind“; zu einschneidend wären wären die Veränderungen gewesen – und nicht zwingend positiv. Das gilt übrigens ebenfalls für ein großes Freizeitzentrum mit Hotel, dessen Bau 1975 an selber Stelle im Raum stand. Stefan Bader: „Aus dem wurde zum Glück auch nichts.“

peb